Τα γενέθλιά του γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα σε ένα εορταστικό και χαρούμενο κλίμα.

Φίλοι, συνεργάτες και φυσικά η σύντροφος του παρουσιαστή, Μαρία Αντωνά, συγκεντρώθηκαν σε γνωστό μαγαζί στη Βουλιαγμένη, όπου είχε στηθεί μια όμορφη και λιτή γιορτή, προκειμένου να του ευχηθούν από κοντά.

Ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Το Πρωινό» έσβησε την τούρτα με τη μορφή του και την επιγραφή «Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας», ενώ η Μαρία Αντωνά τού χάρισε ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, σε μία από τις σπάνιες φορές που τη βλέπουμε να εκδηλώνει δημόσια τα συναισθήματά της.

Στο πλευρό του εορτάζοντα βρέθηκε και ο στενός φίλος και συνεργάτης του, Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος μοιράστηκε σχετικό βίντεο στα social media.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έχει παραδεχτεί πολλές φορές την αγάπη του για τους καρχαρίες, κάτι που αποτυπώθηκε και στη διακόσμηση του πάρτι, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το αγαπημένο του θέμα.

Η ραδιοφωνική παραγωγός έστειλε μέσω Instagram θερμές ευχές στον αγαπημένο της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι πάντα γερός και να χαμογελάς σαν μικρό παιδί».

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, η Μαρία Αντωνά προχώρησε και σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα. Συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Τον αγαπάω. Τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ ο τρόπος με τον οποίο με πλησίασε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που, εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να αφεθώ».