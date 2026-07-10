Μαίνεται η κόντρα της κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει εναντίον του ο Άδωνις Γεωργιάδης περί «χρηματισμού», προκειμένου να νομοθετήσει την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα το 2019.

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολίτες στο Περιστέρι είπε ότι όχι απλά δεν κάνει μήνυση στον Άδωνι Γεωργιάδη αλλά θα του στείλει και λουλούδια. Έκανε ακόμη λόγο για τοξικό πολιτικό λόγο τον οποίο βάφτισε σαν «αδωνισμό» και τον «χρέωσε» πολιτικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Α. Γεωργιάδης: «Τον είπα κλέφτη και κάνει τον Κινέζο»

Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι «κάνει τον Κινέζο» ενώ τον έχει κατηγορήσει ως «κλέφτη». Η ΕΛΑΣ απάντησε στον κ. Γεωργιάδη κάνοντας λόγο για «αθλιότητες», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Τσίπρα «να απαντήσει για την ταμπακιέρα».