Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θέρετρου σε μία προστατευόμενη οικολογικά ζώνη καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα, χθες Σάββατο (30/05).

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, ζητά από τις αλβανικές αρχές την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών, ενώ παράλληλα, η Αθήνα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για όσα διαδραματίστηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Αντιδράσεις για το τουριστικό συγκρότημα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι και περιβαλλοντικές ομάδες αντιδρούν στα σχέδια ανάπτυξης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, προειδοποιώντας για πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες.

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκές. Μάλιστα σε βίντεο από το σημείο, φαίνεται διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος.