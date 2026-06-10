Η Ρένια Λουιζίδου κι ο Σπύρος Παπαδόπουλος βρέθηκαν καλεσμένοι στο Στούντιο 4 το μεσημέρι της Τετάρτης, με αφορμή την περιοδεία της παράστασης Sexy Laundry στην οποία πρωταγωνιστούν.

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για την πορεία τους αλλά και τις συνεργασίες τους στην αρχή της καριέρας τους δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς.

«Αντιμετωπίζαμε τους μεγαλύτερους ηθοποιούς με σεβασμό και δέος και τώρα δε συμβαίνει αυτό. Δεν μπορείς να είσαι ισότιμος με έναν άνθρωπο που είναι 40 χρόνια στο θέατρο και έχεις τελειώσει πρόπερσι τη σχολή», είπε ο Σπύρος Παπαδόπουλος.

«Είναι λίγο πιο ισότιμα ή είναι “σαν πολύ κάτσατε”. Ήταν άλλη η εποχή. Αν δεν περνούσαν 10 - 15 χρόνια δε σε λέγανε συνάδελφο», συμπλήρωσε η αγαπημένη ηθοποιός.

Στη συνέχεια η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ρώτησε την ηθοποιό για τη σχέση της με τον χρόνο και στο πώς αντιδράει όταν βλέπτις τις επαναλήψεις των πετυχημένων σειρών.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις φρικάρω. Και τότε και τώρα και πάντα. Νομίζεις ότι έχεις άλλη φάτσα, άλλη φωνή. Βλέπω κάτι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό», είπε γελώντας η Ρένια Λουιζίδου.