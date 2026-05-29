Τα γενέθλιά του γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης 28 Μαΐου ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα σε ένα εορταστικό και χαρούμενο κλίμα.
Φίλοι, συνεργάτες και φυσικά η σύντροφος του παρουσιαστή, Μαρία Αντωνά, συγκεντρώθηκαν σε γνωστό μαγαζί στη Βουλιαγμένη, όπου είχε στηθεί μια όμορφη και λιτή γιορτή, προκειμένου να του ευχηθούν από κοντά.
Ο οικοδεσπότης της εκπομπής «Το Πρωινό» έσβησε την τούρτα με τη μορφή του και την επιγραφή «Χρόνια πολλά στον καπετάνιο μας», ενώ η Μαρία Αντωνά τού χάρισε ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο, σε μία από τις σπάνιες φορές που τη βλέπουμε να εκδηλώνει δημόσια τα συναισθήματά της.
Στο πλευρό του εορτάζοντα βρέθηκε και ο στενός φίλος και συνεργάτης του, Πάνος Κατσαρίδης, ο οποίος μοιράστηκε σχετικό βίντεο στα social media.
Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 έχει παραδεχτεί πολλές φορές την αγάπη του για τους καρχαρίες, κάτι που αποτυπώθηκε και στη διακόσμηση του πάρτι, η οποία ήταν εμπνευσμένη από το αγαπημένο του θέμα.
Η ραδιοφωνική παραγωγός έστειλε μέσω Instagram θερμές ευχές στον αγαπημένο της, γράφοντας: «Χρόνια πολλά, καπετάνιε της καρδιάς μου. Να είσαι πάντα γερός και να χαμογελάς σαν μικρό παιδί».
Οι ευχές της Αντωνά στον Λιάγκα - «Χρόνια πολλά Καπετάνιε της καρδιάς μου»
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με την Κατερίνα Καινούργιου, η Μαρία Αντωνά προχώρησε και σε μια τρυφερή εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα. Συγκεκριμένα, δήλωσε:
«Τον αγαπάω. Τον Γιώργο τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή και η προσέγγισή του ήταν αυτή που μίλησε στην καρδιά μου. Με συγκίνησε πολύ ο τρόπος με τον οποίο με πλησίασε. Μου έβγαλε κάτι πολύ συναισθηματικό και αυτός είναι ο λόγος που έδωσα μια ευκαιρία σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είμαι ένας άνθρωπος που, εάν δεν συνδεθώ ψυχικά και συναισθηματικά, δεν μπορώ να αφεθώ».
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.