Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Θα βλέπουμε τον Κώστα Τσουρό κα εγώ θα μιλάω, σαν μεταγλώττιση»

10.02.26 , 09:26 Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Όχι μία αλλά δύο φορές έσβησαν τα φώτα το πρωί της Τρίτης 10 Φεβρουάριου τη στιγμή που το Happy Day ήταν στον «αέρα»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κι οι συνεργάτες της δεν πτοήθηκαν, με την παρουσιάστρια να αναφέρει ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, με τη γεννήτρια, ωστόσο, είπε πως θα μιλούν κανονικά μέχρι να επανέλθει το φως.

Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Ώπα! Παιδιά, είναι αυτό που λέμε "συμβαίνουν στις τηλεοπτικές εκπομπές". Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα ανάψουν τα φώτα, θα δούμε τα πλάνα. Μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν.

Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα. Θα βλέπουμε τον Κώστα Τσουρό κα εγώ θα μιλάω, σαν μεταγλώττιση», είπε με χιούμορ η Σταματίνα Τσιμτσιλή την ώρα που μιλούσαν για το παρασκήνιο γύρω από την εκπομπή Το΄Χουμε που παρουσιάζει ο Κώστας Τσουρός στον ΣΚΑΙ.

Μαύρο σκοτάδι στο Happy Day - Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Λίγη ώρα μετά τα φώτα ξαναέσβησαν, αλλά το πρόβλημα διορθώθηκε άμεσα.

HAPPY DAY
 |
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
