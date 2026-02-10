Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026

Τα νμοντέλα που κάνουν την διαφορά

Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Citroën δίνει δυναμικό «παρών» στη HORECA 2026,  στο Hall 2, περίπτερο D07, τη μεγαλύτερη έκθεση φιλοξενίας και μαζικής εστίασης στην Ελλάδα, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο Metropolitan EXPO. Θα παρουσιάσει δύο ιδιαίτερα σημαντικά μοντέλα για τους επαγγελματίες του κλάδου: το ë-C3 VAN και το Berlingo VAN L1, δύο οχήματα που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης επαγγελματικής καθημερινότητας.

Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
Το ë-C3 VAN, η αμιγώς ηλεκτρική πρόταση της Citroën στην κατηγορία των compact επαγγελματικών, συνδυάζει μηδενικούς ρύπους, ευελιξία και προηγμένη τεχνολογία, αποτελώντας ιδανική λύση για αστικές μετακινήσεις και διανομές, με χαμηλό κόστος χρήσης και αυξημένη άνεση. Εφοδιάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων (83 kW) και με  αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης προσφέροντας αυτονομία έως 323 km σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP). Εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και άνεσης, προσφέρει τεχνολογίες αιχμής που συναντάμε στα επιβατικά οχήματα. Διατίθεται στην τιμή των 23.790€ συν ΦΠΑ, με την ισχύουσα εμπορική πολιτική 

Με εξαιρετικά συμπαγείς διαστάσεις (μήκος 4,15m) το C3 VAN προσφέρει έναν απολύτως  πρακτικό χώρο φόρτωσης με ωφέλιμο όγκο έως 1,06m3, που σημαίνει ευελιξία και λειτουργικότητα στην καθημερινή επαγγελματική χρήση. Το εν λόγω μοντέλο είναι διαθέσιμο σε μια ακόμα έκδοση βενζίνης PureTech 1.2lt 100hp στην τιμή των 17.040 συν ΦΠΑ, με την ισχύουσα εμπορική πολιτική.  

Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026
To δεύτερο μοντέλο που θα εκθέσει η Citroen στη HORECA 2026 είναι το Berlingo VAN,  το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του. Πλήρως ανανεωμένο εντός και εκτός εστιάζει στην εργονομία,  την ποιότητα και την ψηφιακή εμπειρία με όλα τα σύγχρονα συστήματα infotainment και τις προηγμένες τεχνολογίες υποβοήθησης οδήγησης, εξασφαλίζοντας κορυφαία άνεση, ακόμη και στις πιο απαιτητικές επαγγελματικές συνθήκες. 

Citroën: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση HORECA 2026

Στην έκθεση θα παρουσιαστεί η έκδοση 1.5 BlueHDI 100hp L1H1 με τιμή εκκίνησης 22.096 συν ΦΠΑ με την ισχύουσα εμπορική πολιτική. Την γκάμα του δημοφιλούς μοντέλου ολοκληρώνουν οι εκδόσεις πετρελαίου με 130hp και αυτόματο κιβώτιο καθώς και οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις μηδενικών ρύπων με αυτονομία έως 330χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP).  Με ωφέλιμο όγκο έως 4,4 m³, φορτίο έως 1 τόνο, πολλαπλές διαμορφώσεις αμαξώματος και προηγμένες λύσεις φόρτωσης, το νέο Berlingo Van επιβεβαιώνει τον πολυχρηστικό και αποδοτικό του χαρακτήρα, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο επαγγελματία.Με τη συμμετοχή της στη HORECA 2026, η Citroën επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει έμπρακτα τους επαγγελματίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις μετακίνησης που συνδυάζουν τεχνολογία, άνεση και λειτουργικότητα, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς.
 

