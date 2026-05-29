Αμπελόκηποι: «Δεν έδειξε καμία μετάνοια» - Ισόβια στον γυναικοκτόνο

Δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό στον δράστη

«Τη χτύπησα με σφυρί, την τύλιξα σε πάπλωμα και έφτιαξα κολατσιό στα παιδιά», υποστήριξε στην απολογία του ο συζυγοκτόνος

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ισόβια κάθειρξη και 2,5 χρόνια φυλάκισης στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων για τη δολοφονία της 32χρονης συζύγου του.
  • Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν 6-1, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικών.
  • Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο αμετανόητο, αναφέροντας ότι επικοινωνούσε με τη μητέρα του θύματος μετά το έγκλημα.
  • Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι η σχέση τους ήταν προβληματική και ότι η σύζυγός του είχε εξωσυζυγική σχέση.
  • Ομολόγησε την πράξη του μία εβδομάδα μετά, υποδεικνύοντας τη σορό και το φονικό όπλο.

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε το δικαστήριο στον γυναικοκτόνο των Αμπελοκήπων, που σκότωσε τη 32χρονη σύζυγό του και μητέρα των παιδιών με σφυρί και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι του σπιτιού τους.

Αμπελόκηποι: «Θόλωσα! Έβαλα τη σορό στο πατάρι για τα παιδιά»

Η απόφαση για την ενοχή του ήταν κατά πλειοψηφία 6-1, με έναν ένορκο να εκφράζει διαφορετική άποψη ως τον εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο, υιοθετώντας ουσιαστικά και την εισαγγελική πρόταση.

Ισόβια στον γυναικοκτόνο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί και έκρυψε τη σορό της στο πατάρι του σπιτιού τους στους Αμπελόκηπους

Ο δράστης δεν έδειξε καμία μεταμέλεια, υποστήριξε το δικαστήριο που του επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης

Αμπελόκηποι: «Δεν έδειξε καμία μετάνοια»

«Καταπέλτης» ήταν στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας της έδρας, ο οποίος χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο αμετανόητο.

«Ποια μετάνοια; Καμία μετάνοια δεν έδειξε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι μετά το έγκλημα επικοινωνούσε με τη μητέρα του θύματος, ρωτώντας αν η κόρη της είχε μεταβεί στην Αλβανία.

Ο εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη πως, αν έβρισκε συνεργό για να μεταφέρει τη σορό, θα είχε διαφύγει, ενώ κατηγόρησε τον δράστη ότι χρησιμοποίησε τα παιδιά του «ως μοχλό πίεσης τόσο πριν όσο και μετά το έγκλημα».

Aμπελόκηποι: «Θόλωσα» - Τι είπε στην απολογία του ο δράστης

Ο 39χρονος κατά την απολογία του υποστήριξε ότι η σχέση με το θύμα ήταν προβληματική για καιρό και ισχυρίστηκε πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με παιδικό του φίλο. «Την αγαπούσα πάρα πολύ», είπε, τονίζοντας ότι δεν ήθελε ποτέ να χωρίσουν, γιατί δεν ήθελε τα παιδιά τους «να βιώσουν τον χωρισμό».

Αναφερόμενος στη δολοφονία, περιέγραψε πως μετά από όσα του είπε η 32χρονη, ότι θα φύγει παίρνοντας τα παιδιά και ότι το μικρότερο παιδί δεν ήταν δικό του και ότι ήταν η αφορμή για να... «θολώσει».

«Ένα χτύπημα και έπεσε στο έδαφος… Όλη μου η ζωή ήταν τα παιδιά μου», ανέφερε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι προσπάθησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ.

Στη συνέχεια περιέγραψε πώς τύλιξε τη σορό με πάπλωμα, λινάτσα και σακούλες και την έκρυψε αρχικά σε ντουλάπα και αργότερα στο πατάρι. Όπως είπε, συνέχισε τις καθημερινές κινήσεις του «για τα παιδιά», πηγαίνοντάς τα ακόμη και στο σχολείο.

«Δεν ήμουν φυσιολογικός», είπε όταν ρωτήθηκε γιατί μετέφερε τη σορό στο πατάρι, ενώ υποστήριξε πως δεν σκέφτηκε ποτέ να εξαφανιστεί.

Ο 39χρονος ειδοποίησε τελικά την Αστυνομία περίπου μία εβδομάδα μετά το έγκλημα, ομολογώντας την πράξη του και υποδεικνύοντας στους αστυνομικούς τόσο τη σορό όσο και το φονικό όπλο.

