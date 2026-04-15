Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της

«Έχει πάρα πολλές ενοχές», δήλωσε η ηθοποιός

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.04.26 , 23:11 Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του OPEN
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σόφια Μουτίδου μίλησε δημόσια για την αυτοκτονία του πρώην συζύγου της, Θεόδωρου Ευαγγελόπουλου, το 2015.
  • Αναφέρθηκε στις ενοχές και τα συναισθηματικά αποτυπώματα που άφησε η τραγική απώλεια.
  • Περιέγραψε τους επιζώντες ως ανθρώπους που βιώνουν ενοχές μετά από μια αυτοχειρία.
  • Η αυτοκτονία επηρεάζει βαθιά την οικογένεια και τους κοντινούς ανθρώπους.
  • Η Μουτίδου εισήλθε στον χώρο της ψυχοθεραπείας μετά το γεγονός.

Το απόγευμα της Τετάρτης, μέσα από την εκπομπή Real View στο Open, η Σόφια Μουτίδου άνοιξε την καρδιά της, κάνοντας μια σπάνια και ιδιαίτερα φορτισμένη προσωπική αναφορά, με αφορμή τις δηλώσεις της Ελένης Καστάνη για την απώλεια του πατέρα της.

Σοφία Μουτίδου - «Είμαι χάλια»: Ξαφνική αδιαθεσία στον «αέρα»

Η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος έδωσε τέλος στη ζωή του το 2015, αναφερόμενη στις ενοχές και τα συναισθηματικά αποτυπώματα που άφησε πίσω του το τραγικό γεγονός.

Σοφία Μουτίδου: Η δημόσια εξομολόγηση για την αυτοκτονία του συζύγου της

«Επειδή έχει αυτοκτονήσει ο άντρας μου, να ξέρετε ότι εμείς οι υπόλοιποι ονομαζόμαστε επιζήσαντες. Είναι σαν δολοφονία του εαυτού. Έχει πάρα πολλές ενοχές. Όταν έγινε αυτό, ήρθε ένας φίλος μου ψυχολόγος και μου είπε ότι η αυτοχειρία είναι μια πράξη που μοιράζει ενοχές κι όποιος θέλει παίρνει. Εδώ χάνεται ο άνθρωπός από τροχαίο και νιώθεις υπεύθυνος», ανέφερε αρχικά.

Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Κάθεσαι και συνδέεσαι και λες "μήπως δεν κατάλαβα;". Αυτή ήταν η στιγμή που μπήκα στον χώρο της ψυχοθεραπείας».

Ο πρώην σύζυγός της, Θεόδωρος Ευαγγελόπουλος, είχε βάλει τέλος στη ζωή του τον Απρίλιο του 2015, με τα τότε δημοσιεύματα να αναφέρουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα ως πιθανή αιτία. Το γεγονός αυτό σημάδεψε βαθιά την ίδια και την οικογένειά της, όπως έχει εξομολογηθεί και στο παρελθόν.

Διαβάστε περισσότερα:
ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΤΙΔΟΥ
 |
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
REAL VIEW
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top