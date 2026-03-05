Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο

Ήχησαν και πάλι οι σειρήνες στο νησί - Εστάλη sms στους κατοίκους

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Aurelien Morissard)
Πρώτη Δημοσίευση: 05.03.26, 12:31
Συνάντηση του Κύπριου υπουργού Άμυνας με τον Βρετανό ομόλογό του στη Λευκωσία / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν για την Κύπρο και την ένταση στη Μέση Ανατολή.
  • Συμφωνία για ανάπτυξη στρατιωτικών πόρων στην Κύπρο και συνεργασία για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.
  • Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν δυνάμεις στην Κύπρο, με την Ισπανία να αποστέλλει τη φρεγάτα "Χριστόφορος Κολόμβος".
  • Σειρήνες ήχησαν στην βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, αλλά δεν υπήρξε πραγματική απειλή.
  • Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κύπρου επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε περιστατικό και οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν το μεσημέρι της Πέμπτης 5/3 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Φυσικά, αφορμή για την επικοινωνία τους ήταν η αυξανόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στο Ιράν, την Κύπρο και τον Λίβανο. 

Κυριάκος Μητσοτάκης - Εμανουέλ Μακρόν

Μακρόν - Μητσοτάκης / AP (Thomas Samson)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε εκτενώς τον Μακρόν για την αμυντική βοήθεια που έχει στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο, ενώ οι δυο άντρες συμφώνησαν ότι θα βρίσκονται σε στενή επαφή με στόχο τον συντονισμό για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρουν διπλωματικές πηγές από τη Γαλλία, εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Μακρόν επικοινώνησε και με τη Τζόρτζια Μελόνι. Συμφώνησαν να αναπτύξουν στρατιωτικούς πόρους στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο και να συνεργαστούν για να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η ανάρτηση του Βρετανού υπουργού Άμυνας - «Ισχυρή η φιλία Ηνωμένου Βασιλείου – Κυπριακής Δημοκρατίας»

Μετά τη συνάντησή του με τον Κύπρο ομόλογό του, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι έκανε την παρακάτω ανάρτηση στο X:

«Σήμερα το πρωί, μαζί με τον Κύπριο Υπουργό Άμυνας, Βασίλη Πάλμα συζητήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει περαιτέρω την αεροπορική άμυνα μας, προκειμένου να υποστηρίξει την κοινή μας ασφάλεια», έγραψε στην ανάρτησή του ο Τζον Χίλι.

Ισπανία, Ιταλία και Ολλανδία στέλνουν δυνάμεις στην Κύπρο

Σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, Γκουίντο Κροσέτο, η Ισπανία, η Ιταλία και η Ολλανδία στέλνουν δυνάμεις για την αμυντική υποστήριξη της Κύπρου. Η βοήθεια αναμένεται να φτάσεις τις επόμενες μέρες. 

Ιστορική στιγμή στην Κύπρο: Ο «Κίμων» αποπλέει για την πρώτη αποστολή

Μάλιστα, η Ισπανία στέλνει στην Κύπρο την πιο σύγχρονη φρεγάτα της, «Χριστόφορος Κολόμβος». Όπως δημοσιεύει η El Pais, η φρεγάτα αναμένεται να φτάσει στις 10 Μαρτίου. 

Ήχησαν ξανά οι σειρήνες στην Κύπρο - «Η τελική κατεύθυνση του αντικειμένου δεν ήταν προς τις Βρετανικές Βάσεις»

Σειρήνες ήχησαν εκ νέου νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης 5/3 στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου, την ώρα που βρίσκεται εκεί ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι.

Το μήνυμα που έλαβαν οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας. Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα. Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες».

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Έχουμε λάβει τα μέτρα μας

Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο

Σειρήνες ηχούν στο Ακρωτήρι / philenews.com

Λίγα λεπτά αργότερα, ο συναγερμός έληξε και οι περιορισμοί στην κυκλοφορία έχουν πια αρθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης είπε για το περιστατικό «Διερευνήθηκε πληροφορία για ένδειξη ύποπτου αντικειμένου προς τις Βάσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε οτιδήποτε και έληξε ο συναγερμός. Δεν υπήρξε κάποιο περιστατικό. Η τελική κατεύθυνση δεν ήταν, τελικά, προς τις Βρετανικές Βάσεις». 

Εστάλη και νέο μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, που τονίζει ότι δεν υφίσταται πλέον λόγος ανησυχίας. Οι αρχές ενημέρωσαν ότι οι δραστηριότητες τους μπορούν να συνεχιστούν κανονικά. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
 |
ΣΕΙΡΗΝΕΣ
