Βίαια επεισόδια αμαύρωσαν τους πανηγυρισμούς στη Γαλλία μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League. Επτά αστυνομικοί τραυματίες, σπασμένες βιτρίνες, καμένα αμάξια αλλά και 416 προσαγωγές είναι ο απολογισμός των ταραχών.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ένας 23χρονος μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε τσιμεντένια οδοφράγματα στην περιοχή Πορτ Μεγιό, κατά τη διάρκεια του χάους που επικράτησε στους πανηγυρισμούς.

Την ίδια ώρα, ένας 17χρονος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρέθηκε αιμόφυρτος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου δίνει μάχη για τη ζωή του.

🚨⚽🇫🇷 ALERTE INFO | Un supporter du PSG est mort cette nuit après avoir percuté un bloc de béton en scooter sur le périphérique parisien, en marge des célébrations de la Ligue des champions. pic.twitter.com/QZJv1hK3Sv — Novia News (@NoviaNewsGroup) May 31, 2026

Φωτιές, δακρυγόνα, σπασμένες βιτρίνες και καμένα αυτοκίνητα... Οι δρόμοι του Παρισιού μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης. Οι πανηγυρισμοί για την Παρί Σεν Ζερμέν εξελίχθηκαν σε βραδιά τρόμου.

Νεαροί, κυρίως Βορειοαφρικανοί, έστησαν οδοφράγματα με εκατοντάδες ηλεκτρικά ποδήλατα, έβαλαν φωτιές σε κάδους και λεηλάτησαν καταστήματα στη γαλλική πρωτεύουσα. Ακολούθησαν μάχες σώμα με σώμα με τους αστυνομικούς.

Η αστυνομία προχώρησε σε 416 προσαγωγές σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς τα επεισόδια δεν περιορίστηκαν στη γαλλική πρωτεύουσα.

Οργισμένη εμφανίστηκε η Λεπέν σε ανάρτησή της για τα επεισόδια: «Μόνο στη Γαλλία η νίκη μίας ποδοσφαιρικής ομάδας πυροδοτεί ταραχές. Μόνο στη Γαλλία όλοι αισθάνονται την ανάγκη να κλειδωθούν στα σπίτια τους μία νύχτα νίκης, για να αποφύγουν να έρθουν αντιμέτωποι με βία».