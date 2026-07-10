Ένα χιουμοριστικό βίντεο με την αγαπημένη του Ρία Ελληνίδου μοιράστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram.

Το γνωστό μοντέλο και η δημοφιλής τραγουδίστρια είναι πολύ ερωτευμένοι και αν και στην αρχή, έκρυβαν τη σχέση τους από τα media, πλέον την απολαμβάνουν και δημόσια αδιαφορώντας για το «τι θα πουν». Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψαν οι ίδιοι, πρόσφατα αποφάσισαν να συγκατοικήσουν στο σπίτι που μένει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου μετά τον χωρισμό του από την Ιωάννα Τούνη.

Το απόγευμα της Παρασκευής 10 Ιουλίου, το ζευγάρι επέλεξε να χαλαρώσει στο τζακούζι που βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του Δημήτρη Αλεξάνδρου, απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς μαζί.

Στο βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories του ο Αλεξάνδρου, η Ρία Ελληνίδου φαίνεται να απολαμβάνει το τζακούζι έχοντας την πετσέτα από το μπάνιο στο κεφάλι της, ενώ εκείνος τη βιντεοσκοπεί, πειράζοντάς τη.

Οι δυο τους είναι αχώριστοι και το τελευταίο διάστημα αυτό είναι φανερό μέσα από τους λογαριασμούς τους στα social media.

Οι followers τους βλέπουν συχνά βίντεο και φωτογραφίες τους τόσο από το σπίτι και την καθημερινότητά τους όσο και από τις αποδράσεις τους.