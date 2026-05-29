Δείτε τις ερωτικές προβλέψεις του Ιουνίου 2026

Ο Ιούνιος του 2026 είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς αλλά και πιο έντονους μήνες της χρονιάς στα ερωτικά, φέρνοντας μεγάλες αλλαγές, νέες γνωριμίες, επανασυνδέσεις, αλλά και αρκετές εξελίξεις που μας βάζουν ξεκάθαρα στο κλίμα του καλοκαιριού.

Από την 1η Ιουνίου 2026 ο Ερμής περνά στον Καρκίνο και η επικοινωνία γίνεται πιο συναισθηματική και πιο τρυφερή. Εκφράζουμε πιο εύκολα όσα αισθανόμαστε, όμως παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθησία, η νοσταλγία και η τάση να παίρνουμε κάποια λόγια ή συμπεριφορές πολύ προσωπικά. Ευνοούνται οι επανασυνδέσεις, οι συζητήσεις γύρω από σχέσεις, σπίτι και συναισθηματική ασφάλεια, αλλά και οι επαφές που δημιουργούν αίσθημα οικειότητας.

Στις 13/06/2026 η Αφροδίτη περνά στον λαμπερό Λέοντα και αλλάζει αισθητά το κλίμα στα αισθηματικά. Ο έρωτας γίνεται πιο φλογερός, κινηματογραφικός, παθιασμένος και γενναιόδωρος, ενώ αυξάνονται οι γνωριμίες, το φλερτ και οι έντονες ερωτικές εξελίξεις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική θέση της Αφροδίτης, κυρίως για τα ζώδια της Φωτιάς (Κριούς, Λέοντες, Τοξότες) και του Αέρα (Δίδυμους, Ζυγούς, Υδροχόους), που θα δουν περισσότερες ευκαιρίες σε γνωριμίες και συναισθηματικές εξελίξεις μέσα στον μήνα.

Στις 15/06/2026, η Νέα Σελήνη στους επικοινωνιακούς Διδύμους ανοίγει νέο κύκλο σε επαφές, γνωριμίες, μετακινήσεις και συζητήσεις, φέρνοντας αρκετές νέες ευκαιρίες στα ερωτικά. Είναι μια περίοδος που ευνοεί πολύ το φλερτ, τα μηνύματα και τις ξαφνικές γνωριμίες που μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα.

Συντάκτης άρθρου: Σοφία Τσιρώνα