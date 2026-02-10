TractioN: Ο Αναστάσης Ροϊλός στο τιμόνι παρέα με τον Κώστα Στεφανή!

Τον Αναστάση Ροϊλό υποδέχεται στο νέο επεισόδιο του TractioN, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ο Κώστας Στεφανής, θέτοντας στη διάθεσή του το συναρπαστικό MAZDA 6e!

Ο ταλαντούχος πρωταγωνιστής του θέατρου και της τηλεόρασης, εντυπωσιάζει τον Κώστα Στεφανή με τις σπουδές του στην υποκριτική και ευρύτερα στην τέχνη, όπως και με τις γνώσεις του για τα μηχανοκίνητα!

Βέβαια, το ολοκαίνουργιο MAZDA 6e αποτελεί μια ξεχωριστή πρόκληση για τον Αναστάση Ροϊλό, καθώς πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο και μάλιστα σε μια, μάλλον, ασυνήθιστη κατηγορία. Διότι το MAZDA 6e, σε ό,τι αφορά το σχήμα του, μοιάζει να επιχειρεί μια τολμηρή επιστροφή στη φόρμα του σεντάν, ενσωματώνοντας, όμως, στοιχεία από κουπέ οχήματα με την πρακτικότητα ενός hatchback!

Πώς κατάφερε η MAZDA να εκπλήξει το παγκόσμιο κοινό, παρουσιάζοντας το 6e, ενώ όλο το υπόλοιπο… οικοσύστημα της παγκόσμιας αυτοκίνησης παραμένει σταθερά στραμμένο προς τα SUV;

Για περισσότερο Αναστάση Ροϊλό και περισσότερο MAZDA 6e, μη χάσετε το TractioN, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ ZEEKR X: Τι μπορεί να προκύψει από τη συνένωση της μηχανολογικής αριστείας, απευθείας από την παραδοσιακή σκανδιναβική σχολή, με το πάθος για την πρόοδο, που χαρακτηρίζει μια καταξιωμένη αυτοκινητοβιομηχανία από την Κίνα, όπως η ZEEKR; Τη λύση στο ζητούμενο παρουσιάζουν ο Μάνος Στεφανής, η Ινώ Στεφανή και ο Βασίλης Τσακίρογλου, ανατέμνοντας τον χαρακτήρα και το πλήθος προσόντων του «Χ». Του εντελώς νέου compact premium high-tech SUV, δια χειρός ZEEKR. Μιας εταιρείας που έχει ήδη προχωρήσει μπροστά μέχρι να πεις... «Ζικρ-Εξ»!

➢ OMODA 5 SHS-H: Με συνδυαστική αυτονομία, που ξεπερνά τα 1.000 χλμ., το OMODA 5 έρχεται με μεγάλες φιλοδοξίες στην ελληνική αγορά και φυσικά στο TractioN! Όπως αναλύουν εμπεριστατωμένα ο Μάνος και η Ινώ Στεφανή, το OMODA 5 εισάγει την προηγμένη τεχνολογία SHS-H (Super Hybrid System), σε μια πλήρως υβριδική έκδοση, η οποία δεν προϋποθέτει καμία ανάγκη φόρτισης από εξωτερική πηγή. Το OMODA 5, ως πλήρως υβριδικό και αυτοφορτιζόμενο, αποτελεί ένα υπόδειγμα διαχείρισης και αξιοποίησης της ενέργειας.

➢ HYUNDAI KONA ELECTRIC: Η δεύτερη γενιά ενός μοντέλου, που αγαπήθηκε πολύ από τους Έλληνες, ανανεώνεται και αποκτά επιπλέον... ρεύμα! Το HYUNDAI KONA ELECTRIC είναι εδώ και οι συνεργάτες του TractioN επιφυλάσσουν θερμή υποδοχή! Προικισμένο με 204 ρωμαλέους και... ηλεκτρισμένους ίππους, με μπαταρία που του εξασφαλίζει αυτονομία έως και 620 χλμ. και όλα τα υπόλοιπα προσόντα του (χώροι, άνεση, κ.λπ) να διατηρούνται στο ανώτατο όριο!

TractioN - Ραντεβού κάθε Κυριακή στο Star!



Παρουσίαση: Κώστας Στεφανής - Μάνος Στεφανής

Επιμέλεια – Αρχισυνταξία: Μάνος Στεφανής

Συντακτική Ομάδα: Βασίλης Τσακίρογλου, Θανάσης Χούντρας, Θωμάς

Ευθυμίου, Ινώ Στεφανή

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κατσαρός - Διονύσης Τσιρώνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κουκουβάνης - Χάρης Δούκας

Μοντάζ: Διονύσης Τσιρώνης

Μουσική Επιμέλεια: Νίκος Φλίκας

Εταιρία Παραγωγής: Prostef

Δείτε όλα τα επεισόδια του TractioN