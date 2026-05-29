Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»

Ποια είναι η δασκάλα της σειράς, η τηλεοπτική Ελένη Λαλούση

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 29.05.26, 14:24
Λένα Μποζάκη: Aπόσπασμα από τη συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα, τον Απρίλιο του 2026

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λένα Μποζάκη είναι 37 ετών και γνωστή ως η νηπιαγωγός Ελένη Λαλούση στη σειρά «Μπαμπά σ' αγαπώ».
  • Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και είναι απόφοιτος της Δραματικής Σχολής «Δήλος».
  • Έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, όπως «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» και «Ηλέκτρα».
  • Διαθέτει πάθος για τη ζωγραφική, την οποία θεωρεί προσευχή για την ψυχική της υγεία.
  • Η σχέση της με τη μητέρα της είναι δύσκολη και έντονη, ενώ έχει αποκαλύψει τον έρωτά της για τον πατέρα της στην παιδική ηλικία.

Η Λένα Μποζάκη συστήθηκε στο τηλεοπτικό κοινό ως η γλυκιά νηπιαγωγός της σειράς «Μπαμπά σ' αγαπώ», Ελένη Λαλούση. 

H Λένα Μποζάκη στον ρόλο της Ελένης Λαλούση στο «Μπαμπά σ' αγαπώ»

H Λένα Μποζάκη στον ρόλο της Ελένης Λαλούση στο «Μπαμπά σ' αγαπώ»

Ωστόσο, έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές δουλειές. Ας γνωρίσουμε καλύτερα την ταλαντούχα ηθοποιό, που σπούδασε Φυσική, αλλά την κέρδισε... η υποκριτική.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Λένα Μποζάκη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα
  • Μεγάλωσε στο Λαύριο
  • Έχει καταγωγή από την Άνδρο, από την πλευρά του μπαμπά της
  • Είναι 37 ετών
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Έχει γενέθλια στις 13 Οκτωβρίου
  • Το ζώδιό της είναι Ζυγός
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Είναι απόφοιτος του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
  •  και απόφοιτος της Δραματικής Σχολής «Δήλος» Δ. Χατούπη
  • Έχει συμμετάσχει στις θεατρικές παραστάσεις Το Όνειρο της Ιωνίας, 120 μέρες στα Σόδομα του Παζολίνι, Το Μαύρο Νερό της Ε. Γέλινεκ, , Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, Ηλέκτρα του Σοφοκλή κ.ά.

Η Λένα Μποζάκη (πίσω δεξιά)  στο Ηρώδειο-"Ιφιγένεια εν Αυλίδι", το 2022/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

  • Λατρεύει τη ζωγραφική

«Εχω αυτή την ανάγκη! Η ζωγραφική για εμένα είναι κάτι σαν προσευχή. Με συνδέει με μια εκδοχή του εαυτού μου που χωράει περισσότερα, αγαπάει περισσότερο και είναι έντονα παρούσα τη στιγμή εκείνη. Δε ζωγραφίζω για το αποτέλεσμα, ζωγραφίζω για την ψυχική μου υγεία», είχε αποκαλύψει στο catisart.gr, το 2025.

Λένα Μποζάκη: «Η ζωγραφική για εμένα είναι κάτι σαν προσευχή»/ instagram lenampozaki

  • Έχει μια γατούλα, που τη φωνάζει Ζωή
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Το ginger χρώμα των μαλλιών της έγινε για τις ανάγκες του ρόλου της στη σειρά

H Λένα Μποζάκη στον ρόλο της Ελένης Λαλούση στο «Μπαμπά σ' αγαπώ»

Λένα Μποζάκη: Ο «έρωτας» που είχε με τον μπαμπά της και η «δύσκολη» σχέση με τη μαμά της

Η Λένα Μποζάκη είναι μοναχοπαίδι και όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Super Κατερίνα, όταν ήταν σε μικρή ηλικία, ήταν ερωτευμένη με τον μπαμπά της «σε σημείο που εκνευριζόμουν όταν έμπαινε η μαμά στη μέση».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο μπαμπάς της δε ζει πια. «Δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα έτσι είναι η ζωή. Μικρή ήθελα να τον παντρευτώ. Νομίζω συμβαίνει συχνά», είπε η ίδια στη συνέντευξή της. Η πρώτη και μοναδική «σύγκρουση» με τον μπαμπά της ήταν όταν άρχισαν τα φλερτ στην εφηβεία της. 

Σε άλλη συνέντευξή της, η ηθοποιός έχει εξομολογηθεί πως είναι δύσκολος άνθρωπος και πως η πιο έντονη σχέση στη ζωή της είναι αυτή με τη μαμά της. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Νομίζω η πιο δύσκολη σχέση και πιο έντονη στη ζωή μου είναι η μαμά μου. Μοναχοκόρη, μοναχοπαίδι, μια μαμά πολύ αφοσιωμένη πάνω μου. Ταυτόχρονα και εκείνη δύσκολος χαρακτήρας. Πολλή σύγκρουση, πολλή ταλαιπωρία», παραδέχτηκε η Λένα Μποζάκη στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», πριν μερικές μέρες.

«Φέτος το Πάσχα, ήταν η πρώτη φορά που έφυγα σε γιορτές και δεν ήμουν μαζί της. Πάντα είχα μια ανάγκη να είμαι με τους γονείς μου, μην τυχόν και συμβεί κάτι, να είμαι εκεί στις γιορτές, να μη νιώθουν ότι τους έχω αφήσει. Η μαμά μου τώρα μου λέει: “Φύγε παιδί μου, κάνε πράγματα” ή της είπα ότι θα πήγαινα ένα ταξίδι και μου είπε: “Με κάνεις πάρα πολύ χαρούμενη που μου το λες αυτό», περιέγραψε, κλείνοντας η γλυκιά ηθοποιός. 
 

