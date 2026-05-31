Η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου φέρνει ένα αρκετά ανάμεικτο, αλλά ενδιαφέρον κλίμα στα ερωτικά. Από τη μία υπάρχουν ευκαιρίες για πιο ουσιαστικές συζητήσεις, ξεκαθαρίσματα και επαφές που μας αγγίζουν συναισθηματικά, από την άλλη όμως δεν θα λείψουν οι παρεξηγήσεις, οι μπερδεμένες καταστάσεις και οι υπερβολικές προσδοκίες.

Είναι μια περίοδος που αρκετοί μπορεί να έρθετε πιο κοντά με ένα πρόσωπο μέσα από συζητήσεις, επανασυνδέσεις ή στιγμές μεγαλύτερης οικειότητας, όμως χρειάζεται και λίγη προσοχή στο τι ακούμε, τι υποθέτουμε και τι περιμένουμε από τους άλλους.

Την 01/06/2026, ο Ερμής σχηματίζει εξάγωνο με τον Χείρωνα και ευνοεί πολύ τις συζητήσεις που βοηθούν να λυθούν παρεξηγήσεις και να υπάρξει μεγαλύτερη κατανόηση.

Στις 03/06/2026, το εξάγωνο Ήλιου-Κρόνου βοηθά να υπάρξει περισσότερη σταθερότητα και σοβαρότητα στις σχέσεις.

Στις 04/06/2026, το τετράγωνο Ερμή-Ποσειδώνα μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση, παρεξηγήσεις ή μπερδεμένα μηνύματα στα αισθηματικά.

Συντάκτης άρθρου: Σοφία Τσιρώνα

