Στα 15 έδωσε τον γιο της για υιοθεσία – 20 χρόνια μετά δούλευαν μαζί

Η απίστευτη ιστορία της Holly Shearer και του γιου της Benjamin

STAR.GR
Κοσμος
Βρήκε Τον Γιο Της Μετά Από 20 Χρόνια - Δούλευαν Μαζί
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Holly Shearer, 15 ετών, έδωσε τον γιο της, Benjamin, για υιοθεσία το 2001, επιλέγοντας τους Angela και Bryan Hulleberg ως θετούς γονείς.
  • Μετά από 20 χρόνια, η Holly ανακάλυψε ότι εργάζονταν μαζί στο νοσοκομείο St. Mark, χωρίς να γνωρίζουν τον δεσμό τους.
  • Ο Benjamin, που αναζητούσε τις ρίζες του, έλαβε μήνυμα από τη Holly στα 20α γενέθλιά του, αποκαλύπτοντας ότι είναι η βιολογική του μητέρα.
  • Η επανασύνδεση τους προσέφερε συναισθηματική υποστήριξη στον Benjamin, ο οποίος πάλευε με κατάθλιψη.
  • Η Holly και ο Benjamin διατηρούν στενή σχέση και η Holly έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη θετή μητέρα του.

Με κινηματογραφικό σενάριο μοιάζει η ιστορία της Holly Shearer από το Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα. Σε ηλικία 15 ετών γέννησε ένα αγόρι, το οποίο έδωσε για υιοθεσία. Είκοσι χρόνια αργότερα διαπίστωσε έκπληκτη ότι ήταν συνάδελφοι. 

Η Holly τον Νοέμβριο του 2001, έφερε στον κόσμο τον μικρό Benjamin και αποφάσισε να τον δώσει για υιοθεσία, ώστε να έχει μια ευκαιρία σε μια καλύτερη ζωή. Επέλεξε λοιπόν για γονείς του παιδιού της την Angela και τον Bryan Hulleberg. 

Ο Benjamin με την θετή του οικογένεια και τη βιολογική του μητέρα - Facebook

Ο Benjamin με την θετή του οικογένεια και τη βιολογική του μητέρα - Facebook

Τα πρώτα τρία χρόνια οι θετοί γονείς τήρησαν την υπόσχεσή τους και της έστελναν γράμματα και φωτογραφίες κάθε εβδομάδα, για να παρακολουθεί πώς μεγαλώνει ο γιος της. Σταδιακά όμως η επικοινωνία χάθηκε. Η Holly δεν έπαψε ποτέ να τον παρακολουθεί διακριτικά. 

Όταν ο Benjamin έκλεισε τα 18, βρήκε το προφίλ του στα social media, όμως δεν ήθελε να ταράξει τη ζωή του και δεν επικοινώνησε μαζί του. Τον παρακολουθούσε από μακριά να μεταμορφώνεται σε έναν όμορφο άνδρα, με φίλους, οικογένεια και όνειρα. 

Την ίδια ώρα όμως ο γιος της αναζητούσε τις ρίζες του. Οι θετοί του γονείς του είχαν πει ότι ήταν υιοθετημένος και πάντα ένιωθε ευγνωμοσύνη για τη γυναίκα που του χάρισε «μια ζωή γεμάτη δυνατότητας», όπως έλεγε στους δικούς του. 

Ο Benjamin επανενώθηκε με τη μητέρα του όταν ήταν 20 ετών - Facebook

Ο Benjamin επανενώθηκε με τη μητέρα του όταν ήταν 20 ετών - Facebook

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε την έρευνα του. Εγγράφηκε σε μητρώα υιοθεσίας, έκανε τεστ DNA, αλλά δεν κατάφερε να εντοπίσει τη βιολογική του μητέρα. 

Ανήμερα όμως των 20ων γενεθλίων του πήρε το ωραιότερο δώρο. Η Holly του έστειλε ένα μήνυμα και του αποκάλυψε ότι ήταν η μητέρα του. Ο Benjamin εκείνη την ώρα βρισκόταν στη δουλειά του, σε ένα εργοστάσιο, όπου δούλευε ως χειριστής μηχανήματος. 

Το επόμενο βράδυ μητέρα και γιος συναντήθηκαν. Ο Benjamin είπε στη Holly ότι ήταν εθελοντής στο τοπικό νοσοκομείο, με εκείνη να του απαντά ότι εργαζόταν στο ίδιο νοσοκομείο. 

Ο Benjamin όταν γνώρισε τη βιολογική του μητέρα διαπίστωσε ότι δούλευαν στο ίδιο νοσοκομείο - Facebook

Ο Benjamin όταν γνώρισε τη βιολογική του μητέρα διαπίστωσε ότι δούλευαν στο ίδιο νοσοκομείο - Facebook

Και οι δύο σοκαρίστηκαν όταν αντιλήφθηκαν ότι επί δύο χρόνια περπατούσαν στους ίδιους διαδρόμους του νοσοκομείου St. Mark Hospital. 

Η Holly εργάζεται ως βοηθός ιατρού στο Καρδιολογική Κέντρο και ο Benjamin προσέφερε εθελοντική εργασία στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών. Τα παράθυρα του γραφείου της Holly έβλεπαν στην πτέρυγα που ο γιος της περνούσε αρκετές ώρες. Καθημερινά διασταυρώνονταν όμως κανείς από τους δύο δε γνώριζε τον δεσμό που τους ένωνε. 

Η Holley και ο Benjamin - Facebook

Η Holley και ο Benjamin - Facebook

Για τον Benjamin η στιγμή της επανασύνδεσης με τη βιολογική του μητέρα ήρθε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον ίδιο, καθώς πάλευε με την κατάθλιψη. Η παρουσία και η αγάπη της Holly του πρόσφεραν τεράστια συναισθηματική υποστήριξη. 

Οι δυο τους διατηρούν πλέον στενή σχέση, ενώ η Holly έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη θετή μητέρα του Benjamin. Μάλιστα ο νεαρός έχει δύο μικρότερα ετεροθαλή αδέλφια, με τα οποία προσπαθεί καθημερινά να «χτίσει» μια σχέση αγάπης και προστασίας. 

