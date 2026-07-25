Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3

Ο ρόλος του Γιώργου Πρίντεζη

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Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3
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 Η Zeekr ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία της ως επίσημος χορηγός του Stoiximan AegeanBall Festival 2026, συμμετέχοντας σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις 3x3 μπάσκετ της Ευρώπης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Για ​ 8η χρονιά χρονιά, το ​ τουρνουά συγκέντρωσε χιλιάδες φίλους του ​ μπάσκετ και επιβεβαίωσε τον χαρακτήρα του ως μια κορυφαία γιορτή που συνδυάζει αθλητισμό, ψυχαγωγία και κοινωνική προσφορά.

Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3

Στην καρδιά της Πλατείας Μιαούλη, η Zeekr δημιούργησε ένα εντυπωσιακό Pop-Up Store, προσφέροντας στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία γνωριμίας με τη μάρκα και τον κόσμο της premium ηλεκτρικής κινητικότητας. Πρωταγωνιστής ήταν το εντυπωσιακό Zeekr 001, το οποίο μαγνήτισε τα βλέμματα των επισκεπτών χάρη στον δυναμικό σκανδιναβικό σχεδιασμό, την προηγμένη τεχνολογία και τον premium χαρακτήρα του, αποτελώντας ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εκθέματα της διοργάνωσης. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον του για προσφορά και test drive, κάνοντας το πρώτο βήμα για να ζήσουν από κοντά την εμπειρία της νέας γενιάς premium ηλεκτρικών οχημάτων Zeekr.

Zeekr: Παίζει μπάσκετ σε διοργάνωση 3Χ3

Η συμμετοχή της Zeekr στο Stoiximan AegeanBall Festival 2026 ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σύνδεση της μάρκας με έναν θεσμό που προάγει την αριστεία, την εξέλιξη και την υψηλή απόδοση. Παράλληλα, επιβεβαίωσε τη συνεχή στήριξη της Zeekr στον ambassador της μάρκας, Γιώργο Πρίντεζη, και στο όραμά του για μια διοργάνωση που εμπνέει, ενώνει και αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού.

 

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ZEEKR
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STOIXIMAN AEGEANBALL FESTIVAL 2026
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ
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