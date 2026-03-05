Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!

Οι κόκκινες κρέπες σε σχήμα λουλουδιού είναι ένα εντυπωσιακό και ρομαντικό γλυκό που συνδυάζει εμφάνιση και γεύση. Με απαλή υφή και έντονο χρώμα, θυμίζουν τριαντάφυλλο και αποτελούν ιδανική επιλογή για ιδιαίτερες στιγμές.

Αν θέλετε ένα πρωινό έκπληξη, ένα brunch ή ένα ξεχωριστό επιδόρπιο το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ακολουθήσετε κατά γράμμα τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα.

ΓΛΥΚΕΣ ΚΡΕΠΕΣ ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ



Υλικά

• 250 ml γάλα

• 1 αυγό

• 120 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 1 κ.σ. ζάχαρη

• 1 κ.σ. λιωμένο βούτυρο

• 1 πρέζα αλάτι

• Κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής

Κόκκινες κρέπες λουλούδι: Η δημιουργία του Γιώργου Ρήγα





Υλικά για την Κρέμα Τυριού με Άχνη & Άρωμα Τριαντάφυλλο

• 200 γρ. τυρί κρέμα

• 80-100 γρ. άχνη ζάχαρη

• 1-2 κ.σ. κρέμα γάλακτος

• 1/2 κ.γ. ροδόνερο

• Λίγο ξύσμα λεμονιού



Κρέπες Εκτέλεση

1. Χτυπάς αυγό + ζάχαρη. 2. Προσθέτεις γάλα και βούτυρο. 3. Ρίχνεις αλεύρι + αλάτι και ανακατεύεις μέχρι να γίνει λείο. 4. Προσθέτεις λίγο-λίγο το κόκκινο χρώμα μέχρι να πάρεις έντονο κόκκινο (όχι ροζ ). 5. Αφήνεις το μείγμα 15-20 λεπτά να ξεκουραστεί. 6. Ψήνεις σε αντικολλητικό τηγάνι ελαφρά βουτυρωμένο, περίπου 1 λεπτό από κάθε πλευρά.



Κρέμα Τυριού με Άχνη & Άρωμα Τριαντάφυλλο Εκτέλεση 1. Χτυπάς το τυρί κρέμα να αφρατέψει. 2. Προσθέτεις άχνη κοσκινισμένη. 3. Ρίχνεις κρέμα γάλακτος για πιο βελούδινη υφή. 4. Βάζεις ΣΤΑΓΟΝΕΣ ροδόνερο και δοκιμάζεις. Μην το παρακάνεις γιατί θα πικρίσει.

