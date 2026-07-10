Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή

Έτρεχε να σώσει τα καρπούζια του

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.07.26 , 14:41 Marfin: Το ανώνυμο email που οδήγησε στις συλλήψεις
10.07.26 , 14:22 Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ
10.07.26 , 14:00 Island Style: Mαγιό και accessories που πρέπει να έχετε στην beach bag σας
10.07.26 , 13:55 Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
10.07.26 , 13:49 Θεσσαλονίκη: Τα λάθη των δραστών και το κοντινό κρησφύγετο
10.07.26 , 13:49 BMW iX3: Παράσημο πέντε αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας
10.07.26 , 13:32 Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
10.07.26 , 13:28 Το 9ο SFN Loutraki Animation Festival με δωρεάν είσοδο, Κυριακή 12 Ιουλίου
10.07.26 , 13:11 Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
10.07.26 , 13:02 Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
10.07.26 , 12:32 Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
10.07.26 , 12:04 Marfin: Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό με τους τρεις νεκρούς το 2010
10.07.26 , 12:00 Yγιεινά σνακ και ντιπ για την παραλία- Ρυθμίζουν και το σάκχαρο στο αίμα
10.07.26 , 11:52 Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
10.07.26 , 11:45 Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Νέες Ταυτότητες: Τι θα ισχύει μετά τις 3 Αυγούστου για όσους δεν έβγαλαν
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Τραγωδία στη Ρόδο: Κατέληξε 10 μηνών βρέφος που πνίγηκε με αγγούρι
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Η αντίδραση του Στέλιου Ρόκκου στη φάρσα της Λελέ Γκόφα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Λελέ Γκόφα έκανε φάρσα στον Στέλιο Ρόκκο, στέλνοντάς του fake φωτογραφία με κατσίκες στο μποστάνι του.
  • Ο Ρόκκος ανησύχησε πραγματικά για την καταστροφή των καρπουζιών του και ζητούσε οδηγίες από τη Λελέ.
  • Αφού κατάλαβε ότι πρόκειται για φάρσα, ο Ρόκκος αντέδρασε με χιούμορ και απογοήτευση.
  • Η φάρσα στήθηκε για ένα χιουμοριστικό βίντεο με την παρέα της Λελέ Γκόφα.
  • Ο Ρόκκος μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς του φίλους, προσφέροντας γέλιο.

Μια επική φάρσα αποφάσισε να κάνει η Λελέ Γκόφα στον Στέλιο Ρόκκο, με τον αγαπημένο τραγουδιστή να πέφτει για λίγο στην παγίδα και να ανησυχεί για το μποστάνι του.

Η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου θέλησε να τον τρολάρει, στέλνοντάς του μια fake φωτογραφία που έδειχνε πως κατσίκες είχαν μπει στο μποστάνι του και είχαν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στα καρπούζια του.

Λελέ Γκόφα: «Ο Στέλιος Ρόκκος δεν είναι εύκολος άνθρωπος»

Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή

Ο τραγουδιστής, που είναι ιδιαίτερα δεμένος με τη ζωή στη φύση και φροντίζει το μποστάνι του, αντέδρασε αμέσως, πιστεύοντας πως το περιστατικό ήταν πραγματικό. Το άγχος του αποτυπώθηκε στη συνομιλία τους, με τον ίδιο να προσπαθεί να βρει λύση και να ζητά από τη Λελέ Γκόφα να απομακρύνει τα ζώα.

Παντρεύεται η κόρη του Στέλιου Ρόκκου - Οι φωτογραφίες με το μονόπετρο

«Περίμενε λίγο, αγάπη μου… πού είσαι; Σου στέλνω λίγο κάτι, δες το λίγο τώρα, αμέσως όμως», ακούγεται να της λέει, μόλις βλέπει τη φωτογραφία.

Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Ρόκκος προσπαθεί να της δώσει οδηγίες για να προστατεύσει τα λαχανικά του:

«Διώξ’ τα, βγάλ’ το σκύλο, βγάλ’ τον Καρλίτο», της λέει, ενώ εκείνη του απαντά πως τα σκυλιά παίζουν μαζί με τις κατσίκες και πως δεν υπάρχει περίπτωση να τις χτυπήσει.

Η συζήτηση συνεχίζεται με τον τραγουδιστή να αγωνιά για την τύχη του μποστανιού του, καθώς οι κατσίκες – σύμφωνα πάντα με τη φάρσα – είχαν ήδη προλάβει να φάνε μέρος από τα φυτά.

Λίγο αργότερα, όταν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, η αντίδρασή του είναι απολαυστική. Ο Στέλιος Ρόκκος καταλαβαίνει πως πρόκειται για φάρσα και ξεσπά:

«Πού είναι; Είσαι…; Μου κόπηκε αυτή; Τι φάρσες κάνετε; Δεν πάει να… τα βιντεάκια σας;»

Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή

Στη συνέχεια μαθαίνει πως πίσω από όλο αυτό ήταν η Λελέ Γκόφα, η οποία μαζί με την παρέα της είχαν στήσει το σκηνικό για ένα χιουμοριστικό βίντεο.

«Η Λελέ ήρθε να μου κάνει φάρσα. Μα είναι τσεκαρισμένο, δεν το πιστεύω», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, πριν αναρωτηθεί γελώντας γιατί του έκαναν κάτι τέτοιο.

Η Λελέ Γκόφα τρόλαρε τον Στέλιο Ρόκκο: Η επική αντίδραση του τραγουδιστή

Η φάρσα είχε τελικά αίσιο τέλος, με τον Στέλιο Ρόκκο να χαρίζει στους διαδικτυακούς του φίλους μια ακόμη αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή από την καθημερινότητά του.

 

@steliosrokkos_official Συνήθως τις φάρσες τις κάνω εγώ... Αυτή τη φορά όμως ήμουν το θύμα! 😭🤣 #steliosrokkos #viral #trending ♬ original sound - Chelsea Weed
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
 |
ΛΕΛΕ ΓΚΟΦΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στεφανία Γουλιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανία Γουλιώτη: Στην κορυφή του Ολύμπου - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη για Θοδωρή Αθερίδη: «Κοντά του έμαθα να φοβάμαι λιγότερο»
Παολίνα Ζογλοπίτη
Celebrities & Gossip Νεα
Παολίνα Ζογλοπίτη: Η κόρη της Πάολα μας συστήνει τον σύντροφό της
Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα
Celebrities & Gossip Νεα
Ιστορική στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αργυρό - Περήφανη η Αλεξάνδρα Νίκα
Φαίη Σκορδά: «Έχω πάθει ένα σοκ»- Τι είχε πει στην πρώτη της εγκυμοσύνη
Celebrities & Gossip Νεα
Η Φαίη Σκορδά 15 χρόνια πριν! Τι έλεγε όταν ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί
Μαρία Αντωνά
Celebrities & Gossip Νεα
Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»
Άδωνις Γεωργιάδης
Celebrities & Gossip Νεα
Άδωνις Γεωργιάδης: Η «ερωτική εξομολόγηση» στην Ευγενία Μανωλίδου
Κατερίνα Καινούργιου
Celebrities & Gossip Νεα
Κατερίνα Καινούργιου: Το παραμυθένιο δωμάτιο της μικρής Ξένιας στην Πάρο
Ντορέττα Παπαδημητρίου
Celebrities & Gossip Νεα
Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top