MasterChef: «Η δική σας η μπριγάδα σήμερα θα χάσει ένα μέλος της»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 28 του MasterChef 10

Η σημερινή ημέρα θα βρει ένα μέλος από την κόκκινη ή την μπλε μπριγάδα εκτός MasterChef 10.

Στο στρατόπεδο των «μπλε» υπάρχει σιγουρά για τη νίκη. «Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε νικήσει», σχολιάζει ο αρχηγός Γιώργος.

Από την άλλη, ο ομόλογός του, Τάσος, δε θέλει να ανοίξει τον φάκελο και να διαβάσει το αποτέλεσμα. «Πω, πω, δε θέλω να το διαβάσω καθόλου», λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star.

MasterChef: «Κάθε λεπτομέρεια μετράει» - Η αυστηρή προειδοποίηση του Σωτήρη Κοντίζα

Στο συμβούλιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς ενημερώνει τους ηττημένους με αυστηρό τόνο: «Βρίσκεστε εδώ γιατί χάσατε. Κάθε λεπτομέρεια μετράει».

«Η δική σας μπριγάδα, σήμερα θα χάσει ένα μέλος της», προειδοποιεί στη συνέχεια ο αγαπημένος chef και κριτής.

