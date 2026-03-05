Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη

Η εαρινή ισημερία, που είναι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2025 και ώρα 10:46, σηματοδοτεί και την έναρξη της άνοιξης όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο.

Η μέρα ξεκινά να μεγαλώνει και η νύχτα να μικραίνει, μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου.

Την ίδια χρονική περίοδο, στο νότιο ημισφαίριο συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο. Εκεί ξεκινά το φθινόπωρο και οι ημέρες αρχίζουν να μικραίνουν, καθώς πλησιάζει το χειμερινό ηλιοστάσιο. Έτσι, η ίδια αστρονομική στιγμή έχει διαφορετικές εποχικές συνέπειες ανάλογα με το ημισφαίριο στο οποίο βρίσκεται κανείς.

Οι ισημερίες, μαζί με τα ηλιοστάσια, αποτελούν βασικά σημεία στο ετήσιο αστρονομικό ημερολόγιο. Η εαρινή και η φθινοπωρινή ισημερία σηματοδοτούν αντίστοιχα την αρχή της άνοιξης και του φθινοπώρου, ενώ το θερινό και το χειμερινό ηλιοστάσιο καθορίζουν την έναρξη του καλοκαιριού και του χειμώνα.

Παρότι ο όρος «ισημερία» παραπέμπει σε ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας, στην πράξη αυτό δεν ισχύει ακριβώς για όλες τις περιοχές του πλανήτη. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η ημέρα και η νύχτα δεν έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια την ημέρα της ισημερίας. Η απόλυτη ισότητα συμβαίνει μόνο στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω στον Ισημερινό. Σε χώρες που βρίσκονται βορειότερα ή νοτιότερα, η ισορροπία μεταξύ ημέρας και νύχτας εμφανίζεται λίγες ημέρες πριν ή μετά από την ημερομηνία της ισημερίας.

Στο νότιο ημισφαίριο, η εαρινή ισημερία πραγματοποιείται γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου και σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης εκεί.