Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!

Μια ιδέα με την υπογραφή του Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 14:54 Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη
05.03.26 , 14:49 Άση Μπήλιου: Το θετικό τρίγωνο Ήλιου – Δία φέρνει ελπίδα
05.03.26 , 14:39 «Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
05.03.26 , 14:37 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της
05.03.26 , 14:35 Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»
05.03.26 , 14:25 Η ιστορία της Αθηνάς που επέζησε από την πρώτη serial killer της Ελλάδας
05.03.26 , 14:10 Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner
05.03.26 , 14:09 Brad Pitt: Από την Υδρα στη Χαλκίδα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας!
05.03.26 , 14:07 Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
05.03.26 , 13:56 Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!
05.03.26 , 13:45 Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο
05.03.26 , 13:44 Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;
05.03.26 , 13:38 Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο
05.03.26 , 13:31 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 13:00 Μπόκοτα: H έκπληξη από τον γιο της στο πλατό για τα γενέθλιά της
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ένα γλυκό έργο τέχνης: Κόκκινες κρέπες λουλούδι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι κόκκινες κρέπες σε σχήμα λουλουδιού είναι ένα εντυπωσιακό και ρομαντικό γλυκό που συνδυάζει εμφάνιση και γεύση. Με απαλή υφή και έντονο χρώμα, θυμίζουν τριαντάφυλλο και αποτελούν ιδανική επιλογή για ιδιαίτερες στιγμές.

Αν θέλετε ένα πρωινό έκπληξη, ένα brunch ή ένα ξεχωριστό επιδόρπιο το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε κατά γράμμα τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα.

ΓΛΥΚΕΣ ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ 


Υλικά
• 250 ml γάλα
• 1 αυγό
• 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
• 1 κ.σ. ζάχαρη
• 1 κ.σ. λιωμένο βούτυρο
 • 1 πρέζα αλάτι
• Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής 

Κόκκινες κρέπες λουλούδι: Η δημιουργία του Γιώργου Ρήγα

Κόκκινες κρέπες λουλούδι: Η δημιουργία του Γιώργου Ρήγα


 
Υλικά για την Κρέμα Τυριού με Άχνη & Άρωμα Τριαντάφυλλο
• 200 γρ. τυρί κρέμα 
• 80-100 γρ. άχνη ζάχαρη  
• 1-2 κ.σ. κρέμα γάλακτος  
• 1/2 κ.γ. ροδόνερο
 • Λίγο ξύσμα λεμονιού 
 
Κρέπες Εκτέλεση

1. Χτυπάς αυγό + ζάχαρη. 2. Προσθέτεις γάλα και βούτυρο. 3. Ρίχνεις αλεύρι + αλάτι και ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο. 4. Προσθέτεις λίγο-λίγο το κόκκινο χρώμα μέχρι να πάρεις έντονο κόκκινο (όχι ροζ ). 5. Αφήνεις το μείγμα 15-20 λεπτά να ξεκουραστεί. 6. Ψήνεις σε αντικολλητικό τηγάνι ελαφρά βουτυρωμένο, περίπου 1 λεπτό από κάθε πλευρά. 
 
Κρέμα Τυριού με Άχνη & Άρωμα Τριαντάφυλλο  Εκτέλεση 1. Χτυπάς το τυρί κρέμα να αφρατέψει. 2. Προσθέτεις άχνη κοσκινισμένη. 3. Ρίχνεις κρέμα γάλακτος για πιο βελούδινη υφή. 4. Βάζεις ΣΤΑΓΟΝΕΣ ροδόνερο και δοκιμάζεις. Μην το παρακάνεις γιατί θα πικρίσει.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
BREAKFASTSTAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΓΛΥΚΕΣ ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top