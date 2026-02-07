Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αγνώστων άρχισε να πετά βόμβες μολότοφ εναντίον αστυνομικών.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο μετά τις 02:00. Οι κουκουλοφόροι άρχισαν να εκτοξεύουν βόμβες μολότοφ εναντίον των δυνάμεων των ΜΑΤ που βρίσκονταν στη λεωφόρο Γ΄Σεπτεμβρίου. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, ενώ επιστρατεύτηκε και όχημα εκτόξευσης νερού.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκαύματα στο πρόσωπο. Σύμφωνα με τους γιατρούς δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του, αλλά θα πρέπει να νοσηλευτεί για λίγες μέρες.

Επίσης τραυματίστηκε μια νεαρή γυναίκα που βρισκόταν σε χώρο του πανεπιστημίου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τη χρήση χημικών.

Η αστυνομία προχώρησε σε πάνω από 300 προσαγωγές υπόπτων. Εκτιμάται ότι οι ρίψει των μολότοφ ξεκίνησαν από τον χώρο του ΑΠΘ, την ώρα που στην Πολυτεχνική Σχολή γινόταν μια εκδήλωση.

Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με ένα όχημα να τυλίγεται ολοσχερώς στις φλόγες και άλλα δύο να υφίστανται σημαντικές φθορές. Εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν επίσης σε κάδους απορριμμάτων.

Αυτοκίνητα υπέστησαν ζημιές από τη ρίψη βομβών μολότοφ από αγνώστους στο ΑΠΘ - Intimenews

Λόγω των επεισοδίων, τμήμα της Εγνατίας Οδού παρέμεινε κλειστό στο ρεύμα προς το κέντρο, ενώ η κυκλοφορία διεκόπη από τον σταθμό «Πανεπιστήμιο» έως το Συντριβάνι.

Νωρίς το πρωί συνεργεία της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης καθάρισαν το οδόστρωμα στις οδούς 3ης Σεπτεμβρίου και Εγνατία, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Επεισόδια ΑΠΘ: Εξηγήσεις ζητά το υπουργείο Παιδείας

Από την πλευρά του το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του ζητά απαντήσεις εντός 48 ωρών από τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ σχετικά με τα σοβαρά επεισόδια έξω από το πανεπιστήμιο.

Όπως σημειώνει «έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

Τον ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια. Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν. Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων», αναφέρει ακόμη το υπουργείο.

ΑΠΘ: «Δεν δώσαμε άδεια για πάρτι»

Νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του ΑΠΘ ανέφερε:

«Εξτρεμιστικά στοιχεία εκτός του πανεπιστημιακού campus, με τη συνεργασία ομοϊδεατών τους που βρέθηκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η Σχολή ήταν ανοικτή λόγω της διεξαγωγής μαθημάτων, επιτέθηκαν σε δυνάμεις της αστυνομίας, τραυματίζοντας έναν αστυνομικό και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Τα δημοσιεύματα για την παροχή άδειας για την πραγματοποίηση πάρτι δεν είναι αληθή, καθώς κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο. Οι Πρυτανικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία διερευνούν το ενδεχόμενο συμμετοχής φοιτητών στα επεισόδια», τονίζεται στην ανακοίνωση.