Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Ποζάρουν μαζί μετά τον χωρισμό

Τη συνάντησή του με τη Σμαράγδα Καρύδη, λίγο καιρό μετά τον χωρισμό τους, αποκάλυψε ο Θοδωρής Αθερίδης μέσα από ανάρτηση του στο Instagram.

Οι δύο ηθοποιοί πόζαραν μαζί στο φωτογραφικό φακό, επιβεβαιώνοντας πως διατηρούν σχέσεις μετά την απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους στην προσωπική τους ζωή.

Σε δεύτερη φωτογραφία που δημοσίευσε, βλέπουμε τον ηθοποιό και δημιουργό να φιλάει την πολύ καλή τους φίλη, Ευαγγελία Συριοπούλου.

«Μια σχέση την κρατάει η αγάπη. Τι θα πει αγάπη όμως; Είναι να ταιριάζεις με τον άλλον, να έχεις κοινά πράγματα, να τον εκτιμάς και να σε εκτιμάει. Δεν μπορώ το πνίξιμο. Θέλω ο καθένας να είναι αυτόνομος, ανεξάρτητος, Με τα χρήματα που βγάζει ο ίδιος, να μην εξαρτάται ο ένας από τον άλλο για κανένα λόγο.

Είσαι με τον άλλον για όσο θέλεις και όσο θέλει. Δεν κρέμεσαι από πάνω του για να υπάρξεις. Δεν έχεις φίλους επειδή έχει φίλους που τους έκανες δικούς σου. Δεν έχεις σπίτι επειδή το σπίτι είναι δικό του. Μπορείς αυθόρμητα και ανεξάρτητα να είσαι… Το πνίξιμο είναι πρόβλημα», είχε δηλώσει η Σμαράγδα Καρύδη στην εκπομπή του Fipster στο ΥouΤube.

Θυμίζουμε ότι οι δύο ηθοποιοί αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστές πορείες στην προσωπική τους ζωή τον Οκτώβριο του 2025, μετά από 20 χρόνια σχέσης. Μάλιστα, η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους έγινε στα μέσα του ίδιου μήνα στην έναρξη της παράστασης Σε βλέπω στο Μικρό Παλλάς, στην οποία ο Θοδωρής Αθερίδης πρωταγωνιστούσε.