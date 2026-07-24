Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλλιθέα, με έγκυο να χάνει το έμβρυο μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον πρώην σύντροφό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 37χρονη έγκυος κατήγγειλε ότι δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, με αποτέλεσμα να χάσει το παιδί που κυοφορούσε.

Όπως κατήγγειλε, ο 28χρονος πρώην σύντροφός της πήγε στο σπίτι της και της ζήτησε να προχωρήσει σε διακοπή της εγκυμοσύνης. Όπως ανέφερε, στη συνέχεια της επιτέθηκε και τη χτύπησε σε διάφορα σημεία του σώματός της. Η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι δέχθηκε χτυπήματα στην κοιλιά, στα πλευρά και στα χέρια, ενώ ο άνδρας την έπιασε από τον λαιμό, την έριξε στο πάτωμα και συνέχισε να τη χτυπά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η 37χρονη, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Μετά την επίθεση, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου οι γιατροί προχώρησαν σε επείγουσα καισαρική τομή. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το έμβρυο δεν κατάφερε να επιβιώσει.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις για τον πρώην σύντροφο της γυναίκας και κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν στην περιοχή της Ερμού.