Μια επική φάρσα αποφάσισε να κάνει η Λελέ Γκόφα στον Στέλιο Ρόκκο, με τον αγαπημένο τραγουδιστή να πέφτει για λίγο στην παγίδα και να ανησυχεί για το μποστάνι του.

Η σύζυγος του Στέλιου Ρόκκου θέλησε να τον τρολάρει, στέλνοντάς του μια fake φωτογραφία που έδειχνε πως κατσίκες είχαν μπει στο μποστάνι του και είχαν προκαλέσει μεγάλη καταστροφή στα καρπούζια του.

Ο τραγουδιστής, που είναι ιδιαίτερα δεμένος με τη ζωή στη φύση και φροντίζει το μποστάνι του, αντέδρασε αμέσως, πιστεύοντας πως το περιστατικό ήταν πραγματικό. Το άγχος του αποτυπώθηκε στη συνομιλία τους, με τον ίδιο να προσπαθεί να βρει λύση και να ζητά από τη Λελέ Γκόφα να απομακρύνει τα ζώα.

«Περίμενε λίγο, αγάπη μου… πού είσαι; Σου στέλνω λίγο κάτι, δες το λίγο τώρα, αμέσως όμως», ακούγεται να της λέει, μόλις βλέπει τη φωτογραφία.

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Ρόκκος προσπαθεί να της δώσει οδηγίες για να προστατεύσει τα λαχανικά του:

«Διώξ’ τα, βγάλ’ το σκύλο, βγάλ’ τον Καρλίτο», της λέει, ενώ εκείνη του απαντά πως τα σκυλιά παίζουν μαζί με τις κατσίκες και πως δεν υπάρχει περίπτωση να τις χτυπήσει.

Η συζήτηση συνεχίζεται με τον τραγουδιστή να αγωνιά για την τύχη του μποστανιού του, καθώς οι κατσίκες – σύμφωνα πάντα με τη φάρσα – είχαν ήδη προλάβει να φάνε μέρος από τα φυτά.

Λίγο αργότερα, όταν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, η αντίδρασή του είναι απολαυστική. Ο Στέλιος Ρόκκος καταλαβαίνει πως πρόκειται για φάρσα και ξεσπά:

«Πού είναι; Είσαι…; Μου κόπηκε αυτή; Τι φάρσες κάνετε; Δεν πάει να… τα βιντεάκια σας;»

Στη συνέχεια μαθαίνει πως πίσω από όλο αυτό ήταν η Λελέ Γκόφα, η οποία μαζί με την παρέα της είχαν στήσει το σκηνικό για ένα χιουμοριστικό βίντεο.

«Η Λελέ ήρθε να μου κάνει φάρσα. Μα είναι τσεκαρισμένο, δεν το πιστεύω», ακούγεται να λέει ο τραγουδιστής, πριν αναρωτηθεί γελώντας γιατί του έκαναν κάτι τέτοιο.

Η φάρσα είχε τελικά αίσιο τέλος, με τον Στέλιο Ρόκκο να χαρίζει στους διαδικτυακούς του φίλους μια ακόμη αυθόρμητη και χιουμοριστική στιγμή από την καθημερινότητά του.