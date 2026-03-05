«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Από τη Δευτέρα 23 Μαρτίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.03.26 , 14:54 Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη
05.03.26 , 14:49 Άση Μπήλιου: Το θετικό τρίγωνο Ήλιου – Δία φέρνει ελπίδα
05.03.26 , 14:39 «Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
05.03.26 , 14:37 Θαλασσινή Μποσταντζόγλου: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της
05.03.26 , 14:35 Πομάσκι για Καραλή: «Φέτος θα κάνει το 6.20μ., το παγκόσμιο σε έναν χρόνο»
05.03.26 , 14:25 Η ιστορία της Αθηνάς που επέζησε από την πρώτη serial killer της Ελλάδας
05.03.26 , 14:10 Πώς να πετύχω ένα magnetic eye look χωρίς eyeliner
05.03.26 , 14:09 Brad Pitt: Από την Υδρα στη Χαλκίδα και αύριο στο κέντρο της Αθήνας!
05.03.26 , 14:07 Σχολική χρονιά 2026-2027: Αλλάζει η ώρα που σχολάνε οι μαθητές
05.03.26 , 13:56 Μοναδικές κόκκινες κρέπες λουλούδι - Μία πρωτότυπη συνταγή!
05.03.26 , 13:45 Επικοινωνία Μητσοτάκη - Μακρόν: Τι συμφώνησαν για την Κύπρο
05.03.26 , 13:44 Πού πήγαινε ο πύραυλος που αναχαιτίστηκε έξω από την Τουρκία;
05.03.26 , 13:38 Άγιος Παντελεήμονας: Μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από σχολείο
05.03.26 , 13:31 Μέση Ανατολή: Επαναπατρίστηκαν οι πρώτοι 162 Έλληνες
05.03.26 , 13:00 Μπόκοτα: H έκπληξη από τον γιο της στο πλατό για τα γενέθλιά της
Μπισμπίκης: «Αδέσποτος στην Αθήνα, ουσίες, δεν τελείωσα το σχολείο»
Πού βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα: Δείτε χάρτη με τα 2.892 σημεία
Γρηγόρης Μόργκαν: «Δεν είναι εύκολη. Σε δοκιμάζει, σε ταπεινώνει... »
Μπουλούμπασης: Ο λόγος που σταμάτησε τη συνεργασία του με τη Σκορδά
Ερωτευμένη η Μαρία Βοσκοπούλου: Η φωτογραφία με τον σύντροφό της!
Συντάξεις Απριλίου 2026: Νωρίτερα η πληρωμή λόγω της 25ης Μαρτίου
Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κουρκούλη - «Καλό ταξίδι»
MasterChef: Δύο μπριγάδες σίγουρες για τη νίκη - «Είστε εδώ γιατί χάσατε!»
Βούρκωσε on air η Κατερίνα Καινούργιου: «Με συγκίνησες πάρα πολύ»
Καινούργιου: «Θέλω μια μαία τον πρώτο καιρό. Δε θα έχω τη μαμά μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
«Η Μουγγή Καμπάνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η παράσταση «Η Μουγγή Καμπάνα» της Ομάδας Rodez, βασισμένη στη συγκλονιστική και τρομακτικά επίκαιρη νουβέλα του Θανάση Τριαρίδη, μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές στην Αθήνα, τις sold out παραστάσεις στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε στο 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 23 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:30.

Θέατρο: Είδαμε την παράσταση Linda στο θέατρο Επί Κολωνώ

«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Omnis oculus continent lacrimas suas

Σε μιαν απέραντη έρημη πολιτεία στέκεται μια αλλόκοτη εκκλησία με μια τεράστια, ακόμη πιο αλλόκοτη, σκοτεινή καμπάνα που έχει το χρώμα του σκοτωμένου αίματος. Όσο κι αν τραβάς τη γλώσσα της κανένας ήχος δεν βγαίνει πια. Όλα ξεκίνησαν το 1191 μετά τον Χριστό, κι ακόμα συνεχίζουν. Το χωριό της Ευλογιάς ήταν για αιώνες ο «Παράδεισος», όμως μια γενοκτονία, που βρίσκει ένοχους τους κατοίκους της, κάνει το Στόμα του Θεού να πάψει. Το ξέσπασμα του λοιμού που μετατρέπεται σε επιδημία είναι το μόνο που τους αναγκάζει να ψάξουν τον τρόπο για να επανορθώσουν και να επιστρέψουν στην εποχή της ευμάρειας.

Η Φώκια - Είδαμε την παράσταση με τον Βλάση Πασιούδη στο Θέατρο Άβατον

«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Άραγε τι θα πει Δικαιοσύνη και τι Αγάπη;

«Έναν συγγραφέα παρακαλώ!» στο Θέατρο Nous

Η ομάδα RODEZ δημιουργεί μια «χειροποίητη» παράσταση με τέσσερις ηθοποιούς, συνεχώς επί σκηνής, με εργαλεία το σώμα τους και τη φωνή τους. Η μουσική είναι πρωτότυπη, επηρεασμένη από δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια και εκκλησιαστικούς ύμνους. Πώς επηρεάζεται κάποιος όταν αναλαμβάνει εξουσία, πώς μια κοινωνία υποδέχεται τους πρόσφυγες, πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες το ξέσπασμα μιας επιδημίας και τελικά πώς χωράει μέσα σε αυτά η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση. Ένα έργο γραμμένο το 2003, με ζητήματα τόσο επίκαιρα που απασχολούν την κοινωνία μέχρι και

«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

σήμερα. Η Μουγγή Καμπάνα είναι μια ιστορία που μας άγγιξε από την πρώτη ανάγνωση και ευχόμαστε να αγγίξει και τον κάθε θεατή ξεχωριστά.

«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κρητικόπουλος, Πάνος Αποστολόπουλος

Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα Rodez

Μουσική: Ηλέκτρα Σαρρή

Σκηνικά/Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Επιμέλεια κίνησης: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Μπαλτάς

Φωτογραφίες Αφίσας: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Φωτογραφίες παράστασης: Νίκος Τσίρος

Εκτέλεση παραγωγής: Ομάδα Rodez, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου| Art Ensemble

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος

Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21.30

Διάρκεια: 70’

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Αυτά τα υπέροχα παιδιά δημιούργησαν κάτι ξεχωριστό από το τίποτα. Μη χάσετε τη Μουγγή Καμπάνα τους [...]. Χίλια μπράβο σε όλη την ομάδα...” Γιώργος Βουδικλάρης, κριτικός θεάτρου

“[...] Δικαίως χειροκροτήθηκαν. Με κάτι τέτοια διατηρείς την ελπίδα σου ότι κάτι καλό και αληθινό γίνεται στην εποχή των fake news και της fake art.”

Σάββας Πατσαλίδης, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

“Οι ρόλοι εναλλάσσονται με άπλετη φυσικότητα και ροή και αυτό αναδεικνύει το πραγματικό ταλέντο του θιάσου, αλλά και της σκηνοθεσίας. Οι ηθοποιοί κινούνται με τρομερή ρευστότητα, μιλούν και τραγουδούν, με μια σχεδόν πολυφωνικότητα, παραδοσιακά τραγούδια και ρυθμούς. Η υπέροχη επιμέλεια κίνησης είναι του Νικόλα Χατζηβασιλειάδη και η μουσική επιμέλεια της Ηλέκτρας Σαρρή.” Κατερίνα Ζυγουράκη, welovetheater.gr

«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

ΟΜΑΔΑ RODEZ

Η Oμάδα Rodez δημιουργήθηκε το 2019 κι ο πυρήνας της αποτελείται από τέσσερα άτομα. Είμαστε η Ηλέκτρα Σαρρή, η Ανθή Σαββάκη, ο Μάριος Κρητικόπουλος και η Σόνια Καλαϊτζίδου, απόφοιτοι του Θεάτρου Τέχνης από την ίδια τάξη του 2017.

Το όνομα της ομάδας μας το δανειστήκαμε από μια μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας όπου νοσηλεύτηκε τα τελευταία του χρόνια ο Αντονέν Αρτώ. Στην ψυχιατρική κλινική της Rodez, υποβλήθηκε σε αμέτρητα και ισχυρά ηλεκτροσόκ. Εκεί έζησε την πιο οδυνηρή, απεγνωσμένη και ταυτόχρονα την πιο παραγωγική περίοδο της ζωής του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
Η ΜΟΥΓΓΗ ΚΑΜΠΑΝΑ
 |
ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
 |
OΜΑΔΑ RODEZ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top