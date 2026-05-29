Σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία και την αξιοπιστία των νέων καμερών τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους θέτει οδηγός που καταγγέλλει ότι βεβαιώθηκε σε βάρος του παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, παρότι – όπως υποστηρίζει – φορούσε κανονικά τη ζώνη του.

Ο πολίτης έλαβε μέσω Gov.gr κλήση για παράβαση που φέρεται να σημειώθηκε στις 7 Απριλίου, στις 4:07 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Συγγρού. Ωστόσο, όπως αναφέρει, όχι μόνο φορούσε ζώνη, αλλά αμφισβητεί ακόμη και την ώρα καταγραφής της παράβασης.

«Ζώνη φοράω πάντα, πρωτίστως για την ασφάλειά μου. Και δεύτερον γιατί το αυτοκίνητο είναι καινούργιας τεχνολογίας και δεν σταματάει να χτυπάει», δήλωσε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Σύμφωνα με την καταγγελία του, η φωτογραφία που του εστάλη σε αρχείο PDF ήταν χαμηλής ανάλυσης και αλλοιωμένη χρωματικά. «Εγώ φορούσα μαύρη μπλούζα εκείνη την ημέρα. Στη φωτογραφία φαίνεται γκρι και μοιάζει σαν να μην φοράω ζώνη. Μάλλον επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρη ζώνη, δεν φαίνεται η ζώνη», υποστηρίζει.

Ο ίδιος καταγγέλλει πως, παρότι υπέβαλε ένσταση ζητώντας καλύτερη λήψη ή διαφορετικό καρέ, αυτή απορρίφθηκε χωρίς να του δοθεί η δυνατότητα να εξηγήσει την περίπτωσή του.

«Δεν μου δόθηκε καν η ευκαιρία να εξηγήσω τι έχει γίνει με τη μαύρη μπλούζα, ούτε καν ότι η ώρα είναι λάθος», λέει, εξηγώντας ότι περνά καθημερινά από το σημείο περίπου στις 7 το πρωί και όχι στις 4:07.

Η παράβαση προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα, γεγονός που – όπως αναφέρει – μπορεί να επηρεάσει τόσο την προσωπική, όσο και την επαγγελματική του ζωή.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική βάσει του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η μη συμμόρφωση επιφέρει διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης. Η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί πλέον κάμερες AI για την καταγραφή παραβάσεων, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή η μη χρήση ζώνης και κινητού τηλεφώνου.

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας αστυνομικών Βορειοανατολικής Αττικής και στέλεχος της Τροχαίας, κ. Αποστολόπουλος, παραδέχθηκε πάντως ότι «στο πλαίσιο του ανθρώπινου παράγοντα μπορεί να γίνει και λάθος», διευκρινίζοντας ότι όλες οι υποθέσεις εξετάζονται από αστυνομικούς πριν αποσταλούν στους πολίτες.

«Το πλαίσιο μηδενικής ανοχής δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε την κοινωνική ευαισθησία να αποδώσουμε δίκαιο. Αν έχουμε κάνει λάθος, το λάθος θα γύρει πάντα υπέρ του συμπολίτη μας», σημείωσε.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»