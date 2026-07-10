Τα «αγκάθια» στον δρόμο της Τουρκίας για τα F-35 (βίντεο Star)

Οι Τούρκοι προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400, για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35 όπως ανέφερε στο ρεπορτάζ της η διπλωματική συντάκτρια Κατερίνα Τσαμούρη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Τουρκικά Μέσα διαρρέουν ότι ήδη πώλησαν το αντι-αεροπορικό σύστημα σε χώρα του Κόλπου. Ο Νίκος Δένδιας έθεσε από την πλευρά του ανοιχτά το ζήτημα, σε αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που ήρθε στην Αθήνα.

Οι Τούρκοι προσπαθούν να «ξεφορτωθούν» τους S-400

Όπως δήλωσε ο Ανίλ Σαχίν, αναλυτής αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, το αντιαεροπορικό στοκ των χωρών του Κόλπου έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα, όπως οι S-400 που είναι ακόμη στην... ζελατίνα, είναι μια ελκυστική επιλογή.

Έτσι, στον απόηχο της ΝΑΤΟικής Συνόδου κι όσο ο Τραμπ είναι ακόμα «ζεστός», η Τουρκία προσπαθεί να «πασάρει» τους ρωσικούς S-400 είτε στα Εμιράτα είτε στο Κατάρ, για να πάρει τα αμερικανικά F-35 !

«Οι S-400 έχουν πωληθεί σε τρίτη χώρα. Απαλλασσόμενη από τους S-400, η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις CAATSA, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους» υποστηρίζει η φιλοκυβερνητική εφημερίδα της Τουρκίας Χουριέτ.

Αγκάθια στον δρόμο της Τουρκίας για τα F- 35

Πάντως, όπως τόνισε η διπλωματική συντάκτρια του Star:

-Για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία.

-Για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στη Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο.

Ο Δένδιας έθεσε το θέμα των F- 35 σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου

Μέλη του Κογκρέσου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια και τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη

«Έθεσα το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας» ανέφερε ο κ. Δένδιας για τη συνάντηση με Γερουσιαστές και Βουλευτές των ΗΠΑ στο Πεντάγωνο, ενώ καλωσορίζοντάς τους στην Αθήνα, ανέφερε: «Δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας».

Τι είπε ο Ν. Δένδιας στην αντιπορσωπεία του Κογκρέσου για τα F-35

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Κογκρέσου Roger Wicker «δε μάσησε» από την πλευρά του τα λόγια του: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας, σε σχέση με την εξ’ ανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε».

Οι κινητήρες ΚΑΑΝ

Τουρκικά ΜΜΕ σήμερα πανηγυρίζουν ότι «πέρασε» από το Κογκρέσο η πώληση κινητήρων για το μαχητικό τους, KAAN, επειδή πέρασε το προβλεπόμενο 15νθήμερο χωρίς να υπάρξει «μπλόκο» στη συναλλαγή.

Οι Τούρκοι προκάλεσαν και σήμερα στον αέρα του Αιγαίου, όπου είχαμε επτά παραβιάσεις και μία εμπλοκή.

Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, μιλώντας στο συνέδριο του Economist, όπου ανέφερε: «Την εξέλιξη με τα φ35 την χαρακτηρίζω εθνική ήττα, εθνική ήττα που χρεώνεται προσωπικά ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

