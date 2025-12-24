Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους

Οι απουσίες και η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.12.25 , 15:05 Άση Μπήλιου: Πώς υποδέχεται το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα
24.12.25 , 15:02 Κλειστά τα θέατρα το Σάββατο 27/12 - Απεργούν οι ηθοποιοί
24.12.25 , 14:59 Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
24.12.25 , 14:39 ΑΕΛ: Ποιοι παίκτες των «βυσσινί» βλέπουν την πόρτα της εξόδου
24.12.25 , 14:38 Σέρρες: Αγνοοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων
24.12.25 , 14:16 Ναταλία Καποδίστρια: Τελευταίος άρρεν απόγονος ο πατέρας της
24.12.25 , 13:45 Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
24.12.25 , 13:37 Ερρίκος Λίτσης: «Έκλεισα τα 70 πρόσφατα... Νομίζω δε χρειάζομαι κάτι άλλο»
24.12.25 , 13:09 Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα
24.12.25 , 12:57 Η ΓΙΩΤΗΣ παρουσιάζει την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024
24.12.25 , 12:48 Συντριβή αεροσκάφους στην Τουρκία: Ελληνίδα αεροσυνοδός ανάμεσα στα θύματα
24.12.25 , 12:47 Κακοκαιρία τα Χριστούγεννα: Πού θα βρέχει - Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ
24.12.25 , 12:44 Συνταγή για την πιο αφράτη και γευστική Βασιλόπιτα
24.12.25 , 12:19 Προβλέψεις Άση Μπήλιου: Το 2026 είναι η «χρονιά 1» - Τι θα φέρει στα ζώδια
24.12.25 , 12:14 Ελένη - Ετεοκλής: Τα σχέδια για τα Χριστούγεννα και το εορταστικό τραπέζι
Συνελήφθη γνωστή επιχειρηματίας στο Κολωνάκι
Αντώνης Μυριαγκός για Καλλιρρόη Μυριαγκού: «Έπρεπε να γίνουμε αποδεκτοί!»
Μαρία Ηλιάκη: «Με τον Στέλιο έχουμε αποφασίσει ότι είμαστε μέχρι εδώ»
Η παραμυθένια χριστουγεννιάτικη γωνιά στο σπίτι του Νίκου Χατζηνικολάου
Ιωάννα Σρόιτερ για Αντώνη Σρόιτερ: «Έχει τύχει να φύγει και να με αφήσει»
Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης
Προβλήματα με τον Κώστα Σλούκα στον Παναθηναϊκό
Ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε πρόταση γάμου στην Τζίτζι Χαντίντ!
Αναίσθητη και σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη - Είχε βγει να πει τα κάλαντα
Δανάη Μπάρκα: Στην Καλαμάτα με τον σύντροφό της - Η κοινή φωτογραφία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Χωρισμός μετά από 23 χρόνια σχέσης/ βίντεο από Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του χωρισμού του Θοδωρή Αθερίδη και της Σμαράγδας Καρύδη μετά από 23 χρόνια σχέσης, χθες προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Το ζευγάρι ηθοποιών φέρεται να ζει χωριστά τους τελευταίους τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά διατηρεί άριστες σχέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr.

Καρύδη-Αθερίδης: Ο έρωτας, τα σπίτια στην Αίγινα κι η αποκάλυψη της σχέσης

Το τελευταίο διάστημα, η Σμαράγδα Καρύδη έκανε δημόσιες εμφανίσεις χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη, με τα πρώτα σημάδια να «προδίδουν» τον χωρισμό τους, καθώς όλο αυτά τα χρόνια ήταν σχεδόν αχώριστοι. 

19/12/25

Η Σμαράγδα Καρύδη πήγε στο Εθνικό θέατρο για να απολαύσει την καλή της φίλη Βίκυ Βολιώτη, στην επίσημη πρεμιέρα της για το έργο "Kontakthof".

19/12/25: Βίκυ Βολιώτη- Σμαράγδα Καρύδη στην επίσημη πρεμιέρα "Kontakthof"/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

19/12/25: Βίκυ Βολιώτη- Σμαράγδα Καρύδη στην επίσημη πρεμιέρα "Kontakthof"/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Θοδωρής Αθερίδης δεν ήταν μαζί της, αν και η Βολιώτη είναι πολύ καλή φίλη και των δύο. Μάλιστα, ήταν το πρόσωπο - κλειδί για τη γνωριμία τους.

25/10/25

Ο Θοδωρής Αθερίδης απαθανατίστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών στην εξόδιο ακουλουθία του Διονύση Σαββόπουλο. Ήταν μόνος του, χωρίς τη Σμαράγδα Καρύδη.

Θοδωρής Αθερίδης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου/ NDP

25/10/25: O Θοδωρής Αθερίδης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου/ NDP

21/10/25

Ένα ακόμη τρανταχτό σημάδι ήταν η απουσία του Θοδωρή Αθερίδη από την πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη.

21/10/25: Θέμης Καραμουρατίδης- Σμαράγδα Καρύδη- Γεράσιμος Ευαγγελάτος- Κατερίνα Παπουτσάκη στην πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour»/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

21/10/25: Θέμης Καραμουρατίδης- Σμαράγδα Καρύδη- Γεράσιμος Ευαγγελάτος- Κατερίνα Παπουτσάκη στην πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour»/ NDP  ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H τελευταία κοινή εμφάνιση του πρώην ζευγαριού

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου 2025, έκανε πρεμιέρα η θεατρική παράσταση «Σε βλέπω», σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Θοδωρής Αθερίδης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη και η Βίκυ Βολιώτη. Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν εκεί και φωτογραφήθηκε με τους πρωταγωνιστές, καθώς και με την κόρη του συντρόφου της, Φωτεινή Αθερίδου, μετά το τέλος της παράστασης. 

14/10/25: Φωτεινή Αθερίδου- Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης- Βίκυ Βολιώτη- Πέγκυ Τρικαλιώτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

14/10/25: Φωτεινή Αθερίδου- Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης- Βίκυ Βολιώτη- Πέγκυ Τρικαλιώτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αυτή ήταν η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μέχρι που έγινε γνωστός ο χωρισμός του.

Aθερίδης - Καρύδη: Τι είχαν πει σε συνεντεύξεις τους για τη σχέση τους

Η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, είχε εξηγήσει γιατί δεν προχώρησαν σε γάμο, μετά από τόσα χρόνια σχέσης, αλλά και πώς διατήρησαν ζωντανή τη σχέση τους μετά από τόσα χρόνια.

Θοδωρής Aθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη, το 2007/ NDP

Θοδωρής Aθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη, το 2007/ NDP

«Ενδεχομένως και πιθανόν να βοηθάει ότι δεν κάναμε παιδί. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν. Επίσης, δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλο. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ό,τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις», είχε πει. 

Θοδωρής Αθερίδης- Σμαράγδα Καρύδη, το 2009/ NDP

Θοδωρής Αθερίδης- Σμαράγδα Καρύδη, το 2009/ NDP

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει πως τα τελευταία χρόνια είχαν σταματήσει να συνεργάζονται, για να μην είναι παντού μαζί. «Δεν έχω να προτείνω συνταγές. Είναι και θέμα τύχης. Δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις. Όταν μιλάμε για συναισθήματα, υπάρχουν πράγματα που ούτε μπορείς να τα προσδιορίσεις ακριβώς, ούτε να τα οριοθετήσεις. Ο θαυμασμός είναι επίσης κομβικής σημασίας. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε για να μην είμαστε παντού μαζί. Και εγώ είχα ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα, δικές μου δουλειές», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης, το 2013/ NDP

Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης, το 2013/ NDP

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε μιλήσει για τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη, στην εκπομπή After Dark και τον Θέμη Γεωργαντά. 

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια. Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

 Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης, το 2015/ NDP

 Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης, το 2015/ NDP

«Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με τη Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά. Έχω σπίτι δικό μου και πολύ κοντά. Ζούμε 15 χρόνια μαζί και δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Μαλώνουμε τόσο όσο, σπάνια», είχε πει επίσης στην ίδια συνέντευξη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
 |
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
 |
ΖΕΥΓΑΡΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top