Εαρινή Ισημερία 2026: Πότε μπαίνει η άνοιξη

Η μέρα ξεκινά να μεγαλώνει κι η νύχτα να μικραίνει, ως το θερινό ηλιοστάσιο

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η εαρινή ισημερία το 2025 είναι στις 20 Μαρτίου, ώρα 10:46.
  • Σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης στο βόρειο ημισφαίριο.
  • Η διάρκεια ημέρας και νύχτας δεν είναι ακριβώς ίση στην Ελλάδα την ημέρα της ισημερίας.
  • Στο νότιο ημισφαίριο, η εαρινή ισημερία είναι γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή της άνοιξης εκεί.
  • Οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια είναι βασικά σημεία στο ετήσιο αστρονομικό ημερολόγιο.

Η εαρινή ισημερία, που είναι την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2025 και ώρα 10:46, σηματοδοτεί και την έναρξη της άνοιξης όχι μόνο για τη χώρα μας αλλά για ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο. 

Η μέρα ξεκινά να μεγαλώνει και η νύχτα να μικραίνει, μέχρι το θερινό ηλιοστάσιο το οποίο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου.

Καλώς ήρθες Άνοιξη! Τι είναι η Εαρινή Ισημερία

Την ίδια χρονική περίοδο, στο νότιο ημισφαίριο συμβαίνει το αντίθετο φαινόμενο. Εκεί ξεκινά το φθινόπωρο και οι ημέρες αρχίζουν να μικραίνουν, καθώς πλησιάζει το χειμερινό ηλιοστάσιο. Έτσι, η ίδια αστρονομική στιγμή έχει διαφορετικές εποχικές συνέπειες ανάλογα με το ημισφαίριο στο οποίο βρίσκεται κανείς.

Οι ισημερίες, μαζί με τα ηλιοστάσια, αποτελούν βασικά σημεία στο ετήσιο αστρονομικό ημερολόγιο. Η εαρινή και η φθινοπωρινή ισημερία σηματοδοτούν αντίστοιχα την αρχή της άνοιξης και του φθινοπώρου, ενώ το θερινό και το χειμερινό ηλιοστάσιο καθορίζουν την έναρξη του καλοκαιριού και του χειμώνα.

Τα 4+1 κορυφαία fashion trends της φετινής Άνοιξης

Παρότι ο όρος «ισημερία» παραπέμπει σε ίση διάρκεια ημέρας και νύχτας, στην πράξη αυτό δεν ισχύει ακριβώς για όλες τις περιοχές του πλανήτη. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η ημέρα και η νύχτα δεν έχουν ακριβώς την ίδια διάρκεια την ημέρα της ισημερίας. Η απόλυτη ισότητα συμβαίνει μόνο στις περιοχές που βρίσκονται ακριβώς πάνω στον Ισημερινό. Σε χώρες που βρίσκονται βορειότερα ή νοτιότερα, η ισορροπία μεταξύ ημέρας και νύχτας εμφανίζεται λίγες ημέρες πριν ή μετά από την ημερομηνία της ισημερίας.

Στο νότιο ημισφαίριο, η εαρινή ισημερία πραγματοποιείται γύρω στις 21 Σεπτεμβρίου και σηματοδοτεί την αρχή της άνοιξης εκεί.

