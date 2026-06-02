Πανεύκολη συνταγή για κατσικάκι που «λιώνει» στο στόμα

Το κατσικάκι είναι από εκείνα τα φαγητά που, όταν μαγειρευτούν σωστά, γεμίζουν το σπίτι αρώματα και σε κάνουν να ανυπομονείς πριν καν κάτσεις στο τραπέζι!
Ζουμερό, μελωμένο και πλούσιο σε γεύση, αποκτά μια εντελώς νέα διάσταση όταν συναντά μπαχαρικά και τεχνικές από την Καραϊβική. Ο μάγειρας Σαμ Μπεκίκρη μάς έδωσε μια πραγματικά εξαιρετική συνταγή που παντρεύει την ελληνική παράδοση με εξωτικά αρώματα και το αποτέλεσμα είναι απλά απολαυστικό.
Κατσικάκι Καραϊβικής (με επιρροές από Αϊτή)
Υλικά
- 1 κιλό κατσικάκι (κομμένο σε μερίδες)
- 2 κόκκινες πιπεριές
- 2 πράσινες πιπεριές
- 2 κίτρινες πιπεριές
- 1 κρεμμύδι
- 1 σκελίδα σκόρδο
- 1 ποτήρι λευκό κρασί
- 1 κ.γ. κάρυ
- 1 κ.γ. κύμινο
- 1 κ.γ. κόλιανδρος (τριμμένος ή φρέσκος)
- Φρέσκα μανιτάρια (για το σερβίρισμα)
- Φρέσκος κόλιανδρος (για το τελείωμα)
- Ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι
Εκτέλεση
- Ζεσταίνουμε λίγο ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κατσικάκι μέχρι να πάρει ωραίο χρώμα.
- Προσθέτουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και τις πιπεριές και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.
- Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ.
- Προσθέτουμε κάρυ, κύμινο και κόλιανδρο και ανακατεύουμε καλά ώστε να δέσουν τα αρώματα.
- Μεταφέρουμε σε χύτρα ή κατσαρόλα, κλείνουμε και μαγειρεύουμε για περίπου 1 ώρα μέχρι να γίνει το κρέας πολύ τρυφερό και η σάλτσα να δέσει.
- Σερβίρουμε ζεστό, με λίγα φρέσκα μανιτάρια από πάνω και φρέσκο κόλιανδρο για άρωμα.