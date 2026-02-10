Τα 4+1 κορυφαία fashion trends της φετινής Άνοιξης

Πώς θα είστε πάντα μέσα στη μόδα!

Επιμέλεια STAR.GR
Μοδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Oι συμβουλές της Ηλιάνας Παπαγεωργίου για color blocking με ανοιξιάτικη διάθεση!
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η άνοιξη του 2026 έρχεται για να... ταράξει τα νερά της μόδας, φέρνοντας στο προσκήνιο looks που συνδυάζουν ελευθερία, θηλυκότητα και δυναμισμό.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου φόρεσε το πιο stylish πουκάμισο της εποχής

Οι σχεδιαστές παίζουν με υφές, χρώματα και γραμμές, δημιουργώντας μια σεζόν όπου το προσωπικό στιλ γίνεται δήλωση. Από τις λεπτομέρειες που κινούνται στον ρυθμό του σώματος μέχρι κομμάτια που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα της καθημερινότητας, τα trends της άνοιξης μάς καλούν να πειραματιστούμε.

 

 

Τα top spring trends της φετινής σεζόν

  • Οι fringe λεπτομέρειες έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και προσθέτουν κίνηση σε κάθε εμφάνιση. Κρόσσια σε φορέματα, φούστες, σακάκια αλλά και αξεσουάρ δημιουργούν ένα δυναμικό αποτέλεσμα που μαγνητίζει το βλέμμα. Είναι το trend που απογειώνει ακόμα και το πιο απλό outfit, δίνοντάς του χαρακτήρα και μια ανεπιτήδευτη boho–chic αισθητική με σύγχρονη διάθεση.

h

 

  • Στο κομμάτι του χρώματος, η άνοιξη του 2026 επιστρέφει στα βασικά αλλά με ένταση. Κίτρινο, μπλε και κόκκινο, τα τρία πρωτογενή χρώματα, κυριαρχούν και δίνουν ζωντάνια στη σεζόν. Το κίτρινο φωτίζει τις εμφανίσεις και αποπνέει αισιοδοξία, το μπλε προσφέρει δροσιά και διαχρονική κομψότητα, ενώ το κόκκινο εκφράζει πάθος και αυτοπεποίθηση. Φοριούνται είτε μόνα τους είτε σε απρόσμενους συνδυασμούς, δημιουργώντας looks που ξεχωρίζουν.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katie Peake (@_katiepeake)

 

  • Ιδιαίτερη θέση στις τάσεις κατέχει και το utility wear, που συνεχίζει να εξελίσσεται και να αποδεικνύει ότι η πρακτικότητα μπορεί να είναι απόλυτα stylish. Cargo παντελόνια, σακάκια με τσέπες και καθαρές γραμμές, αλλά και φορέματα με λειτουργικές λεπτομέρειες, συνθέτουν outfits ιδανικά για μια απαιτητική καθημερινότητα. Είναι η τάση που παντρεύει την άνεση με το σύγχρονο urban ύφος.

To διαχρονικό παλτό που δεν πρέπει να λείπει από την ντουλάπα σου

  • Την ίδια στιγμή, η άνοιξη αγκαλιάζει τη διαφάνεια. See-through υφάσματα και δαντέλα επανέρχονται, αλλά αυτή τη φορά με πιο εκλεπτυσμένο και fashion-forward τρόπο. Tops, φορέματα και layering κομμάτια αποκαλύπτουν όσο πρέπει, ισορροπώντας ανάμεσα στο ρομαντικό και το τολμηρό. Η δαντέλα δεν είναι πια μόνο βραδινή επιλογή, αλλά φοριέται άνετα και την ημέρα, συνδυασμένη με πιο casual στοιχεία.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Olivia Orza (@ooliviamiller)

 

  • Τέλος, τα κοστούμια βγαίνουν εκτός γραφείου και γίνονται κομμάτι της καθημερινής και βραδινής γκαρνταρόμπας. Φοριούνται χαλαρά, σε έντονα χρώματα ή με πιο ανάλαφρα υφάσματα, συνδυασμένα με sneakers, πέδιλα ή ακόμα και statement αξεσουάρ. Το power dressing επαναπροσδιορίζεται και αποκτά πιο ελεύθερο, ανεπιτήδευτο χαρακτήρα.

 

 

Η άνοιξη του 2026 δεν ακολουθεί κανόνες, τους επαναπροσδιορίζει. Είναι η σεζόν που μας ενθαρρύνει να εκφραστούμε μέσα από το στιλ μας, να πειραματιστούμε και να φορέσουμε τη μόδα με αυτοπεποίθηση.

Γιατί, τελικά, το πιο δυνατό trend είναι να νιώθεις ο εαυτός σου.

 

Πηγή: Mylife.com.cy

