Βίαια επεισόδια στο Παρίσι - Νεκρός οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν

Χάος μετά τον τελικό του Champions League - Οδοφράγματα και πλιάτσικο

Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (31/5/2026)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βίαια επεισόδια ξέσπασαν στο Παρίσι μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League.
  • Ένας 23χρονος μοτοσυκλετιστής σκοτώθηκε και ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Απολογισμός: 7 αστυνομικοί τραυματίες, 416 προσαγωγές, σπασμένες βιτρίνες και καμένα αυτοκίνητα.
  • Οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε βραδιά τρόμου με ταραξίες να στήνουν οδοφράγματα και να λεηλατούν καταστήματα.
  • Η Μαρίν Λεπέν καταδίκασε τα επεισόδια, αναφέροντας ότι μόνο στη Γαλλία συμβαίνουν τέτοιες βίες μετά από νίκη ποδοσφαιρικής ομάδας.

Βίαια επεισόδια αμαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Επτά αστυνομικοί τραυματίες, σπασμένες βιτρίνες, καμένα αμάξια αλλά και 416 προσαγωγές είναι ο απολογισμός των ταραχών.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας 23χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε τσιμεντένια οδοφράγματα στην περιοχή Πορτ Μεγιό, κατά τη διάρκεια του χάους που επικράτησε στους πανηγυρισμούς.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξανά πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο!

Βίαια επεισόδια αμαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία

Την ίδια ώρα, ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρέθηκε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

Φωτιές, δακρυγόνα, σπασμένες βιτρίνες και καμένα αυτοκίνητα... Οι δρόμοι του Παρισιού μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Οι πανηγυρισμοί για την Παρί Σεν Ζερμέν εξελίχθηκαν σε βραδιά τρόμου.

Νεαροί, κυρίως Βορειοαφρικανοί, έστησαν οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και λεηλάτησαν καταστήματα στη γαλλική πρωτεύουσα. Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς.

Παρίσι: Έσπασαν το παράθυρο σε αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο κοπέλες - Σοκαριστικό βίντεο 

Στο βίντεο καταγράφονται εικόνες σοκ. Ταραξίες σπάνε το παράθυρο ενός αυτοκινήτου. Μέσα, δύο κοπέλες ζουν στιγμές τρόμου.

Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οργισμένη εμφανίστηκε η Λεπέν σε ανάρτησή της για τα επεισόδια: «Μόνο στη Γαλλία η νίκη μίας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους μία νύχτα νίκης, για να αποφύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με βία».

