Μαρτυρική φαίνεται να ήταν η καθημερινότητα της 39χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Καλαμάτα, ενώ τα δύο παιδιά της κοιμόντουσαν στο δωμάτιό τους.

H 39χρονη που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παθολογική ζήλεια του δράστη και η ανεξακρίβωτη υποψία του για εξωσυζυγική σχέση της συζύγου του ήταν η αιτία ενός ακόμα καβγά, ο οποίος κατέληξε στην άγρια δολοφονία της 39χρονης.

Ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του στην Καλαμάτα

Αυτή η ζήλεια είχε κάνει την άτυχη γυναίκα να ζητήσει διαζύγιο πριν από έναν χρόνο, σύμφωνα με άτομα από το κοντινό περιβάλλον του ζευγαριού.

Τον τελευταίο καιρό οι καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν συχνοί και πολλές φορές μπροστά στα δύο παιδιά τους

Γείτονες μάλιστα, είπαν πως τον τελευταίο καιρό οι καβγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν πολύ έντονοι, ενώ είχαν ακούσει την 39χρονη να κατηγορεί τον σύζυγό της για ξυλοδαρμό.

«Ακούγαμε καβγάδες το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν περιμέναμε να γίνει αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Το ζευγάρι είχε αγοράσει το διαμέρισμα πριν από περίπου τρία χρόνια και έμενε εκεί μαζί με τα δύο παιδιά του. Το ένα παιδάκι ήταν περίπου πέντε με έξι ετών και το άλλο γύρω στα δέκα. Έκαναν παιδικά πάρτι, καραόκε βραδιές και γενικά έδειχναν μια φυσιολογική οικογένεια. Από ό,τι βλέπαμε καθημερινά, έδειχναν αγαπημένο ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα όμως υπήρχαν καβγάδες και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί ένας πολύ έντονος καβγάς, με τη γυναίκα να φωνάζει πολύ δυνατά: “αν με ξανά χτυπήσεις με τη ζώνη θα καλέσω την αστυνομία”», είπε ένας γείτονας.

Η παθολογική ζήλεια του δράστη και η υποψία για εξωσυζυγική σχέση της συζύγου του φαίνεται πως ήταν οι αιτίες για να ξεσπάσει ένας ακόμα καβγάς τα ξημερώματα της Δευτέρας - Eurokinissi

Καλαμάτα: Θα γίνουν τοξικολογικές στα παιδιά

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν πως οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε τοξικολογικές εξετάσεις των δύο παιδιών, ηλικίας 6 και 10 ετών, για να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία, που πιθανόν να εξηγεί το γεγονός ότι παρέμειναν σε βαθύ ύπνο μέχρι αργά το πρωί της Δευτέρας.

Γείτονες είπαν ότι άκουσαν τη γυναίκα να φωνάζει για βοήθεια και κάλεσαν την αστυνομία

Τα παιδάκια δε γνωρίζουν τι έχει συμβεί και η ανακοίνωση της δολοφονίας της μητέρας τους αναμένεται να γίνει με τη συνδρομή παιδοψυχιάτρου και παρουσία της αδελφής του θύματος, ώστε να διασφαλιστεί η ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών.

Από τις μέχρι τώρα καταθέσεις έχει προκύψει επίσης ότι τα παιδιά ήταν μπροστά σε αρκετούς καβγάδες των γονιών τους.

Καλαμάτα: Πώς έγινε το φονικό

Λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας η αστυνομία δέχθηκε κλήσεις από γείτονες του ζευγαριού για ενδοοικογενειακή βία, καθώς άκουσαν μια γυναίκα να φωνάζει επίμονα για βοήθεια.

Οι αστυνομικοί βρήκαν τον άνδρα μέσα στα αίματα και τη γυναίκα νεκρή στο πάτωμα - Eurokinissi

Μέσα σε πέντε λεπτά δύο περιπολικά έφτασαν στην πολυκατοικία, όπου διέμενε το ζευγάρι, όμως οι γείτονες τους είπαν ότι οι φωνές είχαν σταματήσει.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του διαμερίσματος, όμως ο 41χρονος άργησε να ανοίξει. Όταν τελικά το έκανε, τον είδαν να είναι γεμάτος αίματα και κατάλαβαν ότι έφτασαν αργά. Μπήκαν στο διαμέρισμα και βρήκαν την 39χρονη να κείτεται στο πάτωμα, μέσα σε μια λίμνη αίματος, έχοντας ένα μαχαίρι στο χέρι της.

Τα δυο παιδιά που κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν κατάλαβαν τίποτα, κάτι που δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Γείτονες είπαν ότι είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει στον σύζυγό της σε έναν καβγά τους ότι αν την ξαναχτυπούσε με τη ζώνη θα καλούσε την αστυνομία

Ο 41χρονος ισχυρίστηκε ότι κοιμόταν, ξαφνικά άνοιξε τα μάτια και είδε από πάνω του τη σύζυγό του να τον απειλεί με μαχαίρι. Όπως φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, πάλεψε μαζί της, της πήρε το μαχαίρι και την σκότωσε.

Όμως οι ισχυρισμοί του δεν ταίριαζαν με τα ευρήματα του ιατροδικαστή, ο οποίος δεν εντόπισε στο σώμα του αμυντικά τραύματα.

Αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της γυναίκας, που θα ρίξει ακόμα περισσότερο φως στο άγριο έγκλημα, ενώ ο 41χρονος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για να απολογηθεί.