Τραγικό συμβάν «σημάδεψε» τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της εθνικής Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς ένα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σήμερα (10/7) τα ξημερώματα στην βόρεια Γαλλία, όταν έπεσε από ένα φορτηγό, ενώ γιόρταζε την νίκη των «τρικολόρ» με 2-0 επί του Μαρόκου.

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα, η έφηβη βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, όταν «έπεσε και συνεθλίβη», πρόσθεσαν οι πυροσβέστες, διευκρινίζοντας ότι η νεαρή πέθανε επί τόπου.

Έξι ανήλικοι βρίσκονταν κοντά στο ατύχημα, και ένας από αυτούς, σε κατάσταση σοκ, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Maubeuge (βόρεια Γαλλία), σημείωσαν επίσης οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη.