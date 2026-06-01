Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το  FIFA World Cup 2026 στις οθόνες των οχημάτων της

Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός αποκλειστικού ψηφιακού θέματος (Display Theme) εντός των οχημάτων της για τον εορτασμό του επερχόμενου FIFA World Cup 2026 Διαθέσιμο σε Ευρώπη, Κορέα, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά το ψηφιακό θέμα μεταφέρει τον ενθουσιασμό του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού τουρνουά παγκοσμίως απευθείας στο ψηφιακό cockpit των οχημάτων Hyundai.Το λανσάρισμα αυτό εντάσσεται στην παγκόσμια καμπάνια της Hyundai Motor ‘Next Starts Now’, η οποία συνδέει την ενέργεια και τις δυνατότητες του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη δέσμευση της εταιρείας για πρόοδο και καινοτομία.

Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Τι είναι το Display Theme του FIFA World Cup 2026

Το νέο Display Theme μεταμορφώνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και την οθόνη infotainment του οχήματος με δυναμικά σχέδια εμπνευσμένα από το Παγκόσμιο Κύπελλο που αναδεικνύεται η εμβληματική παρουσία του ρομπότ Atlas και του τετράποδου ρομπότ Spot της Boston Dynamics τα οποία θα εμφανίζονται κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του οχήματος, καθώς και σε επιλεγμένες οθόνες πλοήγησης.

Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το ψηφιακό θέμα του FIFA World Cup 2026 μεταφέρει την ένταση και την ενέργεια του ποδοσφαίρου μέσα στα οχήματα, επιτρέποντας στους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από εξατομικευμένες λειτουργίες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Hyundai Motor παρουσιάζει τις διευρυμένες δυνατότητες των οχημάτων που βασίζονται σε λογισμικό.

Hyundai: Ψηφιακές οθόνες εμπνευσμένες από το Παγκόσμιο Κύπελλο
Πώς μπορούν οι πελάτες να αποκτήσουν το Display Theme. 

Το Display Theme του FIFA World Cup 2026  είναι ήδη διαθέσιμο για δωρεάν λήψη έως τις 19 Οκτωβρίου 2026. Τρόπος λήψης : Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν το Display Theme από το Bluelink Store μέσω της εφαρμογής myHyundai.Συμβατά οχήματα: Διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα της Hyundai, όπως τα TUCSON, SANTA FE, IONIQ 5 και τα all-new NEXO, IONIQ 9 και PALISADE. 

 

