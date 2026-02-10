Σάκης Τσιώλης για Μεντιλίμπαρ: «Δεν τίθεται θέμα προπονητή στον Ολυμπιακό»

Ο Σάκης Τσιώλης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Δίκη στον ΣΚΑΪ» και προχώρησε σε αναλυτική τοποθέτηση για τα δύο μεγάλα ντέρμπι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αναφερόμενος στο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι γνώριζαν πώς θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός και πως η επιλογή τους να παίξουν με δύο φορ ήταν λογική απέναντι σε σύστημα με τρία στόπερ. Όπως είπε, κάθε τέτοια επιλογή έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, «κάτι κερδίζεις και κάτι χάνεις». Τόνισε επίσης, ότι το γρήγορο γκολ του Τριφυλλιού άλλαξε πλήρως τις ισορροπίες, επιτρέποντας στους Πράσινους να γίνουν πιο συμπαγείς και να περιορίσουν τις επιθετικές απειλές του Ολυμπιακού.

