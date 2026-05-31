Η Σταματίνα Τσιμτσιλή μίλησε σε συντέντευξή της σε γνωστό περιοδικό και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, για το κεφάλαιο ψυχοθεραπεία, καθώς και στον τρόπο που προσπαθεί να υιοθετεί και η ίδια τη θετική στάση ζωής καθημερινά.

Η γνωστή παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στη βοήθεια που έχει λάβει από την ψυχοθεραπεία, τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, λέγοντας με ειλικρίνεια ότι: «Έχω κάνει και στο παρελθόν και με είχε βοηθήσει πολύ τότε με τον θάνατο του μπαμπά μου. Και κάνω και τώρα έναν νέο κύκλο ψυχοθεραπείας και με έχει βοηθήσει. Σύμφωνα με τον νέο κύκλο ψυχανάλυσης, που κάνω φέτος, έχω καταλάβει ότι είμαι αρκετά ενοχική σε σχέση με πράγματα της καθημερινότητας των παιδιών».

«Δηλαδή, μπορεί να γίνω πιο αυστηρή απέναντι σε ένα από τα παιδιά μου, γιατί π.χ. δεν διάβασε ενώ μπορούσε, είχε τον χρόνο. Και μετά να νιώσω άσχημα και να πω “μωρέ, εντάξει, δεν είναι το διάβασμα το Α και το Ω της ζωής. Γιατί εγώ να χαλάσω τη στιγμή και το απόγευμα με το παιδί μου για κάτι που δεν είναι και το τέλος του κόσμου”. Αλλά, από την άλλη, αν το εκλογικεύσω μετά, αν μου έλεγε αυτό το συμβάν μια φίλη μου θα της έλεγα: “Είσαι η μαμά και πρέπει να ορίσεις και να οριοθετήσεις. Ωραίο αυτό, αλλά πρέπει και να διαβάσεις”».

Επιπρόσθετα, η γνωστή παρουσιάστρια πρόσθεσε ότι: «Με την ψυχοθεραπεία κατακτάς λιμάνια και ορόσημα, αλλά θέλει συνεχή προσπάθεια».