Στον «αέρα» οι συνομιλίες - Οι Ιρανοί αποχώρησαν από το Ισλαμαμπάντ

Θρίλερ με τις συνομιλίες, οι Ιρανοί αποχώρησαν από το Ισλαμαμπάντ - Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη για τις τελευταίες εξελίξεις στο Ισλαμαμπάντ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (25/4/2026)

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί και η ιρανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν από το Πακιστάν, με τις συζητήσεις για εκεχειρία να είναι πλέον στον «αέρα».

Από πακιστανικές κυβερνητικές πηγές έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν, ο Αμπάς Αραγτσί επέδωσε σε Πακιστανούς αξιωματούχους τις διαπραγματευτικές θέσεις της Τεχεράνης και διατύπωσε τις ιρανικές επιφυλάξεις επί των αμερικανικών απαιτήσεων.

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δε θα δεχθεί «μαξιμαλιστικές απαιτήσεις» από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι των απεσταλμένων του Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Πακιστάν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πάντως, ότι η ακύρωση του ταξιδιού των απεσταλμένων του στο Πακιστάν δε σημαίνει επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, μετέδωσε ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios.

«Δεν βλέπω το νόημα να τους κάνω να πάρουν μια πτήση 18 ωρών στην παρούσα κατάσταση (των διαπραγματεύσεων). Είναι υπερβολικά μακριά. Μπορούμε να τα καταφέρουμε εξίσου εύκολα τηλεφωνικά», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Axios, ο οποίος είπε ότι μίλησε μαζί του τηλεφωνικά.

Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει ότι θα ξαναρχίσει τον πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Δεν σημαίνει αυτό. Δεν το έχουμε σκεφτεί ακόμα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Είπα στους συνεργάτες μου πριν από λίγο καθώς ετοιμάζονταν να φύγουν: 'Όχι, δεν θα κάνετε μια πτήση 18 ωρών για να πάτε εκεί», δήλωσε ο Τραμπ σε μια δημοσιογράφο του δικτύου Fox News.

Τραμπ: «Οι Ιρανοί μπορούν να μου τηλεφωνήσουν όποτε θέλουν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ιρανοί μπορούν να του τηλεφωνήσουν «όποτε θέλουν» μετά την ακύρωση του προγραμματισμένου ταξιδιού των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ στο Ισλαμαμπάντ.

«Οι Ιρανοί μπορούν να μας καλέσουν εάν θέλουν, όποτε θέλουν» τόνισε χαρακτηριστικά, σε τηλεφωνικές συνομιλίες που είχε με τα μέσα ενημέρωσης Axios και Fox News.

