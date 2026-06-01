Την αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών έχει προκαλέσει ο τραυματισμός Έλληνα πολίτη κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο Ζβέρνετς της Αλβανίας. Στο «φόντο», η μεγάλη επένδυση για την κατασκευή τουριστικού συγκροτήματος που ετοιμάζεται στην περιοχή.

Όπως τόνισε ο πολιτικός σχολιαστής του Star, Γιώργος Ευγενίδης στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων, αλγεινή εντύπωση έχει προκαλέσει το επεισόδιο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό και ενός Έλληνα πολίτη στο παραλιακό θέρετρο Ζβέρνετς.

Εκεί, σχεδιάζεται ένα πρότζεκτ δισεκατομμυρίων, με βασικό επενδυτή τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Όμως, η χωροθέτηση της επένδυσης προκαλεί αντιδράσεις από ακτιβιστές για το περιβάλλον, αλλά και από πολίτες που θεωρούν ότι καταπατώνται οι περιουσίες τους.

Στην Αθήνα ο τραυματίας

Ο Έλληνας είναι καλά στην υγεία του, φέρει μώλωπες στο σώμα του και έχει επιστρέψει στην Αθήνα.

Για το θέμα είχαμε χθες, παρέμβαση από το ελληνικό ΥΠΕΞ. Σήμερα, όμως, ο Αλβανός Πρωθυπουργός Έντι Ράμα σε δηλώσεις του κατηγόρησε τα ελληνικά ΜΜΕ για «δυσανάλογη ανακίνηση του θέματος» και είπε ότι εξεπλάγη από την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ, καθώς, όπως ανέφερε, τα επεισόδια ήταν μεταξύ διαδηλωτών και ιδιωτικής εταιρίας ασφαλείας, χωρίς δηλαδή, εμπλοκή του κράτους.

Είπε μάλιστα, ειρωνικά, ότι δεν ήξερε ότι υπάρχει ελληνική μειονότητα στην περιοχή.

Για το θέμα έχουν παρέμβει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας από την Αλβανία σεβασμό των μειονοτικών δικαιωμάτων, ιδίως μάλιστα από τη στιγμή που είναι και υποψήφιο προς ένταξη κράτος στην ΕΕ.

