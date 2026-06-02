Toν 16 μηνών γιο τους βάφτισαν χθες, 1η Ιουνίου, ο Γιώργος Πατούλης και η σύζυγός του, Νάνσυ Κοίλου.

Το μυστήριο τελέστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι.

Ο μικρούλης πήρε το όνομα Νικόλαος. Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής είχε πει σε παλιότερες δηλώσεις του πως είναι το όνομα του πατέρα της συζύγου του.

Το ζευγάρι έλαμπε από χαρά αυτή τη σημαντική στιγμή της οικογένειάς τους. Οι δυό τους πόζαραν στον φωτογραφικό φακό, ντυμένοι στις αποχρώσεις του μπλε και του μπεζ, όπως ήταν και τα βασικά χρώματα του στολισμού της βάπτισης.

Ο στολισμός για τη βάπτιση του μικρού Νικόλα Πατούλη είχε πλούσιες σε λουλούδια συνθέσεις σε λευκό και σιέλ χρώμα, με έμφαση στις ορτανσίες.

Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και τη σύζυγό του τίμησαν με την παρουσία τους ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης με τη σύζυγό του Κατερίνα Μαχαιριώτη, ο Μάριος Θεμιστοκλέους με τη σύζυγό του Τζούλη Κύρου και ο Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του, Λένα Παπαθεολόγου.

Ο Γιώργος Πατούλης και η Νάνσυ Κοίλου παντρεύτηκαν στις αρχές Νοεμβρίου του 2024. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2025 υποδέχτηκαν τον γιο τους. Ο πρώην περιφερειάρχης έχει ακόμη έναν γιο, ηλικίας 21 ετών, από τον προηγούμενο γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη.