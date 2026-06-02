Πανεύκολη συνταγή για κατσικάκι που «λιώνει» στο στόμα

Το κατσικάκι είναι από εκείνα τα φαγητά που, όταν μαγειρευτούν σωστά, γεμίζουν το σπίτι αρώματα και σε κάνουν να ανυπομονείς πριν καν κάτσεις στο τραπέζι!

Ζουμερό, μελωμένο και πλούσιο σε γεύση, αποκτά μια εντελώς νέα διάσταση όταν συναντά μπαχαρικά και τεχνικές από την Καραϊβική. Ο μάγειρας Σαμ Μπεκίκρη μάς έδωσε μια πραγματικά εξαιρετική συνταγή που παντρεύει την ελληνική παράδοση με εξωτικά αρώματα και το αποτέλεσμα είναι απλά απολαυστικό.

Κατσικάκι Καραϊβικής (με επιρροές από Αϊτή)

Υλικά

1 κιλό κατσικάκι (κομμένο σε μερίδες)

2 κόκκινες πιπεριές

2 πράσινες πιπεριές

2 κίτρινες πιπεριές

1 κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 ποτήρι λευκό κρασί

1 κ.γ. κάρυ

1 κ.γ. κύμινο

1 κ.γ. κόλιανδρος (τριμμένος ή φρέσκος)

Φρέσκα μανιτάρια (για το σερβίρισμα)

Φρέσκος κόλιανδρος (για το τελείωμα)

Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση