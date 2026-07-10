Η Σμαράγδα Καρύδη μίλησε ανοιχτά για την επίδραση που είχε ο Θοδωρής Αθερίδης στη ζωή και την πορεία της, αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο άνθρωπος που τη βοήθησε να πλησιάσει πιο θαρραλέα τη σκηνοθεσία και να περιορίσει τους φόβους της.

Η ηθοποιός εξήγησε πως η επιθυμία της να στραφεί και στη σκηνοθεσία υπήρχε από πολύ νωρίς, όμως για χρόνια έμενε στην άκρη. «Ήμουν ένα δειλό παιδί που δεν ήθελε να εκτεθεί. Θυμάμαι τον εαυτό μου να θέλει να γίνει σκηνοθέτης κινηματογράφου στα 16. Και να το λέω μαζί με το ότι θέλω να γίνω ηθοποιός. Αυτό είναι κάτι που το έθαψα τελείως, γιατί δεν τολμούσα», αποκάλυψε στο vidcast «Ποιος είσαι τελικά;» του Νίκου Μωραΐτη στο skai.gr.

«Όταν εγώ έπαιζα σε παραστάσεις, μέχρι να αρχίσω να σκηνοθετώ, είχα πάντα έννοια και άποψη για το όλον. Δε με ενδιέφερε ο ρόλος μου. Με ενδιέφερε, την ώρα που που έπαιζα, ήξερα τι γίνεται εκεί, ποιος θα παίξει εκεί, πώς πρέπει να ειπωθεί αυτό, σκεφτόμουν πολύ συνολικά, τέλος πάντων. Και πεταγόμουνα κιόλας», συνέχισε η Σμαράγδα Καρύδη.Αναφέρθηκε επίσης, στις κοινές δουλειές που έκανε με τον Θοδωρή Αθερίδη, σημειώνοντας ότι στις συνεργασίες τους διατύπωνε συχνά έντονα την άποψή της και εκείνος την παρότρυνε να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία.

«Με τον Θοδωρή, που κάναμε τόσες δουλειές μαζί και που ήταν δικά του τα έργα, ήμουν αυτή που έλεγε πολύ την άποψή της. Πολλές φορές μπορεί να γινόμουνα και ενοχλητική. “Γιατί δεν το κάνεις, μωρέ, έτσι;”, έλεγα. Κατάλαβες; Ενοχλητική. Ο Θοδωρής πάντα μου έλεγε και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι της ζωής μου το ότι, με έσπρωξε προς τα εκεί. Μου ‘έλεγε “Παιδί μου, πρέπει να το κάνεις. Το καταλαβαίνεις;”. Όχι μόνο για να μην του σπάω τα νεύρα την ώρα που σκηνοθετεί», εξήγησε.

Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης- Φωτεινή Αθερίδου, τον Οκτώβριο του 2025/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

«Μου έδινε χώρο στην άποψη, γιατί δεν είναι χαζός. Ξέρει να παίρνει, όπως όλοι οι καλοί σκηνοθέτες πρέπει να πάρουνε από τους ηθοποιούς τους και από τους συνεργάτες τους και να κρατήσουν ό,τι θέλουν. Δηλαδή, πρέπει να τους ακούνε», συμπλήρωσε.

Καρύδη για Αθερίδη: «Έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο»

Η πιο προσωπική πλευρά των δηλώσεών της αφορούσε την επίδραση που είχε ο Θοδωρής Αθερίδης στον χαρακτήρα και την αυτοπεποίθησή της.

Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης στο Ηρώδειο, τον Ιούλιο του 2024/ NDP ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

«Ήταν αυτός που μου έδωσε το σπρώξιμο, με απενοχοποίησε σε πολλά πράγματα και έμαθα κοντά του να φοβάμαι λιγότερο. Γιατί είδα έναν άνθρωπο πραγματικά ατρόμητο. Ενώ έχει κάτι φοβίες, τα αεροπλάνα, τις αρρώστιες και αυτά, στο κομμάτι του να πει ποιος είναι, τι θέλει, τι πιστεύει, της έκθεσης, του τι νιώθει, είναι τόσο πολύ ατρόμητος. Μου ‘ρχεται κάποιες φορές να πω: “Παιδί μου, μη τα λες όλα”. Εγώ ήμουνα ακριβώς το αντίθετο. Οπότε, πήρα λίγο από εκεί, που μου ‘κανε πολύ καλό και “άνοιξα”. Κάποια στιγμή λοιπόν, χαλάρωσα, είπα: “Ok, αυτή είμαι και θα το κάνω με τον τρόπο που ξέρω”. Και με έσπρωξε πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Σμαράγδα Καρύδη.

Σμαράγδα Καρύδη και Θοδωρής Αθερίδης αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή, μετά από 20 χρόνια σχέσης. Η είδηση έγινε γνωστή τον Οκτώβριο του 2025, ωστόσο φαίνεται πως διατηρούν πολύ καλές σχέσεις.

«Με τη Σμαράγδα και βγαίνουμε και κάνουμε και γιορτές μαζί. Δε θα χωρίσω ποτέ με τη Σμαράγδα. Δε θα μπορούσα να πληγώσω τη Σμαράγδα κι ούτε εκείνη εμένα (…) Με την Σμαράγδα δε θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου, δεν έχω χωρίσει ούτε με πεθαμένους. Εγώ στους πεθαμένους μιλάω κάθε βράδυ», είχε πει ο Θοδωρής Αθερίδης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου, τον περασμένο Μάιο.