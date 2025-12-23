Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Η τελευταία κοινή τους δημόσια εμφάνιση έγινε στα μέσα Οκτωβρίου

Δείτε απόσπασμα από την πρόσφατη συνέντευξη της Σμαράγδας Καρύδη στην εκπομπή The 2night Show
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά από 23 χρόνια σχέσης η Σμαράγδα Καρύδη και ο Θοδωρής Αθερίδης χώρισαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tlife.gr, το ζευγάρι φέρεται να ζει χωριστά τους τελευταίους τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά διατηρούν άριστες σχέσεις.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνιση των δύο ηθοποιών έγινε στα μέσα Οκτωβρίου στην έναρξη της παράστασης «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Σμαράγδα Καρύδη – Θοδωρής Αθερίδης: Χώρισαν μετά από 23 χρόνια σχέσης

Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού /  NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Σμαράγδα Καρύδη σε πρόσφατη συνέντευξή της τον περασμένο Νοέμβριο είχε δηλώσει για τη σχέση της με τον Θοδωρή Αθερίδη στο περιοδικό OK!: «Δεν έδεσα τον γάιδαρό μου. Δεν μπορώ να πω ότι το ζήτημα είναι λυμένο. Κανένας δεν είναι δεδομένος σε αυτή τη ζωή. Συνεχώς διεκδικείς. Ο μόνος τρόπος για να μείνεις με έναν άνθρωπο πολύ καιρό, σύμφωνα τουλάχιστον με τον δικό μου χαρακτήρα, είναι να μην πω ότι είναι παντοτινή δέσμευση. Κοιτάς την κάθε μέρα ξεχωριστά. Έτσι έκοψα και το τσιγάρο. Είχα πει ότι μέρα τη μέρα θα λέω: "Δεν θα καπνίσω". Αυτό έχει κρατήσει από το 2008. Δεν χρειάζεται από πριν να ονοματίζεις τα πράγματα. Έτσι θα μπεις σε τέλμα».  

Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση του ζευγαριού τον Οκτώβριο του 2024

Θοδωρής Αθερίδης - Σμαράγδα Καρύδη: Η εμφάνιση του ζευγαριού τον Οκτώβριο του 2024

Έναν χρόνο νωρίτερα, στην εκπομπή After Dark, ο Θοδωρής Αθερίδης είχε δηλώσει: «Είμαστε 22 χρόνια μαζί, μακροημερεύουμε χωρίς παιδιά, χωρίς κοινά δάνεια.  Δεν έχουμε πράγματα που να μας έχουν δέσει και να μας κρατάνε από τον λαιμό. Αυτό έχει δώσει μεγάλη ελευθερία στη σχέση μας. Εγώ με την Σμαράγδα μπορεί να χωρίσω σε δέκα λεπτά».

 

 

ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΚΑΡΥΔΗ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΘΕΡΙΔΗΣ
