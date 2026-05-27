Το γιορτή του Αγίου Πνεύματος φέτος «πέφτει» Δευτέρα 1 Ιουνίου και δημιουργεί ένα ιδανικό τριήμερο για ημερήσιες αποδράσεις! Ο καιρός αναμένεται ιδανικός, οπότε δείτε τις προτάσεις μας και καλές εξορμήσεις!

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πανέμορφοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή

Το Ναύπλιο αποτελεί μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας και είναι μια κλασική επιλογή για μία αξέχαστη μονοήμερη εκδρομή γεμάτη ιστορία, ρομαντικές βόλτες και γραφικά σοκάκια. Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, σας υποδέχεται με το Παλαμήδι να δεσπόζει από ψηλά, το θρυλικό Μπούρτζι στη μέση της θάλασσας και την παλιά πόλη που θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε στη θέα της θάλασσας. Γευτείτε τις γαστρονομικές προτάσεις του τόπου και απολαύστε μία ήρεμη βόλτα στην παλιά πόλη.

Γυρίστε την πόλη με ηλεκτρικό ποδήλατο και ανακαλύψτε τα κρυφά σοκάκια του Ναυπλίου. Τέλος, εξερευνήστε το ιστορικό φρούριο Παλαμήδι και επισκεφθείτε το Μπούρτζι.

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα βρίσκεται η Λιβαδειά. «Φωλιασμένη» ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα σε υψόμετρο 160 μ., η όμορφη αυτή πόλη έχει πολλά σημεία ενδιαφέροντος, ενώ αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το πανέμορφο φυσικό τοπίο της, με τον ποταμό Έρκυνα και τις πηγές της Κρύας!

Η Κρύα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα σημεία όχι μόνο των κατοίκων της πόλης αλλά και όσων την επισκέπτονται καθώς τα τρεχούμενα νερά, οι μικροί καταρράκτες, οι νερόμυλοι, τα πέτρινα γεφύρια και οι πλάτανοι συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο.

Το Λουτράκι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς για μονοήμερη εκδρομή για όσους αναζητούν λίγη ξεκούραση και ένα όμορφο διάλειμμα από την καθημερινότητα. Είτε αποφασίσετε να χαλαρώσετε στις ιαματικές πηγές, είτε θέλετε να επισκεφθείτε όμορφα αξιοθέατα, όπως τη Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία θα σας εντυπωσιάσει με την ιστορία και την όμορφη θέα της, το Λουτράκι είναι μία από τις κορυφαίες επιλογέ ςγια ημερήσια εκδρομή του Αγίου Πνεύματος.

Τέλος, εάν είστε λάτρεις της θάλασσας, η κοντινή Λίμνη Βουλιαγμένης στην Περαχώρα Κορινθίας είναι ένας μικρός παράδεισος για κολύμπι. Ολοκληρώστε ιδανικά τη μέρα σας κάνοντας βόλτες στον παραλιακό πεζόδρομο του Λουτρακίου, όπου θα βρείτε ατμοσφαιρικά μπαράκια, δροσερά κοκτέιλ και φρέσκο ψάρι δίπλα στο κύμα.

Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα βρίσκεται το Σούνιο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Αττικής. Σήμα κατατεθέν του είναι φυσικά ο επιβλητικός ναός του Ποσειδώνα, που ορθώνεται πάνω από τα νερά του Αιγαίου. Εδώ θα απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της χώρας, καθώς ο ήλιος δύει ανάμεσα στις κολόνες του αρχαίου ναού.

Μετά την επίσκεψη στο ναό, μη χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε νόστιμες λιχουδιές στα ταβερνάκια της περιοχής. Φρέσκο ψάρι, ουζάκι και ηρεμία δίπλα στη θάλασσα συνθέτουν το τέλειο κλείσιμο μιας χαλαρωτικής εξόρμησης. Λόγω της κοντινής του απόστασης από την Αθήνα, το Σούνιο είναι ιδανικό και για μονοήμερη εκδρομή.

Η Αίγινα είναι ίσως η πιο κλασική και αγαπημένη επιλογή για μια γρήγορη απόδραση από την Αθήνα, αφού σε 1 μόλις μία ώρα με το καράβι, φτάνετε σε ένα νησί που συνδυάζει ιστορία, όμορφες παραλίες και εξαιρετικό φαγητό. Ξεκινήστε με μια επίσκεψη στον επιβλητικό Ναό της Αφαίας ή στον γραφικό Πύργο του Μαρκέλλου για μια πρώτη γεύση από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Φυσικά, δεν γίνεται να φύγετε χωρίς να κάνετε μια στάση στο διάσημο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μονής. Και επειδή η Αίγινα είναι συνώνυμη με το περίφημο φιστίκι της, επιβάλεται να το δοκιμάσετε σε όλες του τις εκδοχές: από παγωτό και γλυκά μέχρι το μεγάλο Φεστιβάλ Φιστικιού κάθε Σεπτέμβριο.

Η Λίμνη Δόξα στην Αρχαία Φενεό είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα τοπία που θα βρείτε τόσο κοντά στην Αθήνα, σε απόσταση μόλις 2 ωρών με αυτοκίνητο. Το τοπίο που θα συναντήσετε εδώ είναι πραγματικά βγαλμένο από παραμύθι.

Το ειδυλλιακό ορεινό τοπίο και τα γαλαζοπράσινα, ήρεμα νερά, όπου καθρεφτίζονται τα έλατα και οι βελανιδιές των γύρω πλαγιών, μαγεύουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Επιπρόσθετα, από το 2019 μπορείτε να διασχίσετε τα νερά της λίμνης με υδροποδήλατα, να κάνετε καταδύσεις, ενώ μπορείτε και να ιππεύσετε στις πλαγιές της Ντουρντουβάνας.

Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη. Από το μπαλκόνι του μοναστηριού, η θέα στη Λίμνη Δόξα είναι απλά συγκλονιστική. Επίσης, η περιοχή είναι ιδανική για πεζοπορία στα γύρω μονοπάτια ή βόλτες με ποδήλατο.