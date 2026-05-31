Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη υπογράψει την Ιδρυτική Διακήρυξη της «ΕΛΑΣ – Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», του νέου πολιτικού φορέα που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μετά την κεντρική εκδήλωση στο Θησείο, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στην πλατφόρμα myelas.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να την υπογράψουν και να εγγραφούν ως μέλη του κόμματος.

Η ίδρυση της «ΕΛΑΣ» φαίνεται να συγκεντρώνει σημαντικό ενδιαφέρον, καθώς η κατάθεση της Ιδρυτικής Διακήρυξης στον Άρειο Πάγο, στις 27 Μαΐου, συνοδεύτηκε από περισσότερες από 300 υπογραφές πολιτών από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η στήριξη προσωπικοτήτων από τον χώρο του πολιτισμού, των τεχνών και του θεάτρου, οι οποίοι συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων υπογραφόντων. Η συμμετοχή γνωστών ονομάτων του καλλιτεχνικού κόσμου θεωρείται ενδεικτική της απήχησης που επιχειρεί να αποκτήσει το νέο πολιτικό εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να διαμορφώσει έναν ευρύτερο χώρο προοδευτικής και αριστερής έκφρασης.

Δείτε αναλυτικά τα 28 ονόματα:

Αρβανίτης Γιώργος – Φωτογράφος, κινηματογραφιστής Αθανασίου Μάριος – Ηθοποιός Αρσένη Αθηνά – Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτις και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο. Βαφέας Βασίλης – Σκηνοθέτης, κινηματογραφιστής Βούλγαρης Κώστας – Λογοτέχνης Γαϊτάνος Γεώργιος – Εικαστικός Δρακόπουλος Γιάννης – Ηθοποιός Δραμουντάνης Βασίλης – Διευθυντής Παραγωγής Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ, Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ Θωμαΐδης Κώστας – Τραγουδιστής, ραδιοφωνικός παραγωγός Καζάκου Ειρήνη – Ηθοποιός Κανάκη Ελένη – Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των Εκδόσεων Κανάκη Κατσουλίδη Μαρία – Ηθοποιός, καθηγήτρια υποκριτικής Κοκκινοπούλου Φαίη – Ηθοποιός Κορνήλιος Νίκος – Σκηνοθέτης, μουσικός Λογιάδης Μίλτος – Μαέστρος, καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μανωλιουδάκη Ευγενία – Εικαστικός Μαυρουδής Χάρης – Ηθοποιός Μιχαλόπουλος Σπύρος – Σκηνοθέτης Μουμουλίδης Θέμης – Σκηνοθέτης Μουτζούρογλου Νίκη – Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής Μωραΐτης Κωνσταντίνος – Ηθοποιός/σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Νέγκα Γιώτα – Τραγουδίστρια Παπαγεωργίου Θανάσης – Ηθοποιός, ιδρυτής του Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος του Εθνικού Θεάτρου Παππά Ιωάννα – Ηθοποιός Πουρσανίδης Νικόλαος – Ηθοποιός Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα – Ηθοποιός Τουμασάτου Μαριάννα – Ηθοποιός Χειλάκης Αιμίλιος – Ηθοποιός