Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους

Η τραγουδίστρια απολαμβάνει τη στιγμή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 18:21 Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
10.07.26 , 18:03 Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους
10.07.26 , 17:57 Νέο επεισόδιο στον πόλεμο Τσίπρα – Γεωργιάδη
10.07.26 , 17:53 Δέσποινα Καμπούρη: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τις κόρες της
10.07.26 , 17:28 Επιδότηση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ μέχρι τέλη Αυγούστου
10.07.26 , 17:26 Peugeot: Κάθε καλάθι, ένα βήμα πιο κοντά στην ελπίδα
10.07.26 , 16:56 Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις: Η Δημοκρατία είναι ισχυρή και πάντα νικά
10.07.26 , 16:52 Θεσσαλονίκη: Νεκρή σε τροχαίο 15χρονη παίκτρια του ΠΑΟΚ
10.07.26 , 16:13 Ευαγγελία Μουμούρη για Ριφιφί: «Ήμασταν όντως κάτω από τη γη»
10.07.26 , 16:00 5 συνήθειες που βοηθούν τα ζευγάρια να λύνουν τις διαφωνίες τους
10.07.26 , 15:46 Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
10.07.26 , 15:45 Φωτιά στις Σέρρες: Έφτασε στα σπίτια οι φλόγες - Μήνυμα 112 για εκκένωση
10.07.26 , 15:30 Αφροδίτη Νέστορα: Η ανάρτηση για τη σύλληψη των δολοφόνων της μητέρας της
10.07.26 , 15:19 Φωτιά τώρα στην Αγιάσο Λέσβου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
10.07.26 , 14:58 Έως 39 βαθμούς το Σαββατοκύριακο – Πού θα κάνει περισσότερη ζέστη
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Χαλαρώνουν στο τζακούζι του σπιτιού τους/ Το βίντεο του μοντέλου

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα χιουμοριστικό βίντεο με την αγαπημένη του Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

αλεξανδρου

Το γνωστό μοντέλο και η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι πολύ ερωτευμένοι και αν και στην αρχή, έκρυβαν τη σχέση τους από τα media, πλέον την απολαμβάνουν και δημόσια αδιαφορώντας για το «τι θα πουν». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψαν οι ίδιοι, πρόσφατα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν στο σπίτι που μένει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη.

Ελληνίδου σε Αλεξάνδρου: «Άλλη μια κοπέλα σαν εμένα θέλεις»

Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, το ζευγάρι επέλεξε να χαλαρώσει στο τζακούζι που βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του Δημήτρη Αλεξάνδρου, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories του ο Αλεξάνδρου, η Ρία Ελληνίδου φαίνεται να απολαμβάνει το τζακούζι έχοντας την πετσέτα από το μπάνιο στο κεφάλι της, ενώ εκείνος τη βιντεοσκοπεί, πειράζοντάς τη.  

αλεξανδρου ελληνιδου

Οι δυο τους είναι αχώριστοι και το τελευταίο διάστημα αυτό είναι φανερό μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media.

Οι followers τους βλέπουν συχνά βίντεο και φωτογραφίες τους τόσο από το σπίτι και την καθημερινότητά τους όσο και από τις αποδράσεις τους.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ντορέττα - Πηλαδάκης: Ξανά Μαζί Για Χάρη Του Γιου Τους
Celebrities & Gossip Νεα
Ντορέττα Παπαδημητρίου – Κώστας Πηλαδάκης: Ξανά μαζί για χάρη του γιου τους
Καμπούρη: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τις κόρες της
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Καμπούρη: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές με τις κόρες της
Ευαγγελία Μουμούρη για Ριφιφί: «Ήμασταν όντως κάτω από τη γη»
Celebrities & Gossip Νεα
Ευαγγελία Μουμούρη για Ριφιφί: «Ήμασταν όντως κάτω από τη γη»
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Αγκαλιά με την κόρη της στο πλοίο για Πάρο
Στεφανία Γουλιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
Στέλιος Ρόκκος - Λελέ Γκόφα
Celebrities & Gossip Νεα
Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Παολίνα Ζογλοπίτη
Celebrities & Gossip Νεα
Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top