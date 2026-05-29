Σοφία Μουτίδου για Real View: «Δεν πέρασα καλά ανακουφίζομαι που τελειώνει»

Όσα είπε η ηθοποιός στο φινάλε της πολυσυζητημένης εκπομπής της

Δείτε όσα είπε η Σοφία Μουτίδου στην τελευταία εκπομπή του Real View

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εκπομπή Real View με τη Σοφία Μουτίδου ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου, με την παρουσιάστρια να δηλώνει ότι δεν πέρασε καλά.
  • Η Μουτίδου εξέφρασε ανακούφιση για το τέλος της συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία πολύ δύσκολη.
  • Οι υπόλοιπες παρουσιάστριες ευχαρίστησαν το κοινό και τους συνεργάτες, μοιράζοντας προσωπικές σκέψεις.
  • Η Δάφνη Καραβοκύρη γιόρτασε τα γενέθλιά της, ενώ η Έλενα Χριστοπούλου τόνισε τη σημασία των σχέσεων στην εκπομπή.
  • Η Ελίνα Παπίλα αναγνώρισε τις όμορφες στιγμές και την καλή επικοινωνία στην εκπομπή.

Τιτλος τέλους έριξε την Παρασκευή 29 Μαΐου, η εκπομπή Real View, με τη Σοφία Μουτίδου να κάνει στον αέρα μια ιδιαίτερα ειλικρινή τοποθέτηση για την εμπειρία της στο πρόγραμμα του OPEN. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είπε ξεκάθαρα ότι δεν πέρασε καλά και ότι νιώθει ανακούφιση που η συνεργασία ολοκληρώνεται. 

Στο φινάλε της εκπομπής, οι τέσσερις παρουσιάστριες, Ελίνα Παπίλα, Σοφία Μουτίδου, Έλενα Χριστοπούλου και Δάφνη Καραβοκύρη, αποχαιρέτησαν το κοινό και ευχαρίστησαν τους συνεργάτες τους. Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε πρώτη, σημειώνοντας ότι η σημερινή μέρα συνέπεσε με τα γενέθλιά της και χαρακτήρισε τη συμμετοχή της μια σπουδαία ευκαιρία.

Η ίδια είπε μεταξύ άλλων: «Αυτός ο κύκλος ολοκληρώθηκε. Είναι λίγο περίεργο που ολοκληρώνεται τη μέρα των γενεθλίων μου. Θα μιλήσω για μένα προσωπικά. Θα πω ότι ήταν μια σπουδαία ευκαιρία. Θα ευχαριστήσω προσωπικά τον Θέμη Μάλλη για το ταξίδι αυτό. Νομίζω ότι ξεπέρασα πολλούς φόβους που είχα. Χαίρομαι πολύ που παρέμεινα γωνιακός καναπές και όχι στρογγυλό τραπέζι. Κατάλαβα ότι θέλει πολλή δύναμη να πεις την άποψή σου. Θα ζητήσω ένα συγγνώμη αν στενοχώρησα κόσμο με τις απόψεις μου, αλλά θεωρώ πολύ σημαντικό να παραμένεις πιστός στις απόψεις σου. Το ταξίδι αυτό ήταν πολύ διδακτικό για εμένα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να σε πιστεύουν, να σε επιλέγουν και να σε στηρίζουν. Και αυτό συνέβη… Ήμασταν τέσσερις πάντα, εδώ κάθε μέρα… Μοιραστήκαμε προσωπικές σκέψεις, προσωπικά συναισθήματα που δεν έχουν να κάνουν με την εκπομπή. Αισθάνομαι πλήρης και για μένα ήταν μεγάλο σχολείο και πανεπιστήμιο».

Στη συνέχεια, η Έλενα Χριστοπούλου είπε: «Εγώ θα ευχαριστήσω τις συμμαθήτριές μου, τη Δάφνη, τη Σοφία και την Ελίνα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ γεμάτη με τα κακά και τα καλά, με τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες, με τα προβλήματα και τα σωστά. Έχουμε μοιραστεί πολύ ιδιαίτερα πράγματα, και καλά και κακά, όπως σε κάθε σχέση, σε κάθε εκπομπή, σε κάθε οικογένεια ή ομάδα…».

Η τοποθέτηση της Σοφίας Μουτίδου είχε διαφορετικό τόνο και ήταν η πιο αιχμηρή της βραδιάς. «Εγώ δεν πέρασα καλά. Ανακουφίζομαι που τελειώνει. Ήταν πάρα πολύ βαρύ για μένα, πάνω από τις δυνάμεις μου, ζορίστηκα πολύ εδώ. Ήταν δύσκολο επτάμηνο…», είπε δυσαρεστημένη.

Η Ελίνα Παπίλα, από την πλευρά της, σημείωσε: «Ήταν μια εκπομπή που είχε πολύ ωραίες κουβέντες, είχε γέλιο, είχε διαφωνίες, πολύ ωραίες στιγμές. Πάνω από όλα είχε ωραία επικοινωνία…».

