Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην της - Νεκρό το έμβρυο

Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας

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Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
Ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της / Bίντεο Ερτ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοκαριστικός ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα από τον πρώην σύντροφό της.
  • Η 37χρονη κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση με αποτέλεσμα να χάσει το έμβρυο στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης.
  • Ο 28χρονος πρώην σύντροφος ζήτησε από την έγκυο να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης πριν την επιτεθεί.
  • Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε επείγουσα καισαρική τομή, αλλά το έμβρυο δεν επιβίωσε.
  • Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από την αστυνομία στην περιοχή της Ερμού.

Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, με έγκυο να χάνει το έμβρυο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 37χρονη έγκυος κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε. 

Όπως κατήγγειλε, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της πήγε στο σπίτι της και της ζήτησε να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια της επιτέθηκε και τη χτύπησε σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιά, στα πλευρά και στα χέρια, ενώ ο άνδρας την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα και συνέχισε να τη χτυπά. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η 37χρονη, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της. 

Μετά την επίθεση, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το έμβρυο δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον πρώην σύντροφο της γυναίκας και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην περιοχή της Ερμού.  

 

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