Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που είχε δώσει με το αλκοόλ, αλλά και για τον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης περιέγραψε πώς βίωσε την εξάρτηση, τι τον οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει και ποια στιγμή θεωρεί καθοριστική στην πορεία του. «Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως αυτό, το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα. Με όλα έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τις περισσότερες φορές γίνεται για λόγους αυτοθεραπείας. Όπως όταν διψάς για να πιεις νερό. Στο αλκοόλ πηγαίνεις από το άγχος. Στην κοκαΐνη πηγαίνεις από την κατάθλιψη, στην ηρωίνη πηγαίνεις από το τραύμα, από τον πόνο. Ο οργανισμός σου ζητάει τη θεραπεία του», αποκάλυψε.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ποσότητα άγχους με κάποιον άλλον, μπορεί να μην έχει βρει έναν τρόπο να χαλαρώνει. Αν δεν χαλαρώνεις, από κάπου πρέπει να χαλαρώσεις. Υπάρχει ένα ερέθισμα που στο δημιουργεί και μετά το ίδιο το άγχος είναι σπιράλ. Μια περιδίνηση. Πρέπει να αλλάξει η φορά του για να βγεις προς τα έξω... Η απελπισία. Είναι όταν βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, βυθίζεσαι. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις με όλη σου τη δύναμη, μπορεί να ‘ρθει κι η άνωση».

Η στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο του 1999, όταν όπως είπε κατάλαβε ότι η κατάστασή του είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Όπως ανέφερε: «Τη μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Ότι δεν πάει κάπου αυτό, αυτό μόνο εκεί οδηγεί. Ήταν Αύγουστος του 1999. Δεν κοιμόμουν καθόλου. Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23. Επτά Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια. Στις 7 ξύπνησα χωρίς να πονάω. Έγινε ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν είχα πιει. Και επειδή βλέπω σύμβολα παντού, νόμιζα ότι ο σεισμός αντικατόπτριζε αυτό που συνέβαινε μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Ήμουν σίγουρος».

Ο Θοδωρής Αθερίδης κι η Σμαράγδα Καρύδη ήταν μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τον χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη πριν από λίγους μήνες, δήλωσε: «Όλοι είμαστε καλά, πολύ αγαπημένοι και πολύ στενή η επαφή μας. Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος. Είναι τέλειο και για τη Σμαράγδα. Θες ή δεν θες λογοδοτείς διαρκώς ότι γιατί π.χ. το άφησες εδώ αυτό; Είναι το πως ξυπνάς και κοιμάσαι και να μην κάνεις φασαρία. Όταν φτάνω στο σπίτι μου, θέλω σαν να είμαι σε μια σουίτα, που έχει περάσει καμαριέρα. Εγώ το φροντίζω».