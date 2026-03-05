«Η Μουγγή Καμπάνα» από την Ομάδα Rodez στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η παράσταση «Η Μουγγή Καμπάνα» της Ομάδας Rodez, βασισμένη στη συγκλονιστική και τρομακτικά επίκαιρη νουβέλα του Θανάση Τριαρίδη, μετά από δύο επιτυχημένες χρονιές στην Αθήνα, τις sold out παραστάσεις στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάστηκε στο 59ο Φεστιβάλ Δημητρίων, επιστρέφει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 23 Μαρτίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:30.

Omnis oculus continent lacrimas suas

Σε μιαν απέραντη έρημη πολιτεία στέκεται μια αλλόκοτη εκκλησία με μια τεράστια, ακόμη πιο αλλόκοτη, σκοτεινή καμπάνα που έχει το χρώμα του σκοτωμένου αίματος. Όσο κι αν τραβάς τη γλώσσα της κανένας ήχος δεν βγαίνει πια. Όλα ξεκίνησαν το 1191 μετά τον Χριστό, κι ακόμα συνεχίζουν. Το χωριό της Ευλογιάς ήταν για αιώνες ο «Παράδεισος», όμως μια γενοκτονία, που βρίσκει ένοχους τους κατοίκους της, κάνει το Στόμα του Θεού να πάψει. Το ξέσπασμα του λοιμού που μετατρέπεται σε επιδημία είναι το μόνο που τους αναγκάζει να ψάξουν τον τρόπο για να επανορθώσουν και να επιστρέψουν στην εποχή της ευμάρειας.

Άραγε τι θα πει Δικαιοσύνη και τι Αγάπη;

Η ομάδα RODEZ δημιουργεί μια «χειροποίητη» παράσταση με τέσσερις ηθοποιούς, συνεχώς επί σκηνής, με εργαλεία το σώμα τους και τη φωνή τους. Η μουσική είναι πρωτότυπη, επηρεασμένη από δημοτικά τραγούδια, μοιρολόγια και εκκλησιαστικούς ύμνους. Πώς επηρεάζεται κάποιος όταν αναλαμβάνει εξουσία, πώς μια κοινωνία υποδέχεται τους πρόσφυγες, πώς αντιμετωπίζουν οι πολίτες το ξέσπασμα μιας επιδημίας και τελικά πώς χωράει μέσα σε αυτά η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση. Ένα έργο γραμμένο το 2003, με ζητήματα τόσο επίκαιρα που απασχολούν την κοινωνία μέχρι και

σήμερα. Η Μουγγή Καμπάνα είναι μια ιστορία που μας άγγιξε από την πρώτη ανάγνωση και ευχόμαστε να αγγίξει και τον κάθε θεατή ξεχωριστά.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας: Θανάσης Τριαρίδης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κρητικόπουλος, Πάνος Αποστολόπουλος

Δραματουργική επεξεργασία: Ομάδα Rodez

Μουσική: Ηλέκτρα Σαρρή

Σκηνικά/Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη

Επιμέλεια κίνησης: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

Σχεδιασμός φωτισμών: Δημήτρης Μπαλτάς

Φωτογραφίες Αφίσας: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

Φωτογραφίες παράστασης: Νίκος Τσίρος

Εκτέλεση παραγωγής: Ομάδα Rodez, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου| Art Ensemble

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά): Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Πειραιώς 206, Ταύρος

Από Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026

Κάθε Δευτέρα & Τρίτη, στις 21.30

Διάρκεια: 70’

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

“Αυτά τα υπέροχα παιδιά δημιούργησαν κάτι ξεχωριστό από το τίποτα. Μη χάσετε τη Μουγγή Καμπάνα τους [...]. Χίλια μπράβο σε όλη την ομάδα...” Γιώργος Βουδικλάρης, κριτικός θεάτρου

“[...] Δικαίως χειροκροτήθηκαν. Με κάτι τέτοια διατηρείς την ελπίδα σου ότι κάτι καλό και αληθινό γίνεται στην εποχή των fake news και της fake art.”

Σάββας Πατσαλίδης, ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Ένωσης Κριτικών Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών.

“Οι ρόλοι εναλλάσσονται με άπλετη φυσικότητα και ροή και αυτό αναδεικνύει το πραγματικό ταλέντο του θιάσου, αλλά και της σκηνοθεσίας. Οι ηθοποιοί κινούνται με τρομερή ρευστότητα, μιλούν και τραγουδούν, με μια σχεδόν πολυφωνικότητα, παραδοσιακά τραγούδια και ρυθμούς. Η υπέροχη επιμέλεια κίνησης είναι του Νικόλα Χατζηβασιλειάδη και η μουσική επιμέλεια της Ηλέκτρας Σαρρή.” Κατερίνα Ζυγουράκη, welovetheater.gr

ΟΜΑΔΑ RODEZ

Η Oμάδα Rodez δημιουργήθηκε το 2019 κι ο πυρήνας της αποτελείται από τέσσερα άτομα. Είμαστε η Ηλέκτρα Σαρρή, η Ανθή Σαββάκη, ο Μάριος Κρητικόπουλος και η Σόνια Καλαϊτζίδου, απόφοιτοι του Θεάτρου Τέχνης από την ίδια τάξη του 2017.

Το όνομα της ομάδας μας το δανειστήκαμε από μια μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας όπου νοσηλεύτηκε τα τελευταία του χρόνια ο Αντονέν Αρτώ. Στην ψυχιατρική κλινική της Rodez, υποβλήθηκε σε αμέτρητα και ισχυρά ηλεκτροσόκ. Εκεί έζησε την πιο οδυνηρή, απεγνωσμένη και ταυτόχρονα την πιο παραγωγική περίοδο της ζωής του.