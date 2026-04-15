Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της

Το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή Real View στο Open, η Σόφια Μουτίδου άνοιξε την καρδιά της, κάνοντας μια σπάνια και ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική αναφορά, με αφορμή τις δηλώσεις της Ελένης Καστάνη για την απώλεια του πατέρα της.

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του το 2015, αναφερόμενη στις ενοχές και τα συναισθηματικά αποτυπώματα που άφησε πίσω του το τραγικό γεγονός.

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχει πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές κι όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάθεσαι και συνδέεσαι και λες "μήπως δεν κατάλαβα;". Αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στον χώρο της ψυχοθεραπείας».

Ο πρώην σύζυγός της, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος, είχε βάλει τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο του 2015, με τα τότε δημοσιεύματα να αναφέρουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ως πιθανή αιτία. Το γεγονός αυτό σημάδεψε βαθιά την ίδια και την οικογένειά της, όπως έχει εξομολογηθεί και στο παρελθόν.