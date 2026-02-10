Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της

Εγκλωβίστηκε ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του συνοδηγού και ένα δέντρο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.02.26 , 11:02 Πέτρος Φιλιππίδης: Βραδινή έξοδος σε θέατρο και η on camera αντίδρασή του
10.02.26 , 11:00 Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
10.02.26 , 10:36 Σωτήρης Χατζάκης: «Έδωσα στη γυναίκα μου τη χαρά να την παντρευτώ»
10.02.26 , 10:34 Με 5 βουλευτές η Πλεύση Ελευθερίας: Ανεξαρτητοποιήθηκε η Καραγεωργοπούλου
10.02.26 , 10:19 Έπσταϊν: Παρέμβαση Καρόλου για τις καταγγέλιες σε βάρος του αδερφού του
10.02.26 , 10:09 «Προλαμβάνω»: Νέο δωρεάν πρόγραμμα για την πρόληψη της παχυσαρκίας
10.02.26 , 10:07 Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ένοχη απόλαυσή της και το safe place της
10.02.26 , 10:05 Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Στο Βέλγιο τα γυρίσματα για τη νέα μου εκπομπή»
10.02.26 , 09:45 Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ αναισθησιολόγος- Έκοβε αποδείξεις ακόμη και...10 €
10.02.26 , 09:41 Ορέστης Τζιόβας: «Δεν έστειλα βιογραφικό για την ταινία του Μπραντ Πιτ»
10.02.26 , 09:31 Οργανωτικές αλλαγές στην O&J Automotive Ελλάς
10.02.26 , 09:28 Μαρία Τζομπανάκη: Tα καλλιστεία και οι τρέλες που κάνει με τον εγγονό της
10.02.26 , 09:26 Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
10.02.26 , 09:19 Φαίη Σκορδά: το πραγματικό της όνομα και οι σπουδές στην Ιταλία
10.02.26 , 09:04 Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε κατά λάθος γκάζι και σκότωσε τη μητέρα της
Απήγαγαν τη μητέρα πασίγνωστης παρουσιάστριας - Το σπαρακτικό μήνυμά της
Αλέξανδρος Λογοθέτης: «Δεν είμαστε πια μαζί με την Ευσταθία Τσαπαρέλη»
Baby Boom: Πολύ γνωστό ζευγάρι της ελληνικής showbiz περιμένει παιδί!
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης - «Ήταν άγγελος το παιδί μου»
Λιάγκας - Αντωνά: Πόζαραν αγκαλιασμένοι στον φωτογραφικό φακό
MasterChef: Η ανατροπή με την τριπλή ισοψηφία στην ψηφοφορία
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Καινούργιου: Αποκάλυψε πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει
Αργυρός - Νίκα: Θα γίνουν ξανά γονείς - Το τρυφερό βίντεο της ανακοίνωσης
«Το Ρουκ Ζουκ μπαίνει στον ''πάγο''. Ενοχλημένη η Ζέτα Μακρυπούλια»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πώς έγινε η οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα / Βίντεο Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε τη Δευτέρα στην Ελευσίνα, όταν μια 44χρονη γυναίκα παρέσυρε και σκότωσε τη μητέρα της την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της.  

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Σκότωσε τη μητέρα της με το ΙΧ ενώ πάρκαρε!

Το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, στην οδό Αλκιβιάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 44χρονη οδηγός είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι της μαζί με τη μητέρα της, αφού είχαν πάρει τα παιδιά από το σχολείο. Όμως ενώ πάρκαρε το όχημά της, με μια απότομη κίνηση χτύπησε την 71χρονη που προσπαθούσε να τη βοηθήσει, δίνοντάς της οδηγίες.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ενώ έκανε όπισθεν με την πόρτα του συνοδηγού να παραμένει ανοιχτή, η οδηγός φέρεται να πάτησε κατά λάθος το γκάζι. Το αυτοκίνητο κινήθηκε απότομα, παρασύροντας την 71χρονη και εγκλωβίζοντάς την ανάμεσα στην ανοιχτή πόρτα του οχήματος και ένα δέντρο. 

Τραγωδία στην Ελευσίνα: Πάτησε τη μητέρα της ενώ πάρκαρε

Το σημείο της τραγωδίας στην Ελευσίνα / Φωτογραφία από βίντεο Mega

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών, τα οποία έντρομα, άρχισαν να ουρλιάζουν και να καλούν σε βοήθεια.  Οι κραυγές τους κινητοποίησαν γείτονες, που έσπευσαν στο σημείο, ενώ η 44χρονη κόρη της άτυχης γυναίκας βρισκόταν σε σοκ. 

Η 71χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Η κόρη της συνελήφθη από τις Αρχές και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΥΣΙΝΑ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑ
 |
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top