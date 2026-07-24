BYD: Παίζει «μπάλα» με την Paris Saint-Germain

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Αυτοκινητο
BYD: Παίζει «μπάλα» με την Paris Saint-Germain
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Η BYD, ο κορυφαίος κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας παγκοσμίως, και η Paris Saint-Germain, ένας από τους πιο εμβληματικούς ποδοσφαιρικούς συλλόγους στον κόσμο, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια τη σύναψη νέας παγκόσμιας συνεργασίας με ισχύ έως τον Ιούνιο του 2029. Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, η BYD γίνεται ο Επίσημος Automotive Partner της Paris Saint-Germain. 

BYD: Παίζει «μπάλα» με την Paris Saint-Germain

Η συνεργασία ενώνει δύο παγκόσμια brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα για την καινοτομία, την αριστεία και τη διεθνή ανάπτυξη. Τόσο η Paris Saint-Germain όσο και η BYD έχουν εξελίξει τους κλάδους στους οποίους δραστηριοποιούνται, αμφισβητώντας διαρκώς τα καθιερωμένα, υιοθετώντας την καινοτομία και δημιουργώντας ουσιαστικούς δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους και πελάτες σε όλο τον κόσμο. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών αγωνιστικών περιόδων, η συνεργασία θα υλοποιηθεί μέσα από διεθνείς καμπάνιες, αποκλειστικές εμφανίσεις με τις ανδρικές και γυναικείες ομάδες της Paris Saint-Germain, διαδραστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους και μοναδικές δράσεις για τους υποστηρικτές της ομάδας σε όλο τον κόσμο. Παράλληλα, η BYD θα έχει έντονη παρουσία στο στάδιο Parc des Princes, ενώ οχήματα των BYD και DENZA, της premium μάρκας αυτοκινήτων του Ομίλου, θα υποστηρίζουν τις καθημερινές μετακινήσεις και λειτουργίες της Paris Saint-Germain.

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