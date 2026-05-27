Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή

Πανέμορφες εξορμήσεις μόλις 2 ώρες από την Αθήνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 15:03 Λένα Ζευγαρά: Θα εκπροσωπούσε την Ελλάδα στη Eurovision;
27.05.26 , 14:46 Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
27.05.26 , 14:42 Αντωνά για Λιάγκα: «Τον αγαπώ - τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή»
27.05.26 , 14:21 Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό 10χρονο αγόρι σε αρδευτικό κανάλι
27.05.26 , 14:10 Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
27.05.26 , 14:09 Αγίου Πνεύματος: Οι κορυφαίοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή
27.05.26 , 13:57 MasterChef: Λύθηκαν στα γέλια οι παίκτες με τον Ανδρέα
27.05.26 , 13:26 Νέο κρούσμα ευλογιάς των πιθήκων: 45χρονος νοσηλεύεται στα Ιωάννινα
27.05.26 , 13:20 Κατερίνα Ζαρίφη: «Χθες διαλύθηκα ψυχολογικά. Το λέω και ανατριχιάζω»
27.05.26 , 13:11 Φωτιά τώρα στην Ηλιούπολη - Σε υπαίθριο χώρο κοντά σε γήπεδο
27.05.26 , 13:11 Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»
27.05.26 , 13:03 Kosmocar: Χαράσσει τη νέα στρατηγική after sales
27.05.26 , 13:02 Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
27.05.26 , 12:59 Ήταν όλοι εκεί: Φίλοι και συμπαίκτες στο πλευρό του Τραϊανού Δέλλα
27.05.26 , 12:01 Συνταγή για αλμυρή κολοκυθόπιτα από τον Γιώργο Ρήγα
Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
Τραγωδία στις Σέρρες: Νεκρό 10χρονο αγόρι σε αρδευτικό κανάλι
Με δάκρυα αποχαιρέτησαν τη Γωγώ Μαστροκώστα - Οι επώνυμοι που βρέθηκαν εκεί
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Unsplash.com
Βόλτα με υδροποδήλατα στη λίμνη Δόξα / Βίντεο: ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος πέφτει τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, προσφέροντας ιδανικό τριήμερο για ημερήσιες εκδρομές.
  • Προτεινόμενοι προορισμοί: Ναύπλιο, Λιβαδειά, Λουτράκι, Σούνιο, Αίγινα και Ορεινή Κορινθία (Λίμνη Δόξα).
  • Το Ναύπλιο προσφέρει ιστορία, ρομαντικές βόλτες και γαστρονομικές προτάσεις.
  • Το Σούνιο φημίζεται για τον ναό του Ποσειδώνα και τα όμορφα ηλιοβασιλέματα.
  • Η Λίμνη Δόξα προσφέρει ειδυλλιακό τοπίο και δραστηριότητες όπως υδροποδήλατα και πεζοπορία.

Το γιορτή του Αγίου Πνεύματος φέτος «πέφτει» Δευτέρα 1 Ιουνίου και δημιουργεί ένα ιδανικό τριήμερο για ημερήσιες αποδράσεις! Ο καιρός αναμένεται ιδανικός, οπότε δείτε τις προτάσεις μας και καλές εξορμήσεις!

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Εκδρομή σε 4+1 πανέμορφα παραθαλάσσια χωριά

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Πανέμορφοι κοντινοί προορισμοί για μονoήμερη εκδρομή

Ναύπλιο

Το Ναύπλιο αποτελεί μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ελλάδας και είναι μια κλασική επιλογή για μία αξέχαστη μονοήμερη εκδρομή γεμάτη ιστορία, ρομαντικές βόλτες και γραφικά σοκάκια. Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, σας υποδέχεται με το Παλαμήδι να δεσπόζει από ψηλά, το θρυλικό Μπούρτζι στη μέση της θάλασσας και την παλιά πόλη που θα σας κερδίσει από την πρώτη στιγμή.

Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε στη θέα της θάλασσας. Γευτείτε τις γαστρονομικές προτάσεις του τόπου και απολαύστε μία ήρεμη βόλτα στην παλιά πόλη.

Γυρίστε την πόλη με ηλεκτρικό ποδήλατο και ανακαλύψτε τα κρυφά σοκάκια του Ναυπλίου. Τέλος, εξερευνήστε το ιστορικό φρούριο Παλαμήδι και επισκεφθείτε το Μπούρτζι.

Λιβαδειά

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα βρίσκεται η Λιβαδειά. «Φωλιασμένη» ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα σε υψόμετρο 160 μ., η όμορφη αυτή πόλη έχει πολλά σημεία ενδιαφέροντος, ενώ αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το πανέμορφο φυσικό τοπίο της, με τον ποταμό Έρκυνα και τις πηγές της Κρύας!

 

 

Η Κρύα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα σημεία όχι μόνο των κατοίκων της πόλης αλλά και όσων την επισκέπτονται καθώς τα τρεχούμενα νερά, οι μικροί καταρράκτες, οι νερόμυλοι, τα πέτρινα γεφύρια και οι πλάτανοι συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο.

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Κοντινοί προορισμοί σαν να βρίσκεσαι σε νησί

Λουτράκι

Το Λουτράκι είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς κοντινούς προορισμούς για μονοήμερη εκδρομή για όσους αναζητούν λίγη ξεκούραση και ένα όμορφο διάλειμμα από την καθημερινότητα. Είτε αποφασίσετε να χαλαρώσετε στις ιαματικές πηγές, είτε θέλετε να επισκεφθείτε όμορφα αξιοθέατα, όπως τη Διώρυγα της Κορίνθου, η οποία θα σας εντυπωσιάσει με την ιστορία και την όμορφη θέα της, το Λουτράκι είναι μία από τις κορυφαίες επιλογέ ςγια ημερήσια εκδρομή του Αγίου Πνεύματος. 

Τέλος, εάν είστε λάτρεις της θάλασσας, η κοντινή Λίμνη Βουλιαγμένης στην Περαχώρα Κορινθίας είναι ένας μικρός παράδεισος για κολύμπι. Ολοκληρώστε ιδανικά τη μέρα σας κάνοντας βόλτες στον παραλιακό πεζόδρομο του Λουτρακίου, όπου θα βρείτε ατμοσφαιρικά μπαράκια, δροσερά κοκτέιλ και φρέσκο ψάρι δίπλα στο κύμα.

Σούνιο

Μόλις 1 ώρα από την Αθήνα βρίσκεται το Σούνιο, ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της Αττικής. Σήμα κατατεθέν του είναι φυσικά ο επιβλητικός ναός του Ποσειδώνα, που ορθώνεται πάνω από τα νερά του Αιγαίου. Εδώ θα απολαύσετε ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της χώρας, καθώς ο ήλιος δύει ανάμεσα στις κολόνες του αρχαίου ναού.

Μετά την επίσκεψη στο ναό, μη χάσετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε νόστιμες λιχουδιές στα ταβερνάκια της περιοχής. Φρέσκο ψάρι, ουζάκι και ηρεμία δίπλα στη θάλασσα συνθέτουν το τέλειο κλείσιμο μιας χαλαρωτικής εξόρμησης. Λόγω της κοντινής του απόστασης από την Αθήνα, το Σούνιο είναι ιδανικό και για μονοήμερη εκδρομή.

Αίγινα

Η Αίγινα είναι ίσως η πιο κλασική και αγαπημένη επιλογή για μια γρήγορη απόδραση από την Αθήνα, αφού σε 1 μόλις μία ώρα με το καράβι, φτάνετε σε ένα νησί που συνδυάζει ιστορία, όμορφες παραλίες και εξαιρετικό φαγητό. Ξεκινήστε με μια επίσκεψη στον επιβλητικό Ναό της Αφαίας ή στον γραφικό Πύργο του Μαρκέλλου για μια πρώτη γεύση από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του νησιού.

Φυσικά, δεν γίνεται να φύγετε χωρίς να κάνετε μια στάση στο διάσημο μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου και να κολυμπήσετε στα κρυστάλλινα νερά της παραλίας Μονής. Και επειδή η Αίγινα είναι συνώνυμη με το περίφημο φιστίκι της, επιβάλεται να το δοκιμάσετε σε όλες του τις εκδοχές: από παγωτό και γλυκά μέχρι το μεγάλο Φεστιβάλ Φιστικιού κάθε Σεπτέμβριο.

Ορεινή Κορινθία (Λίμνη Δόξα)

Η Λίμνη Δόξα στην Αρχαία Φενεό είναι ίσως ένα από τα πιο όμορφα τοπία που θα βρείτε τόσο κοντά στην Αθήνα, σε απόσταση μόλις 2 ωρών με αυτοκίνητο. Το τοπίο που θα συναντήσετε εδώ είναι πραγματικά βγαλμένο από παραμύθι. 

 

 

Το ειδυλλιακό ορεινό τοπίο και τα γαλαζοπράσινα, ήρεμα νερά, όπου καθρεφτίζονται τα έλατα και οι βελανιδιές των γύρω πλαγιών, μαγεύουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Επιπρόσθετα, από το 2019 μπορείτε να διασχίσετε τα νερά της λίμνης με υδροποδήλατα, να κάνετε καταδύσεις, ενώ μπορείτε και να ιππεύσετε στις πλαγιές της Ντουρντουβάνας. 

Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε και το ιστορικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που βρίσκεται πολύ κοντά στη λίμνη. Από το μπαλκόνι του μοναστηριού, η θέα στη Λίμνη Δόξα είναι απλά συγκλονιστική. Επίσης, η περιοχή είναι ιδανική για πεζοπορία στα γύρω μονοπάτια ή βόλτες με ποδήλατο. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΕΚΔΡΟΜΗ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΧΩΡΙΑ
 |
ΝΗΣΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Εκλογες
Υγεια
Back to Top