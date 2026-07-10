Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη

«Αδωνισμός και τοξικότητα» - «Τον είπα κλέφτη και κάνει τον Κινέζο»

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Πολιτικη
Τσίπρας: Κατηγόρησε τον Άδ. Γεωργιάδη για τοξικό πολιτικό λόγο (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η κόντρα Τσίπρα - Γεωργιάδη συνεχίζεται με κατηγορίες για χρηματισμό σχετικά με την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα το 2019.
  • Ο Τσίπρας δήλωσε ότι δεν θα μηνύσει τον Γεωργιάδη και θα του στείλει λουλούδια, χαρακτηρίζοντας τον πολιτικό λόγο του τοξικό.
  • Ο Γεωργιάδης κατηγόρησε τον Τσίπρα ως "κλέφτη" και τον κατηγόρησε ότι "κάνει τον Κινέζο".
  • Η ΕΛΑΣ αντέτεινε ότι οι κατηγορίες Γεωργιάδη είναι "αθλιότητες".
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάλεσε τον Τσίπρα να απαντήσει για τις κατηγορίες.

Μαίνεται η κόντρα της κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα, με φόντο τις κατηγορίες που έχει εξαπολύσει εναντίον του ο Άδωνις Γεωργιάδης περί «χρηματισμού», προκειμένου να νομοθετήσει την αλλαγή του Ποινικού Κώδικα το 2019. 

Σφοδρή σύγκρουση για τον ισχυρισμό  Άδωνι ότι «ο Τσίπρας πήρε λεφτά»!

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε πολίτες στο Περιστέρι είπε ότι όχι απλά δεν κάνει μήνυση στον Άδωνι Γεωργιάδη αλλά θα του στείλει και λουλούδια. Έκανε ακόμη λόγο για τοξικό πολιτικό λόγο τον οποίο βάφτισε σαν «αδωνισμό» και τον «χρέωσε» πολιτικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Αντίδραση Μαρκόπουλου για τον αγώνα τένις Γεωργιάδη – Κασσελάκη

Α. Γεωργιάδης: «Τον είπα κλέφτη και κάνει τον Κινέζο» 

Ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε κατηγορώντας τον κ. Τσίπρα ότι «κάνει τον Κινέζο» ενώ τον έχει κατηγορήσει ως «κλέφτη». Η ΕΛΑΣ απάντησε στον κ. Γεωργιάδη κάνοντας λόγο για «αθλιότητες», ενώ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κάλεσε τον κ. Τσίπρα «να απαντήσει για την ταμπακιέρα».

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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
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ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
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