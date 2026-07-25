ΚΑΤ: Επίθεση σε τραυματιοφορέα στο πάρκινγκ του νοσοκομείου

Ένα σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου ΚΑΤ, όταν άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε τραυματιοφορέα.

Το επεισόδιο, στο οποίο φέρεται να εμπλέκονται συγγενείς ασθενούς, καταγράφηκε σε βίντεοο, ενώ άνθρωποι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να χωρίσουν τους δύο άνδρες και να σταματήσουν την επίθεση.

Στις εικόνες, που δημοσίευσε το Newsit.gr, διακρίνεται ο εργαζόμενος του νοσοκομείου να βρίσκεται απέναντι από έναν άνδρα στο πάρκινγκ του ΚΑΤ. Οι δυο τους φαίνεται να διαπληκτίζονται, μέχρι τη στιγμή που ο άνδρας πλησιάζει τον τραυματιοφορέα και τον χτυπά στο πρόσωπο.

«Σε έβρισα εγώ;», ακούγεται να λέει ο εργαζόμενος λίγες στιγμές πριν δεχθεί το πρώτο χτύπημα. Μία γυναίκα που παρακολουθεί τη σκηνή αντιδρά τρομαγμένη, ενώ όσοι βρίσκονται κοντά σπεύδουν να μπουν ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Η επίθεση συνεχίστηκε παρά την παρέμβαση των παρευρισκομένων

Μια γυναίκα επιχειρεί να σταματήσει τον επιτιθέμενο και να τον απομακρύνει από τον τραυματιοφορέα. Παρά την παρέμβασή της, όμως, η ένταση δεν εκτονώνεται.

Ο άνδρας φαίνεται να κινείται ξανά προς τον εργαζόμενο και να τον χτυπά για δεύτερη φορά, ενώ εκείνος προσπαθεί να αμυνθεί. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενείς που βρίσκονταν στο σημείο κινούνταν επίσης απειλητικά προς το μέρος του.

Οι ακριβείς συνθήκες που προκάλεσαν το επεισόδιο δεν έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι προηγήθηκε ένταση που σχετιζόταν με περιστατικό ασθενούς. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε από την πλευρά του ότι ο εργαζόμενος είχε παρέμβει για να βοηθήσει ζευγάρι που δεχόταν επίθεση στον χώρο του νοσοκομείου.

Στο βίντεο ακούγονται φωνές, βαριές εκφράσεις και παρευρισκόμενοι που προσπαθούν να συγκρατήσουν τους εμπλεκομένους, ώστε να μην πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις το επεισόδιο.

Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ

Μιλώντας στο Star, ο Μιχάλης Γιαννάκος κατήγγειλε ότι τα περιστατικά βίας σε βάρος γιατρών, νοσηλευτών και άλλων εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας είναι συχνά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι το 75% των επιθέσεων εναντίον υγειονομικών αποδίδεται σε άτομα Ρομά. Πρόκειται για ισχυρισμό του ίδιου, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί στο ρεπορτάζ αναλυτικά επίσημα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το συγκεκριμένο ποσοστό.

«Έρχονται στα Επείγοντα, διαλύουν ό,τι βρουν μπροστά τους και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ενώ χτυπούν άσχημα τους εργαζομένους. Έχουν βγάλει μαχαίρια, ακόμα και Καλάσνικοφ. Τι άλλο πρέπει να γίνει για να ληφθούν μέτρα;», δήλωσε, ζητώντας ενίσχυση της ασφάλειας στις δημόσιες μονάδες υγείας.

Το νέο περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το πρόβλημα της βίας σε βάρος του υγειονομικού προσωπικού. Εργαζόμενοι και εκπρόσωποί τους ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε γιατροί, νοσηλευτές, τραυματιοφορείς και ασθενείς να αισθάνονται ασφαλείς μέσα και γύρω από τα νοσοκομεία.