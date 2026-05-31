Αλβανία: Eπεισόδια με Έλληνα τραυματία - «Πλήρη διαλεύκανση» ζητά το ΥΠEΞ

«Να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι περιουσίες της μειονότητας»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.05.26 , 18:55 Η βαφτιστήρα και ο νονός που ήρθαν να παίξουν στο Lingo!
31.05.26 , 18:09 Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
31.05.26 , 16:51 Αλβανία: Eπεισόδια με Έλληνα τραυματία - «Πλήρη διαλεύκανση» ζητά το ΥΠEΞ
31.05.26 , 16:38 Kατερίνα Βρανά: «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ»
31.05.26 , 16:28 Συναγερμός στη Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα
31.05.26 , 16:22 Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 01/06/2026 - 07/06/2026
31.05.26 , 16:00 TractioN: Η επικινδυνότητα της οδήγησης με βρέφος στο μπροστινό κάθισμα
31.05.26 , 16:00 Hair trends: 6 τάσεις που θα κυριαρχήσουν φέτος το καλοκαίρι
31.05.26 , 15:44 Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
31.05.26 , 15:22 Χρήστος Μουσιάρης: Η ηλικία, η καταγωγή και η συμμετοχή στο Masterchef 10
31.05.26 , 15:20 Βίαια επεισόδια στο Παρίσι - Νεκρός οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν
31.05.26 , 14:54 Τσίπρας: 28 γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη της ΕΛΑΣ
31.05.26 , 14:49 Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή
31.05.26 , 14:08 Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πτολεμαΐδα - Χωρίς τις αισθήσεις της ηλικιωμένη
31.05.26 , 14:07 Βίκυ Κάβουρα - Γιώργος Τζαβέλλας: Βάφτισαν τη 2 ετών κόρη τους
Αμαλία Κωστοπούλου: Παντρεύτηκε τον αγαπημένο της- Φωτογραφίες από τον γάμο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
Ιωάννα Τούνη: Βόλτα με την παρέα της στα σοκάκια της Μυκόνου
«Θα ζεις πάντα μέσα μου»: Συγκινεί ο Μαυρίδης απ' το μνήμα της αδερφής του
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Τραγωδία στην Πάτρα: Πατέρας και γιος νεκροί σε τροχαίο με μηχανή
Πέθανε ο άνδρας που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της Έμμας
Kατερίνα Βρανά: «Δύο φορές που πήγα να πεθάνω φοβήθηκα πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας Έλληνας πολίτης τραυματίστηκε σε επεισόδια που σημειώθηκαν στο Σβέρνετς της Αλβανίας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων της περιοχής για τη δημιουργία μεγάλου τουριστικού θέρετρου σε μία προστατευόμενη οικολογικά ζώνη καθώς και για περιουσιακά τους δικαιώματα, χθες Σάββατο (30/05).

Αλβανία: Eπεισόδια σε αντικυβερνητική διαδήλωση στα Τίρανα

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, ζητά από τις αλβανικές αρχές την πλήρη διερεύνηση των περιστατικών και την απόδοση ευθυνών, ενώ παράλληλα, η Αθήνα εκφράζει την έντονη ανησυχία της για όσα διαδραματίστηκαν, υπογραμμίζοντας τη σημασία της τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε», αναφέρει συγκεκριμένα το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Τονίζει πως η πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Σάλος για το παραλήρημα Ράμα με προσβολές κατά των Ελλήνων

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες, 30 Μαΐου 2026, στο Zvërnec της Αλβανίας, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατοίκων για τα περιουσιακά τους δικαιώματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και ένας Έλληνας πολίτης που τραυματίστηκε. Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προέβη άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να του παρασχεθεί κάθε αναγκαία προξενική και ιατρική συνδρομή.

Η Πρεσβεία της Ελλάδος στα Τίρανα προβαίνει παράλληλα στις αναγκαίες παραστάσεις προς την αλβανική πλευρά ζητώντας την πλήρη διαλεύκανση του επεισοδίου και την απόδοση ευθυνών. Καταγράφουμε στο πλαίσιο αυτό την πρώτη ανταπόκριση των αλβανικών Αρχών.

Υπογραμμίζουμε την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών, στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας».

Αντιδράσεις για το τουριστικό συγκρότημα

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι και περιβαλλοντικές ομάδες αντιδρούν στα σχέδια ανάπτυξης τουριστικού συγκροτήματος στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στη λιμνοθάλασσα Νάρτα, προειδοποιώντας για πιθανές περιβαλλοντικές συνέπειες.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by CNA.al (@cna.lajme)

Κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας καταγράφηκαν στιγμές έντασης και συμπλοκές. Μάλιστα σε βίντεο από το σημείο, φαίνεται διαδηλωτής να σύρεται στο έδαφος.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Citizens.al (@citizens.al)

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΛΒΑΝΙΑ
 |
ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
 |
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top