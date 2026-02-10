Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Ελευσίνα, όταν μια 44χρονη γυναίκα παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα της την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της.

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στην οδό Αλκιβιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη οδηγός είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με τη μητέρα της, αφού είχαν πάρει τα παιδιά από το σχολείο. Όμως ενώ πάρκαρε το όχημά της, με μια απότομη κίνηση χτύπησε την 71χρονη που προσπαθούσε να τη βοηθήσει, δίνοντάς της οδηγίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώ έκανε όπισθεν με την πόρτα του συνοδηγού να παραμένει ανοιχτή, η οδηγός φέρεται να πάτησε κατά λάθος το γκάζι. Το αυτοκίνητο κινήθηκε απότομα, παρασύροντας την 71χρονη και εγκλωβίζοντάς την ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο.

Το σημείο της τραγωδίας στην Ελευσίνα / Φωτογραφία από βίντεο Mega

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών, τα οποία έντρομα, άρχισαν να ουρλιάζουν και να καλούν σε βοήθεια. Οι κραυγές τους κινητοποίησαν γείτονες, που έσπευσαν στο σημείο, ενώ η 44χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας βρισκόταν σε σοκ.

Η 71χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Η κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.