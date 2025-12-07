Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης

Ζημιές σε συμβατικό αυτοκίνητο της ΕΛ.ΑΣ

Ελλαδα
Καταδρομική επίθεση με μολότοφ στο Α.Τ Κυψέλης/ βίντεο από ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Oμάδα περίπου 6 κουκουλοφόρων επιτέθηκε με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης, επί της οδού Θήρας στην Αθήνα, γύρω στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής.

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Οι άγνωστοι πέταξαν έξι μολότοφ προκαλώντας ζημιές στην είσοδο του Α.Τ αλλά και σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο, σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου του Star, Κατερίνας Ρίστα.

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Από την επίθεση δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στη συνέχεια, εκδηλώθηκε φωτιά σε κάδους στην οδό Δροσοπούλου, που φέρεται να σχετίζεται με το ίδιο περιστατικό. 

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Επίθεση με μολότοφ στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης/ ΙΝΤΙΜΕ

Έχει γίνει μία προσαγωγή, ενώ αστυνομικοί φέρονται να αποδίδουν την επίθεση σε «απάντηση» για τα χθεσινά επεισόδια στην πορεία για τον Αλέξη Γρηγορόπουλο.

 

