Ελληνίδα ηθοποιός: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»

Η ατάκα πολύ αγαπημένης ηθοποιού που βλέπουμε συνέχεια στο «γυαλί»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρένια Λουιζίδου και ο Σπύρος Παπαδόπουλος συμμετείχαν στην εκπομπή Στούντιο 4 για την περιοδεία της παράστασης Sexy Laundry.
  • Ο Σπύρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι οι νέοι ηθοποιοί δεν αντιμετωπίζουν τους μεγαλύτερους με τον ίδιο σεβασμό όπως παλαιότερα.
  • Η Ρένια Λουιζίδου δήλωσε ότι φρικάρει όταν βλέπει τον εαυτό της στις επαναλήψεις, νιώθοντας ότι δεν είναι αρκετή.
  • Η ηθοποιός παρατήρησε ότι η αντίληψη του χρόνου και της εξέλιξης έχει αλλάξει στην υποκριτική.

Η Ρένια Λουιζίδου κι ο Σπύρος Παπαδόπουλος βρέθηκαν καλεσμένοι στο Στούντιο 4 το μεσημέρι της Τετάρτης, με αφορμή την περιοδεία της παράστασης Sexy Laundry στην οποία πρωταγωνιστούν.

Ελληνίδα ηθοποιός: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»

Οι δύο ηθοποιοί μίλησαν για την πορεία τους αλλά και τις συνεργασίες τους στην αρχή της καριέρας τους δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς. 

«Αντιμετωπίζαμε τους μεγαλύτερους ηθοποιούς με σεβασμό και δέος και τώρα δε συμβαίνει αυτό. Δεν μπορείς να είσαι ισότιμος με έναν άνθρωπο που είναι 40 χρόνια στο θέατρο και έχεις τελειώσει πρόπερσι τη σχολή», είπε ο Σπύρος Παπαδόπουλος. 

«Είναι λίγο πιο ισότιμα ή είναι “σαν πολύ κάτσατε”.  Ήταν άλλη η εποχή. Αν δεν περνούσαν 10 - 15 χρόνια δε σε λέγανε συνάδελφο», συμπλήρωσε η αγαπημένη ηθοποιός.

Ελληνίδα ηθοποιός: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»

Στη συνέχεια η Νάνσυ Ζαμπέτογλου ρώτησε την ηθοποιό για τη σχέση της με τον χρόνο και στο πώς αντιδράει όταν βλέπτις τις επαναλήψεις των πετυχημένων σειρών.

«Όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις φρικάρω. Και τότε και τώρα και πάντα. Νομίζεις ότι έχεις άλλη φάτσα, άλλη φωνή. Βλέπω κάτι καλό, αλλά δεν είναι αρκετό», είπε γελώντας η Ρένια Λουιζίδου. 

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