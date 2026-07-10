Γαλλία: Νεκρή 17χρονη στους πανηγυρισμούς μετά την πρόκριση στο Μουντιάλ

Έπεσε από φορτηγό και συνεθλίβη

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Thomas Padilla)

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Τραγικό συμβάν «σημάδεψε» τους πανηγυρισμούς για την πρόκριση της εθνικής Γαλλίας στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026, καθώς ένα 17χρονο κορίτσι σκοτώθηκε σήμερα (10/7) τα ξημερώματα  στην βόρεια Γαλλία, όταν έπεσε από ένα φορτηγό, ενώ γιόρταζε την νίκη των «τρικολόρ» με 2-0 επί του Μαρόκου.

Μουντιάλ 2026: «Περίπατος» Γαλλίας στα ημιτελικά με συντριβή του Μαρόκου

Σύμφωνα με πηγή κοντά στην έρευνα, η έφηβη βρισκόταν στο πίσω μέρος του φορτηγού, όταν «έπεσε και συνεθλίβη», πρόσθεσαν οι πυροσβέστες, διευκρινίζοντας ότι η νεαρή πέθανε επί τόπου. 

Έξι ανήλικοι βρίσκονταν κοντά στο ατύχημα, και ένας από αυτούς, σε κατάσταση σοκ, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Maubeuge (βόρεια Γαλλία), σημείωσαν επίσης οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη.

Για το συγκεκριμένο περιστατικό έχει ήδη πραγματοποιηθεί μία σύλληψη.

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