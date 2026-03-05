MasterChef: «Η δική σας η μπριγάδα σήμερα θα χάσει ένα μέλος της»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 28 που θα προβληθεί απόψε στις 21:00

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 14:54 Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη
05.03.26 , 14:49 Άση Μπήλιου: Το θετικό τρίγωνο Ήλιου – Δία φέρνει ελπίδα
05.03.26 , 14:39 «Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
05.03.26 , 14:37 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της
05.03.26 , 14:35 Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»
05.03.26 , 14:25 Η ιστορία της Αθηνάς που επέζησε από την πρώτη serial killer της Ελλάδας
05.03.26 , 14:10 Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner
05.03.26 , 14:09 Brad Pitt: Από την Υδρα στη Χαλκίδα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας!
05.03.26 , 14:07 Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
05.03.26 , 13:56 Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!
05.03.26 , 13:45 Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο
05.03.26 , 13:44 Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;
05.03.26 , 13:38 Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο
05.03.26 , 13:31 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 13:00 Μπόκοτα: H έκπληξη από τον γιο της στο πλατό για τα γενέθλιά της
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 28 του MasterChef 10
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα θα αποχωρήσει ένα μέλος από την κόκκινη ή την μπλε μπριγάδα στο MasterChef 10.
  • Ο αρχηγός των μπλε, Γιώργος, είναι σίγουρος για τη νίκη τους.
  • Ο αρχηγός των κόκκινων, Τάσος, διστάζει να διαβάσει το αποτέλεσμα.
  • Ο Σωτήρης Κοντιζάς ενημερώνει τους ηττημένους με αυστηρό τόνο για την αποχώρηση.
  • Η μπριγάδα που θα χάσει ένα μέλος της προειδοποιείται από τον κριτή.

Η σημερινή ημέρα θα βρει ένα μέλος από την κόκκινη ή την μπλε μπριγάδα εκτός MasterChef 10

Στο στρατόπεδο των «μπλε» υπάρχει σιγουρά για τη νίκη. «Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε νικήσει», σχολιάζει ο αρχηγός Γιώργος.

MasterChef - Ομαδική δοκιμασία: Ποιο μενού άρεσε περισσότερο στους κριτές;

Από την άλλη, ο ομόλογός του, Τάσος, δε θέλει να ανοίξει τον φάκελο και να διαβάσει το αποτέλεσμα. «Πω, πω, δε θέλω να το διαβάσω καθόλου», λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα του Breakfast@Star

MasterChef: Η Χριστίνα Χριστοφή «εισβάλλει» στο πλατό

MasterChef: «Κάθε λεπτομέρεια μετράει» - Η αυστηρή προειδοποίηση του Σωτήρη Κοντίζα

MasterChef: «Κάθε λεπτομέρεια μετράει» - Η αυστηρή προειδοποίηση του Σωτήρη Κοντίζα

Στο συμβούλιο, ο Σωτήρης Κοντιζάς ενημερώνει τους ηττημένους με αυστηρό τόνο: «Βρίσκεστε εδώ γιατί χάσατε. Κάθε λεπτομέρεια μετράει».

«Η δική σας μπριγάδα, σήμερα θα χάσει ένα μέλος της», προειδοποιεί στη συνέχεια ο αγαπημένος chef και κριτής.  

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ
 |
MASTERCHEF 10
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top