1% Club: «Αν χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα;»

Ο ξεκαρδιστικός διάλογος του Πέτρου Πολυχρονίδη με τον Χρήστο Σπανό

31.05.26 , 22:00 1% Club: «Αν χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα;»
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του 1% Club, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχτηκε τον ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του, Μαρίνα Σπανού.
  • Ο Χρήστος Σπανός και η Μαρίνα Σπανού συζήτησαν τις διαφορές και τις ομοιότητες στη σκέψη τους, τονίζοντας την ανεκτικότητα μεταξύ τους.
  • Ο παρουσιαστής έκανε χιουμοριστικά σχόλια σχετικά με την πιθανότητα 'σκονάκι' κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
  • Η πρώτη ερώτηση του παιχνιδιού απαντήθηκε σωστά από το 90% των συμμετεχόντων.
  • Η συζήτηση περιλάμβανε χιούμορ και ανατροπές, με αναφορές στην εκπαίδευση και τις εξετάσεις.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχτηκε στο 1% Club τον ηθοποιό Χρήστο Σπανό και την κόρη του και τραγουδοποιό, Μαρίνα Σπανού, σε ένα επεισόδιο γεμάτο ανατροπές, ένταση και ευρηματικές δοκιμασίες λογικής, που μας καλούν να σκεφτούμε διαφορετικά.

1% Club: «Αν χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα;»

Ο παρουσιαστής του Star τούς καλωσόρισε με χιούμορ στην παρέα του, απευθυνόμενος αρχικά στo δημοφιλή ηθοποιό: «Θέλω να μου πεις Χρήστο εάν με τη Μαρίνα διαφωνείτε, έχετε άλλο τρόπο σκέψης και γενικώς εάν η λογική επικρατεί ανάμεσά σας ή δεν υπάρχει λογική». Ο Χρήστος Σπανός απάντησε χαμογεστός ότι: «Σε κάποια πράγματα έχουμε ίδιο τρόπο σκέψης, σε κάποια διαφορετικό, προσπαθώ να μπω στο δικό της και ναι, ισχύει ότι όταν είμαι δίπλα της... ομορφαίνω!» 

«Τα έχει προβάρει όλα αυτά», σχολίασε με χιούμορ η Μαρίνα Σπανού. Στην ίδια ερώτηση απάντησε και η κόρη του Χρήστου Σπανού, λέγοντας ότι: «Διαφωνούμε δημιουργικά πάντα. Έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης σε κάποια πράγματα, αλλά είμαστε πάντα πολύ ανεκτικοί ο ένας με τον άλλον».

Στη συνέχεια, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, αφού τους ευχήθηκε καλή επιτυχία, απευθύνηθηκε στη νεαρή τραγουδοποιό: «Τώρα, επειδή είναι ο πατέρας σου εδώ, δε θα του δίνεις τις λύσεις ούτε θα παίρνεις λύσεις από τον πατέρα σου», με τη Μαρίνα Σπανού να απαντά γελώντας: «Όχι, όχι… Εκτός αν θέλω να τον καταστρέψω».

Ο Χρήστος και η Μαρίνα Σπανού στο 1% Club 

Το παιχνίδι ξεκίνησε με την πρώτη και πιο εύκολη ερώτηση, που απάντησε σωστά το 90% των ερωτηθέντων. Αφού πατέρας και κόρη κατάφεραν να απαντήσουν σωστά σε μία σχετικά εύκολη ερώτηση, ο Πέτρος Πολυχρονίδης, ρώτησε με νόημα: «Βοηθιέστε μέχρι τώρα ή όχι;», με τον Χρήστο Σπανό να απαντά με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Όχι, δε χρειάστηκε».

Η ατάκα του ηθοποιού προκάλεσε αμέσως την αντίδραση του παρουσιαστή, ο οποίος σχολίασε χιουμοριστικά: «Ωπα! Τι σημαίνει “δε χρειάστηκε”, Χρήστο μου; Δηλαδή, άμα χρειαστεί, θα κάνεις έτσι το σκονάκι για να το δείξεις δίπλα τώρα;».

Ο Χρήστος Σπανός προσπάθησε να δικαιολογηθεί λέγοντας: «Μα δε φαίνεται κιόλας. Έτσι όπως είναι οι οθόνες, δεν μπορείς να κοιτάξεις δίπλα».

Τότε, ο οικοδεσπότης του 1% Club έδωσε τη δική του αποστομωτική απάντηση, με εμφανή δόση χιούμορ: «Το έχουμε κάνει αντικλεπτικό! Σκέφτονται να πάρουν τις οθόνες μας στο Υπουργείο Παιδείας για να δίνουν εξετάσεις».

