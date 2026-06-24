Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο»

Όσα είπε για το τέλος της σχέσης του με τη Σμαράγδα Καρύδη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.06.26 , 19:23 Μυτιλήνη: «Επιδεινώθηκε ραγδαία» - Τι λέει ο σύντροφος της 36χρονης Μάγδας
24.06.26 , 19:11 Cash or Trash: Πούλησε ο Μάνος τη συλλογή με τις μινιατούρες που έφερε;
24.06.26 , 18:58 Πάνω από τον πληθωρισμό οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας
24.06.26 , 18:42 Η Μαρία έφερε στο Cash or Trash μια συλλογή από μικρά έργα τέχνης!
24.06.26 , 18:32 Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο»
24.06.26 , 18:20 Ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» στις διεθνείς λίστες TOP500 και Green500
24.06.26 , 17:56 Χάος στα Στενά του Ορμούζ - Ανταρσία στο Κογκρέσο κατά Τραμπ
24.06.26 , 17:55 IQ 160: O 4ος κύκλος έρχεται στο Star
24.06.26 , 17:49 Κουφονήσια: Τραγωδία με 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που πέθανε ξαφνικά
24.06.26 , 17:28 Η Star Automotive Ελλάς υποδέχθηκε σπουδαστές
24.06.26 , 17:26 Η προέλευση της Κρεπ Σουζέτ: Η ιστορία πίσω από το διάσημο γλυκό
24.06.26 , 16:57 Ο Πιατάς απαντά στον Σμαραγδή:« Μη χάνουμε το χιούμορ μας»
24.06.26 , 16:52 Πολεμικό Ναυτικό στους νέους: «Χάραξε πορεία για το μέλλον»
24.06.26 , 16:47 Θεσσαλονίκη: «Ήμουν σε άμυνα», λέει 26χρονη που μαχαίρωσε τον σύντροφό της
24.06.26 , 16:42 MasterChef 2026: Οι «βετεράνοι» της κόκκινης μπριγάδας στο πλευρό του Πάνου
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Κατρίνα Τσάνταλη για Ανδρέα Βούλγαρη: «Κάναμε τρεις ώρες χειρουργείο»
Κουφονήσια: Τραγωδία με 23χρονη Ελληνίδα τουρίστρια που πέθανε ξαφνικά
«Η Ρούλα Κορομηλά επιστρέφει στον ΑΝΤ1»: Οι πληροφορίες της Τζ. Συρίχα
MasterChef: Το απρόοπτο στην κουζίνα και η επέτειος γάμου του Φίλιπ
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Παραλίες Αττικής: Ποιες κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμπι - Δείτε τη λίστα
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή της ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε για την εξάρτησή του από το αλκοόλ και τη διαδικασία αποθεραπείας του.
  • Αναφέρθηκε σε καθοριστική στιγμή το 1999, όταν συνειδητοποίησε ότι η κατάσταση του ήταν οριακή.
  • Η 7η Σεπτεμβρίου 1999 είναι η ημερομηνία που σταμάτησε να πίνει και ένιωσε ανακούφιση.
  • Για τον χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη, δήλωσε ότι παραμένουν καλοί φίλοι και έχουν στενή επαφή.
  • Τόνισε τη σημασία της αυτονομίας και της προσωπικής του ηρεμίας μετά τον χωρισμό.

Ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που είχε δώσει με το αλκοόλ, αλλά και για τον χωρισμό του από τη Σμαράγδα Καρύδη, σε συνέντευξή του στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ.

Θοδωρής Αθερίδης: «Με τη Σμαράγδα Καρύδη δε θα χωρίσω ποτέ στη ζωή μου»

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης περιέγραψε πώς βίωσε την εξάρτηση, τι τον οδήγησε στην απόφαση να σταματήσει και ποια στιγμή θεωρεί καθοριστική στην πορεία του. «Έχω κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μου που μένω με το στόμα ανοιχτό και εγώ ο ίδιος. Όπως αυτό, το παιδί, το αλκοόλ. Και πώς μπήκα και πώς βγήκα. Με όλα έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Τις περισσότερες φορές γίνεται για λόγους αυτοθεραπείας. Όπως όταν διψάς για να πιεις νερό. Στο αλκοόλ πηγαίνεις από το άγχος. Στην κοκαΐνη πηγαίνεις από την κατάθλιψη, στην ηρωίνη πηγαίνεις από το τραύμα, από τον πόνο. Ο οργανισμός σου ζητάει τη θεραπεία του», αποκάλυψε.

Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο»

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ένας άνθρωπος που έχει την ίδια ποσότητα άγχους με κάποιον άλλον, μπορεί να μην έχει βρει έναν τρόπο να χαλαρώνει. Αν δεν χαλαρώνεις, από κάπου πρέπει να χαλαρώσεις. Υπάρχει ένα ερέθισμα που στο δημιουργεί και μετά το ίδιο το άγχος είναι σπιράλ. Μια περιδίνηση. Πρέπει να αλλάξει η φορά του για να βγεις προς τα έξω... Η απελπισία. Είναι όταν βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, βυθίζεσαι, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, βυθίζεσαι. Αν πατήσεις τον πάτο και σπρώξεις με όλη σου τη δύναμη, μπορεί να ‘ρθει κι η άνωση».

Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό

Η στιγμή που αποφάσισε να σταματήσει

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στην περίοδο του 1999, όταν όπως είπε κατάλαβε ότι η κατάστασή του είχε φτάσει σε οριακό σημείο. Όπως ανέφερε: «Τη μέρα που κατάλαβα ότι θα πεθάνω. Ότι δεν πάει κάπου αυτό, αυτό μόνο εκεί οδηγεί. Ήταν Αύγουστος του 1999. Δεν κοιμόμουν καθόλου. Κοιμόμουν μία ώρα και έπινα 23. Επτά Σεπτεμβρίου είναι η πρώτη μέρα που δεν ήπια. Στις 7 ξύπνησα χωρίς να πονάω. Έγινε ο σεισμός. Ήταν η πρώτη φορά που μέχρι τις 3 το μεσημέρι δεν είχα πιει. Και επειδή βλέπω σύμβολα παντού, νόμιζα ότι ο σεισμός αντικατόπτριζε αυτό που συνέβαινε μέσα μου. Πίστευα ότι εγώ τον δημιούργησα. Ήμουν σίγουρος».

Ο Θοδωρής Αθερίδης κι η Σμαράγδα Καρύδη ήταν μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες!

Ο Θοδωρής Αθερίδης κι η Σμαράγδα Καρύδη ήταν μαζί σχεδόν δύο δεκαετίες! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για τον χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη πριν από λίγους μήνες, δήλωσε: «Όλοι είμαστε καλά, πολύ αγαπημένοι και πολύ στενή η επαφή μας. Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος. Είναι τέλειο και για τη Σμαράγδα. Θες ή δεν θες λογοδοτείς διαρκώς ότι γιατί π.χ. το άφησες εδώ αυτό; Είναι το πως ξυπνάς και κοιμάσαι και να μην κάνεις φασαρία. Όταν φτάνω στο σπίτι μου, θέλω σαν να είμαι σε μια σουίτα, που έχει περάσει καμαριέρα. Εγώ το φροντίζω».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
 |
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top