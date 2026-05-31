Συνταγές για σουβλάκια. Φτιάξτε μόνοι σας την απόλυτη ελληνική νοστιμιά.

Οι σεφ των εκπομπών του Star σας δίνουν συμβουλές για να τα «απογειώσετε»

Υπάρχει άνθρωπος που να μην του αρέσει το σουβλάκι; Η απάντηση είναι εύκολη: Φυσικά κανείς. Είτε Έλληνας είτε ξένος, όλοι υποκλίνονται σε αυτήν την απόλυτη ...ελληνική γευστική εφεύρεση.  

Σαλάτες για όλα τα γούστα λίγο πριν τον ερχομό του καλοκαιριού

Δείτε τέσσερις μοναδικές συνταγές για να τα απογειώσετε, όπως μας τις έδειξαν οι εκπομπές του Star

ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΤΑ ΧΟΙΡΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ

SOUVLAKIA

Υλικά της συνταγής
• 600 γρ. χοιρινή σπάλα ή λαιμός

• 2 κ.σ. ελαιόλαδο

• Χυμός από 1 λεμόνι

• 1 κ. γλ. ρίγανη

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι, πιπέρι

Για το τζατζίκι:

· 200 γρ, γιαούρτι στραγγιστό

· 1 μικρό αγγούρι

· 1 - 2 σκελίδες σκόρδο

· 1 - 2 κ.σ. ελαιόλαδο

· 1 πρέζα αλάτι

· 1 κ.γλ. ξύδι ή λεμόνι

· Πιπέρι

Εκτέλεση της συνταγής
Κόβουμε το χοιρινό σε κομμάτια μεγέθους μπουκιάς (όσο γίνεται ομοιόμορφα) και το βάζουμε σ’ ένα μπολ.
Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμονιού, το σκόρδο, τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι.
Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το κρέας να μαριναριστεί για τουλάχιστον 1 ώρα στο ψυγείο.
Περνάμε τα κομμάτια στα ξυλάκια και ψήνουμε τα σουβλάκια είτε σε σχάρα, είτε σε τηγάνι γκριλ ή στο φούρνο, για περίπου 10 - 12 λεπτά, γυρίζοντας τακτικά μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα και να ψηθούν καλά.

Για το τζατζίκι:

Τρίψτε το αγγούρι στον τρίφτη και στραγγίστε το καλά, (πιέζοντάς το με τα χέρια ή βάζοντάς το σε χαρτί κουζίνας). Ανακατεύουμε το γιαούρτι με το σκόρδο, το αγγούρι, το αλάτι, το πιπέρι και το ελαιόλαδο.
Δοκιμάζουμε και ρυθμίζουμε το αλάτι και το σκόρδο.
Τοποθετούμε στο ψυγείο για 30 λεπτά (προαιρετικά) για να δέσουν οι γεύσεις.

ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΜΕ ΓΥΡΟ ΧΟΙΡΙΝΟ

Υλικά της συνταγής

Υλικά για τη μαρινάδα:

•    1 κιλό χοιρινό κρέας (σπάλα ή λαιμό) κομμένο σε λεπτές φέτες 
•    4 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες)
•    2 κ. σ. ξύδι 
•    3 κ. σ. ελαιόλαδο
•    1 κ. σ. μουστάρδα
•    1 κ. γλ. ρίγανη
•    1 κ. γλ. γλυκιά πάπρικα
•    1/2 κ. γλ. πάπρικα καπνιστή (προαιρετικά)
•    1 κ. γλ. κύμινο
•    1 κρεμμύδι κομμένο σε φέτες (προαιρετικά)
•    1 λεμόνι (το χυμό του) 

Υλικά για το σερβίρισμα:

•    Πίτες για σουβλάκι ψημένες 
•    2 ντομάτες 
•    Τζατζίκι 
•    2 κρεμμύδια 
•    Πατάτες τηγανιτές 
•    Αλάτι
•    Πιπέρι 

Εκτέλεση της συνταγής
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το ξύδι, τη μουστάρδα, το σκόρδο, τις πάπρικες, τη ρίγανη, το κύμινο, το αλάτι, το πιπέρι και το χυμό λεμονιού, δημιουργώντας μια μαρινάδα. Προσθέτουμε τις λεπτές φέτες χοιρινού κρέατος και ανακατεύουμε καλά. Αφήνουμε το κρέας να μαριναριστεί για τουλάχιστον 1 ώρα στο ψυγείο (ή καλύτερα όλη νύχτα).
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στρώνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα και απλώνουμε επάνω τις φέτες του κρέατος. Ψήνουμε στο φούρνο για περίπου 30 - 40 λεπτά, ανακατεύοντας το κρέας στα μισά του χρόνου, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και να γίνει τραγανό.
Αν θέλουμε προσθέσουμε στο ταψί και φέτες κρεμμυδιού για περισσότερη γεύση, τις ανακατέψουμε μαζί με το κρέας και ψήνουμε επιπλέον για 10 λεπτά. 
Μόλις το κρέας ψηθεί και γίνει τραγανό, το βγάζουμε από τον φούρνο και το αφήνουμε να «ξεκουραστεί» για λίγα λεπτά.

Για το σερβίρισμα:

Σερβίρουμε τον γύρο χοιρινό τυλιγμένο σε πίτα με τζατζίκι, ντομάτα, κρεμμύδι και πατάτες τηγανητές ή ψητές. Εναλλακτικά, μπορούμε να τον συνοδεύσουμε με σαλάτα και γιαούρτι για μια πιο ελαφριά εκδοχή.

ΥΓΙΕΙΝΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΒΑΡΘΑΛΙΤΗ

Υλικά για τα σουβλάκια
● 800 γρ. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού
● 100 γρ. Ελαιόλαδο
● 60 γρ. Μουστάρδα
● 3 Σκελίδες σκόρδο
● 2 κ.σ. Πάπρικα καπνιστή
● 5 Κλωνάρια φρέσκο θυμάρι
● 5 Κλωνάρια φρέσκια ρίγανη
● 15 Καλαμάκια ξύλινα
● Αλάτι
● Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Υλικά για τη σαλάτα
● 3 Κολοκύθια
● 2 Κρεμμύδια φρέσκα
● 1/3 Μάτσο φρέσκο άνηθο
● 5-6 Φύλλα φρέσκο δυόσμο
● 1 Λεμόνι (χυμό)
● 60 γρ. Ελαιόλαδο
● 2 κ.σ. Γιαούρτι στραγγιστό πλήρες

Για τα σουβλάκια
● Φοράμε γάντια και κόβουμε τις μπριζόλες σε πάγκο κοπής, σε κύβους μεγέθους 4 εκ. .
● Σε ένα μπολ προσθέτουμε το ελαιόλαδο, τη μουστάρδα, το σκόρδο ψιλοκομμένο, την πάπρικα, τα φύλλα από το θυμάρι και τη ρίγανη ψιλοκομμένα και τα ανακατεύουμε με ένα σύρμα χειρός, μέχρι να ομογενοποιηθούν.
● Βάζουμε το κρέας στο μπολ με τη μαρινάδα, ανακατεύουμε καλά και σκεπάζουμε με μια μεμβράνη που εφάπτεται στην επιφάνειά της.
● Αφήνουμε το μπολ στο ψυγείο για 1-3 ώρες, να απορροφήσει το κρέας τη μαρινάδα.
● Φοράμε γάντια, περνάμε 4-5 κομμάτια κρέατος σε κάθε καλαμάκι και τα ακουμπάμε σε ένα ρηχό πιάτο.
● Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.
● Ψήνουμε τα καλαμάκια για 3 λεπτά από κάθε πλευρά και ρίχνουμε αλάτι και πιπέρι.

Για τη σαλάτα
● Προσθέτουμε σε ένα μπολ τα κολοκυθάκια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες, τα φρέσκα κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες, το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τον χυμό λεμόνι, τον άνηθο και τα φύλλα του δυόσμου ψιλοκομμένα και ανακατεύουμε, μέχρι να ενωθούν τα υλικά.
● Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι και σερβίρουμε τη σαλάτα με τα σουβλάκια στο πλάι.

ΝΟΣΤΙΜΑ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ

Υλικά της Συνταγής 
· 4 στήθη κοτόπουλου χωρίς πέτσα, κομμένα σε 6 κομμάτια το καθένα
· 150γρ γιαούρτι, συν έξτρα για το σερβίρισμα
· 5-6 φύλλα δυόσμου, ψιλοκομμένο
· 1 λεμόνι, ξύσμα και χυμό
· 1/2 κ.γ. κύμινο
· 2 εκ. κομμάτι τζίντζερ, τριμμένο
· 4 πίτες ολικής άλεσης
· 3 φύλλα μαρούλι , κομμένα
· 1 κρεμμύδι ξερό, κομμένο σε φέτες
· Αλάτι
· Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση της συνταγής 
· Βάζουμε σε ένα μπολ το γιαούρτι, το δυόσμο ,το μισό χυμό λεμονιού, όλο το ξύσμα λεμονιού, το κύμινο και το τζίντζερ.
· Ανακατεύουμε καλά και αλατοπιπερώνουμε.
· Προσθέτουμε τα κομμάτια κοτόπουλου στο μείγμα γιαουρτιού, ανακατεύουμε καλά και βάζουμε στο ψυγείο για 20-30 λεπτά.
· Εν τω μεταξύ, μουλιάζουμε 4 μεγάλα ξύλινα σουβλάκια σε νερό για τουλάχιστον 20 λεπτά.
· Περνάμε το κοτόπουλο στα σουβλάκια .
· Ψήνουμε για 15-20 λεπτά, γυρίζοντας τα στη μέση του ψησίματος.
· Ζεσταίνουμε τις πίτες σε ένα τηγάνι για 2-3 λεπτά και από τις 2 πλευρές.
· Σερβίρουμε με το γιαούρτι το έξτρα,το μαρούλι, το κοτόπουλο, το κρεμμύδι και τον υπόλοιπο χυμό λεμονιού. Τυλίγουμε και απολαμβάνουμε.

