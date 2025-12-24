Σμαράγδα Καρύδη– Θοδωρής Αθερίδης: Τα σημάδια που έδειχναν τον χωρισμό τους

Σαν κεραυνός εν αιθρία έπεσε η είδηση του χωρισμού του Θοδωρή Αθερίδη και της Σμαράγδας Καρύδη μετά από 23 χρόνια σχέσης, χθες προπαραμονή των Χριστουγέννων.

Το ζευγάρι ηθοποιών φέρεται να ζει χωριστά τους τελευταίους τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά διατηρεί άριστες σχέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr.

Το τελευταίο διάστημα, η Σμαράγδα Καρύδη έκανε δημόσιες εμφανίσεις χωρίς τον Θοδωρή Αθερίδη, με τα πρώτα σημάδια να «προδίδουν» τον χωρισμό τους, καθώς όλο αυτά τα χρόνια ήταν σχεδόν αχώριστοι.

19/12/25

Η Σμαράγδα Καρύδη πήγε στο Εθνικό θέατρο για να απολαύσει την καλή της φίλη Βίκυ Βολιώτη, στην επίσημη πρεμιέρα της για το έργο "Kontakthof".

19/12/25: Βίκυ Βολιώτη- Σμαράγδα Καρύδη στην επίσημη πρεμιέρα "Kontakthof"/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ο Θοδωρής Αθερίδης δεν ήταν μαζί της, αν και η Βολιώτη είναι πολύ καλή φίλη και των δύο. Μάλιστα, ήταν το πρόσωπο - κλειδί για τη γνωριμία τους.

25/10/25

Ο Θοδωρής Αθερίδης απαθανατίστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών στην εξόδιο ακουλουθία του Διονύση Σαββόπουλο. Ήταν μόνος του, χωρίς τη Σμαράγδα Καρύδη.

25/10/25: O Θοδωρής Αθερίδης στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου/ NDP

21/10/25

Ένα ακόμη τρανταχτό σημάδι ήταν η απουσία του Θοδωρή Αθερίδη από την πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour», την οποία σκηνοθετεί η Σμαράγδα Καρύδη.

21/10/25: Θέμης Καραμουρατίδης- Σμαράγδα Καρύδη- Γεράσιμος Ευαγγελάτος- Κατερίνα Παπουτσάκη στην πρεμιέρα της παράστασης «Hotel Amour»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

H τελευταία κοινή εμφάνιση του πρώην ζευγαριού

Λίγες μέρες νωρίτερα, στις 14 Οκτωβρίου 2025, έκανε πρεμιέρα η θεατρική παράσταση «Σε βλέπω», σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Θοδωρής Αθερίδης, η Πέγκυ Τρικαλιώτη και η Βίκυ Βολιώτη. Η Σμαράγδα Καρύδη ήταν εκεί και φωτογραφήθηκε με τους πρωταγωνιστές, καθώς και με την κόρη του συντρόφου της, Φωτεινή Αθερίδου, μετά το τέλος της παράστασης.

14/10/25: Φωτεινή Αθερίδου- Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης- Βίκυ Βολιώτη- Πέγκυ Τρικαλιώτη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Αυτή ήταν η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού μέχρι που έγινε γνωστός ο χωρισμός του.

Aθερίδης - Καρύδη: Τι είχαν πει σε συνεντεύξεις τους για τη σχέση τους

Η ηθοποιός είχε μιλήσει για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη, σε συνέντευξή της στο περιοδικό ΟΚ!, τον περασμένο Νοέμβριο. Τότε, είχε εξηγήσει γιατί δεν προχώρησαν σε γάμο, μετά από τόσα χρόνια σχέσης, αλλά και πώς διατήρησαν ζωντανή τη σχέση τους μετά από τόσα χρόνια.

Θοδωρής Aθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη, το 2007/ NDP

«Ενδεχομένως και πιθανόν να βοηθάει ότι δεν κάναμε παιδί. Γιατί τα παιδιά δεν είναι πάντα η συγκολλητική ουσία στα ζευγάρια και τελικά τα απομακρύνουν. Επίσης, δεν εξαρτάται κανείς μας από τον άλλο. Είμαστε απολύτως ανεξάρτητοι άνθρωποι. Δεν έχουμε τίποτα κοινό, ούτε περιουσιακά στοιχεία. Ό,τι γίνεται πνιγηρό χαλάει τις σχέσεις», είχε πει.

Θοδωρής Αθερίδης- Σμαράγδα Καρύδη, το 2009/ NDP

Στην ίδια συνέντευξη είχε αποκαλύψει πως τα τελευταία χρόνια είχαν σταματήσει να συνεργάζονται, για να μην είναι παντού μαζί. «Δεν έχω να προτείνω συνταγές. Είναι και θέμα τύχης. Δεν μπορείς όλα να τα ελέγξεις. Όταν μιλάμε για συναισθήματα, υπάρχουν πράγματα που ούτε μπορείς να τα προσδιορίσεις ακριβώς, ούτε να τα οριοθετήσεις. Ο θαυμασμός είναι επίσης κομβικής σημασίας. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε να συνεργαζόμαστε για να μην είμαστε παντού μαζί. Και εγώ είχα ανάγκη να κάνω άλλα πράγματα, δικές μου δουλειές», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης, το 2013/ NDP

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε μιλήσει για τη σχέση του με τη Σμαράγδα Καρύδη, στην εκπομπή After Dark και τον Θέμη Γεωργαντά.

«Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια. Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Αθερίδης.

Σμαράγδα Καρύδη- Θοδωρής Αθερίδης, το 2015/ NDP

«Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με τη Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά. Έχω σπίτι δικό μου και πολύ κοντά. Ζούμε 15 χρόνια μαζί και δεν έχουμε χωρίσει ποτέ. Μαλώνουμε τόσο όσο, σπάνια», είχε πει επίσης στην ίδια συνέντευξη.